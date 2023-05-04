От повара в кальянной до нашумевшего рэп-исполнителя: как певец ZAPOMNI стал настоящей звездой

Биография
О 24-летнем рэпере ZAPOMNI (он же Дмитрий Пахомов) заговорила вся страна после выпуска в ноябре 2021 его дебютного альбома под названием BACKGROUND. Буквально через пару месяцев треки исполнителя попали в топы чартов «ВКонтакте», Spotify и Apple Music, покорили «ТикТок».
В то же время известный паблик в соцсетях «Рифмы и Панчи» окрестил украинского исполнителя «артистом, стоящим в полушаге от мировой популярности».
Про Дмитрия можно сказать, что он «сделал себя сам», ведь вырос в простой рабочей семье. А до того, как стать популярным, молодой человек успел поработать обычным поваром в суши-баре и кальянной, параллельно обучая всех желающих игре на гитаре.
Ранние годы будущей звезды
Дмитрий родился 21 января 1999 года в Донецке в простой рабочей семье. В семье помимо Мити воспитывался брат, который был старше будущей звезды на семь лет. Андрей Пахомов стал для своего младшего родственника крестным отцом. Ресторатор и блогер рассказывал в соцсетях, что все детство они с братом воевали друг с другом.
«Как младший Дима постоянно бегал за мной хвостиком и был расположен ко мне от всей своей детской души, а я этим пользовался и часто подшучивал над ним. Иногда шутки были совсем не безобидными», — делился как-то Андрей.
Однако сейчас между парнями царит настоящая гармония. Так, в 2014-м молодые люди переехали в Николаев и первое время жили вместе. За несколько лет до обрушившейся славы Дмитрий работал поваром в суши-баре и кальянной, параллельно обучая всех желающих игре на гитаре.
ZAPOMNI в клипе на песню «Я все решу». Фото: YouTube
Тернистый путь к популярности
На дворе стоял 2013 год. Два простых парня Митя Пахомов и Андрей Шестак вдохновились крутыми видео в интернете и начали снимать собственные вайны, короткометражки и файтинги. Публика такое творчество приняла со всей любовью.
В 2014 году после окончания школы молодые люди задумались о создании сериала Cookie Of Galaxy с героями, наделенными суперсилой. Парни успели отснять пилотный эпизод, но тут начались военные действия на Донбассе. Друзьям пришлось разъехаться по разным городам.
В следующий раз они встретились лишь в 2017 году. На тот момент будущий рэпер писал различные тексты под гитару, а Андрей Шестак увлекался электронной музыкой. Тогда друзья объединились в группу под названием In Da Moon и сочинили вместе несколько треков, большая часть из которых со временем была утеряна.
Немного позже группа переросла в целую студию музыкального производства. В апреле 2019 года Дмитрий примерил на себя псевдоним PAHOMOV и явил миру дебютный сольный сингл «Шапка» (первая его версия появилась еще в 2018 году, как и «Красные пятна»).
Далее вышла песня «Не греют», а уже в октябре — оригинальный кавер на легендарную «Девочку-пай» Михаила Круга в жанре «турбошансон».
Перевоплощение в нового «рэп-персонажа»
Вдохновившись творческим процессом, Пахомов выпустил в 2020 году выпустил песни «Давай лучше дома посмотрим» и «Докурю, поговорим». В марте исполнитель решил взять новый псевдоним ZAPOMNI. Под этим именем парень выпустил сразу два мини-альбома: «Старые шлягеры» и «Этанол 96».
Лето 2021 года стало для музыканта по-настоящему удачным в плане творчества: песни «Ночь» и «Меланхолия», «Не любил». Также был выпущен трек «Звезды» в дуэте с AXE-D. За ними родились хиты «Будда» и «Водные пистолеты».
Музыкант Дмитрий Пахомов любит делиться в соцсетях фото, на которых запечатлен творческий процесс. Фото: соцсети
Личная жизнь ZAPOMNI
Парень предпочитает не распространяться на тему сердечных отношений с девушками. Однако его старший брат Андрей как-то рассказывал, что Дмитрий трепетно относится к астрологии, нумерологии и квадрату Пифагора. Сам он по знаку зодиака Водолей.
Делиться в соцсетях молодой человек предпочитает фото и видео, которые связаны исключительно с творческим процессом.
При этом одна из первых публикаций о выходе дебютной полноформатной пластинки содержала весьма откровенную информацию о личной жизни певца.
«Сделал одной и той же девушке два предложения руки и сердца, услышал оба раза "да", был жертвой домашнего насилия 7 месяцев, опустился до этого же уровня, продолжал эти отношения, впал в депрессию, свел близкого друга и уже бывшую невесту, потерял почти весь круг общения и обрел новых прекрасных людей рядом с собой», — делился как-то рэпер.
На данный момент известно, что рэпер не женат, у него нет детей.
Чем занимается музыкант сейчас
За полтора месяца до 2022-го артист пополнил дискографию альбомом BACKGROUND, состоящим из 23 песен. И это стало главным звездным часом парня. Хиты «Я все решу» и «Кожура», «Деревья падают стоя» пришлись по вкусу публике, песни затирали до дыр.
Сейчас рэпер продолжает записывать новые песни и радует поклонников контентом в своих соцсетях.
На теле у рэп-исполнителя есть несколько татуировок, о значении которых он пока не спешит рассказывать. Фото: соцсети
Интересные факты из жизни рэпера ZAPOMNI
— Нашумевший альбом «BACKGROUND» открывает нашумевший сингл «Я все решу», начинающийся с откровенных слов автора о любви, предательстве, друзьях и разочаровании. Рэпер решил приоткрыть свою душу и честно рассказать о пережитых тяжелых временах.
— Название группы In Da Moon («Индамун») сложилось из имен главных героев так и не снятого супергеройского сериала Мити Пахомова и Андрея Шестака — сыновей могучего защитника Земли Индаруса Варковича и Мунрикера.
— В Николаеве старший брат рэпера Андрей заведует популярными в городе заведениями «7 пятниц», «Грильяж», Parovoz, Uzvar.