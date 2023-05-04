От повара в кальянной до нашумевшего рэп-исполнителя: как певец ZAPOMNI стал настоящей звездой

Биография

О 24-летнем рэпере ZAPOMNI (он же Дмитрий Пахомов) заговорила вся страна после выпуска в ноябре 2021 года его дебютного альбома под названием BACKGROUND. Буквально через пару месяцев треки исполнителя попали в топы чартов «ВКонтакте», Spotify и Apple Music, покорили «ТикТок».

В то же время известный паблик в соцсетях «Рифмы и Панчи» окрестил украинского исполнителя «артистом, стоящим в полушаге от мировой популярности».

Про Дмитрия можно сказать, что он «сделал себя сам», ведь вырос в простой рабочей семье. А до того, как стать популярным, молодой человек успел поработать обычным поваром в суши-баре и кальянной, параллельно обучая всех желающих игре на гитаре.

Ранние годы будущей звезды

Дмитрий родился 21 января 1999 года в Донецке в простой рабочей семье. В семье помимо Мити воспитывался брат, который был старше будущей звезды на семь лет. Андрей Пахомов стал для своего младшего родственника крестным отцом. Ресторатор и блогер рассказывал в соцсетях, что все детство они с братом воевали друг с другом.

«Как младший Дима постоянно бегал за мной хвостиком и был расположен ко мне от всей своей детской души, а я этим пользовался и часто подшучивал над ним. Иногда шутки были совсем не безобидными», — делился как-то Андрей.

Однако сейчас между парнями царит настоящая гармония. Так, в 2014-м молодые люди переехали в Николаев и первое время жили вместе.