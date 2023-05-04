Спел про Венеру и Юпитер и стал звездой: как Ваня Дмитриенко пробился на музыкальный Олимп в 16 лет

17-летний музыкант Ваня Дмитриенко сегодня - настоящая звезда. Его жизнь круто перевернула одна песня, точнее всего лишь припев - полностью композиции «Венера - Юпитер» тогда еще не существовало. До этого юноша усиленно трудился и даже пробовал попасть на детский «Голос». О том, каким был его путь к славе и признанию, наш материал.

Детство в Сибири

Исполнитель Ваня Дмитриенко родом из Красноярска. Он появился на свет 25 октября 2005 года и стал вторым ребенком в семье – у мальчика есть старшая сестра Валерия. Отец – музыкант, привил сыну любовь к музыке с самого детства, и Ваня уже в 7 лет начал учиться вокалу в театре «Эти дети», который посещал на протяжении 9 лет.