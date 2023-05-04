Спел про Венеру и Юпитер и стал звездой: как Ваня Дмитриенко пробился на музыкальный Олимп в 16 лет

17-летний музыкант Ваня Дмитриенко сегодня - настоящая звезда. Его жизнь круто перевернула одна песня, точнее всего лишь припев - полностью композиции «Венера - Юпитер» тогда еще не существовало. До этого юноша усиленно трудился и даже пробовал попасть на детский «Голос». О том, каким был его путь к славе и признанию, наш материал.
Детство в Сибири
Исполнитель Ваня Дмитриенко родом из Красноярска. Он появился на свет 25 октября 2005 года и стал вторым ребенком в семье – у мальчика есть старшая сестра Валерия. Отец – музыкант, привил сыну любовь к музыке с самого детства, и Ваня уже в 7 лет начал учиться вокалу в театре «Эти дети», который посещал на протяжении 9 лет.
Ваня Дмитриенко в детстве. Фото: соцсети
Также Дмитриенко увлекался актерским мастерством, танцами, ходил на секции по плаванию, футболу, волейболу, пробовал теннис и баскетбол. Самостоятельно он осваивал гитару и фортепиано, поскольку решил, что музыка ему ближе, чем спорт.
Начало карьеры
Подростком Дмитриенко участвовал во многих конкурсах. В 2017 году он отправился на фестиваль в Сочи «Поколение Next», где его заметили, и один из продюсеров Евгений Орлов посоветовал родителям Вани перебраться в Москву.
Ваня Дмитриенко в детстве. Фото: соцсети
На тот момент, когда семья переехала в столицу, мальчику было 13. Здесь он продолжил заниматься любимым делом – вокалом в творческой студии «Республика KIDS», где его ждал Евгений Орлов. Юноша трижды пытался попасть на проект «Голос. Дети», но безрезультатно.
Как и все сверстники, Ваня вел соцсети и активно постил видео своих каверов на известные хиты в TikTok. Подписчикам нравилась манера исполнителя, и ролики очень быстро набирали миллионы просмотров. Это вдохновляло Дмитриенко работать еще больше и плодотворнее.
Ваня Дмитриенко в шоу "Хочу с Open Kids". Кадр из шоу
В 2020 году Дмитриенко стал участником реалити-шоу «Хочу с Open Kids» в Киеве, куда отправлял заявку. Причем, ему удалось дойти до финала и оказаться в тройке победителей. Призом в шоу были съемки в клипе украинской поп-группы, для которого звезды и искали парня.
Дмитриенко снялся в клипе группы на песню «Ответь мне» в сентябре 2020 года. Участие у шоу и съемки принесли юноше популярность, а количество подписчиков в Сети увеличилось на сотню тысяч.
Ваня Дмитриенко в клипе "Венера - Юпитер". Кадр из клипа
В конце 2020 года Дмитриенко спел в TikTok припев песни «Венера – Юпитер», пообещав опубликовать композицию полностью, если на нее будет создано 10 тысяч каверов. Буквально за два дня это произошло, и тогда певцу пришлось исполнять свое обещание – он записал композицию и презентовал ее в последний день года, 31 декабря.
А дальше случилась настоящая новогодняя сказка: трек очень стремительно стал набирать популярность и ворвался в топ-чарты стремительнее, чем могло показаться, весь год он сходил с музыкальных эфиров и стал дважды платиновым.
Ваня Дмитриенко получил платиновый статус трека "Венера-Юпитер". Фото: соцсети
Сингл в 2021 году принес исполнителю победу в номинации «Прорыв года» на «Новом Радио AWARDS», Дмитриенко завоевал звание «Музыкант года» на премии MTV, а также получил «Золотой граммофон», оказавшись самым молодым лауреатом за всю историю премии.
Ваня Дмитриенко на фестивале "Жара" в 2021 году. Фото: Global Look Press
Для Дмитриенко 2021 год вообще выдался плодотворным. В феврале он дал свой первый сольный концерт в «Клубе Москва», в марте выпустил трек «Стерва», записал дуэт с Хабибом на песню «Открытка» и сольную композицию «Струны», выступил на трибьют-концерте группы «Тату» «200 по встречной» и премии «Жара Music Awards».
Ваня Дмитриенко с Григорием Лепсом на сцене. Фото: соцсети
В следующем году Дмитриенко записал дуэт с Григорием Лепсом. От работы с музыкантом над песней «Бэйби» он остался в восторге. Кстати, Лепсу также Ваня написал для композиции «Завтра» слова и музыку. И еще признавался, что хотел бы спеть с Ларисой Долиной и Олегом Газмановым.
В 2023 году на экраны вышел клип Дмитриенко «Сила притяжения», в котором снялись фигуристка Камила Валиева и блогер Егор Шип.
Другие проекты
Осенью 2022 года Ваня стал участником нового сезона шоу «Танцы со звездами». Пару юноше ростом 178 см и весом 62 кг составила хореограф Любина Кузнецова. Правда, раскрыться Дмитриенко на паркете не успел – покинул проект первым.
Ваня Дмитриенко на съемках шоу "Чао, 2022!". Фото: соцсети
В конце года певец был задействован в большом проекте «Чао, 2022!» на Первом канале. Он исполнил роль итальянского певца Джованни Деметрио и исполнил на итальянском же языке свой главный хит «Венера – Юпитер».
Личная жизнь
В 2020 году, когда Ваня участвовал в реалити-шоу «Хочу с Open Kids», у него случилась симпатия с участницей коллектива Лизой Костякиной. Поклонники начали шиперить пару, но как такового романа у них не было, а лишь дружеские отношения. Об этом в одном из интервью Ваня рассказал сам. А поцелуй на экране у них проходил по сценарию – они снимали его для клипа «Криминал».
Ваня Дмитриенко и Лиза Костякина в шоу "Хочу с Open Kids". Кадр из шоу
В 2021 году Дмитриенко стал встречаться с блогером Сашей Айс, пару то и дело видели вместе, и вскоре они подтвердили отношения. Они вместе по сей день, правда, в начале 2023 года поползли слухи о романе Дмитриенко с фигуристкой Камилой Валиевой. Она снялась в его клипе, поклонникам, видимо, так захотелось перенести лав стори с экрана в реальность. Но сама спортсменка опровергла отношения с артистом, подчеркнув, что они друзья.
Ваня Дмитриенко и Саша Айс. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В 2023 году певец представил, наконец, поклонникам свой первый альбом под названием «Параноик». Сейчас Ваня продолжает записывать новые песни, а также создавать композиции для других артистов. Он признался, что нашел себя не только как певец, но и автор.