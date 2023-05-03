Играл в КВН, стал звездой ТНТ и многодетным отцом: как Илья Соболев добился популярности в юморе и счастья в личной жизни

Юморист Илья Соболев начинал свой путь к славе с КВН. Постепенно он обрел популярность на ТНТ и теперь входит в число самых знаменитых и любимых комиков современности. Как ему это удалось, какие проекты он смог реализовать, а также с кем построил семью — читайте в нашем материале.
Детство
Илья Викторович Соболев родился 25 февраля 1983 года в Красноярске. С детства он был душой компании, обожал шутки и смех, уверенно чувствовал себя на публике и не боялся сцены. Подростком он стал играть в городской школьной лиге КВН, где приобрел бесценный опыт выступлений и обзавелся друзьями.
Илья Соболев в детстве. Фото: соцсети
По окончании школы Соболев получил высшее техническое образование в Институте цветных металлов и материаловедения в Красноярске, а затем отправился за актерскими знаниями в театральную академию Санкт-Петербурга.
КВН
Соболев в Красноярском вузе продолжил играть в КВН, войдя в состав команды «Левый берег». Он оказался в коллективе одним из самых невысоких участников — его рост 166 см, вес 79 кг. Успех быстро пришел к талантливым юмористам, и в 2003 году сборная стала чемпионом Премьер-лиги и попали в Высшую.
Илья Соболев и команда КВН «Левый берег» в Юрмале. Фото: соцсети
Спустя год красноярцы дошли до четвертьфинала Высшей Лиги. Затем в 2004 году блеснули талантом на «Голосящем КиВиНе», а в 2005 году прошли в полуфинал Премьер-лиги.
Илья Соболев (слева) на игре КВН, 2004 год. Кадр из шоу
Телевидение
Соболев сдружился с кавээнщиком из другой команды Романом Клячкиным, они сколотили дуэт «Красивые» и стали выступать в Comedy Club Siberia. Скоро их заметили и пригласили к участию в первом сезоне нового юмористического конкурса на ТНТ «Смех без правил» в 2007 году.
Илья Соболев в дуэте «Красивые». Кадр из шоу «Убойная лига»
Ребята показали себя ярко и смогли занять второе место, а также попали в проект «Убойная лига». Здесь Соболев проявил себя не только в дуэте с Клячкиным, но и сольно.
В «Смех без правил» юмористы еще вернутся, как окажется, за победой — в 2011 году они станут лучшими в девятом сезоне, где сразятся все финалисты предыдущих лет.
Также Соболев поучаствовал в первом и втором сезонах шоу «Comedy Баттл», где не раз становился лучшим автором шуток.
Илья Соболев (справа) в трио «Иванов, Смирнов, Соболев» на шоу Comedy Club. Кадр из шоу
В 2013 году Соболев с юмористами Алексеем Смирновым и Антоном Ивановым создали трио «Иванов, Смирнов, Соболев» и стали резидентами Comedy Club.
Дядя Витя
Поклонники юмора и Ильи Соболева убеждены, что комик также является автором и исполнителем роли дяди Вити, который впервые появился в 10 сезоне «Убойной лиги».
Когда герой вышел на сцену в проекте «Смех без правил», зрители нашли множество совпадений во внешности дяди Вити и Соболева, а также сопоставили факт, что образ старичка «списан» с героя фильма «Человек на Луне», который обожает Илья.
Дядя Витя в шоу «Деньги или позор». Кадр из шоу
В 2017 году на ТНТ4 состоялась премьера шоу «Деньги или позор», ведущим которого стал дядя Витя. Не выходя из образа, комик успел оскорбить коллектив MBAND, назвав его любимой группой глистов. Солист бэнда Артем Пиндюра гневно обратился в соцсетях именно к Илье Соболеву, который в ответ тоже записал обращение.
Другие проекты
Комик занимается музыкой. С 2009 года он вместе с популярным петербургским артистом Андрианом Соболевым записал несколько песен — «Ганста», «Я тупой» и «Не думай». Композиции быстро полюбились радиослушателям «Радио Рекорд» и вышли в хит-парад.
Илья Соболев (справа) и Азамат Мусагалиев в шоу «Прожарка». Кадр из шоу
В 2018 году на ТНТ4 Илья Соболев стал ведущим шоу «Прожарка», где жестко высмеивали звезд телеканала прямо в лицо. Им доставалось от начинающих стендап-комиков, и порой знаменитостям было по-настоящему нелегко выслушивать оскорбительные и унизительные шутки. Героями становились Ольга Бузова, Тимати, Иван Абрамов и другие. Четвертый и заключительный сезон в 2022 году вместо Соболева вел Андрей Бебуришвили.
Соболев также стал ведущим шоу «Пой без правил» на ТНТ в 2020 году. Звездные участники в нем подвергались разным испытаниям, и это показалось зрителям смешным — проект быстро обрел поклонников и популярность.
Илья Соболев (слева) и Михаил Галустян в шоу «Пой без правил». Кадр из шоу
Снимался Соболев и в кино. В 2017 году он появился в комедийном сериале «Призрак опера», где также снимался другой комик Гарик Харламов. В новогодние праздники 2023 года на экраны вышла комедия «СамоИрония судьбы», и Соболев вместе с другими звездами ТНТ снялся в одной из ролей.
Илья Соболев в образе Жоржа Милославского на съемках «СамоИрония судьбы». Фото: соцсети
YouTube
Соболев давно завел на YouTube свой канал, но развивать начал лишь в 2018 году. Поначалу он снимал пародийные ролики, где вживался в роли знаменитых персон, таких, как Елена Малышева, Эльман Пашаев, Сергей Безруков. Затем запустил шоу «Можно ваш телефончик?» в 2019 году, где участники в студии боролись за денежную награду, выполняя самые разные шуточные задания.
Илья Соболев в шоу «Можно ваш телефончик?». Кадр из шоу
В 2021 году юморист начал снимать влоги «Соболев_тут», которые рождались во время командировок по России. Шоумен общался с простыми людьми, посещал разные места и показывал все это в своих выпусках.
Еще один Интернет-проект Соболева — выпуски новостей. Юморист назвал их «Соболев с новостями про», каждая передача состоит из скандальных происшествий, которые комик высмеивает в свойственной ему манере.
Личная жизнь
Юморист давно и счастливо женат, его избранницей стала юрист и риэлтор Наталья Пахомова. Она основала также EMS-студию Fit Premium, агентство «Недвижимость в Испании» и помогает людям в приобретении жилья за рубежом. Свадьбу пара сыграла в 2011 году, а вскоре родился и первенец — дочка София.
Илья Соболев с женой Натальей. Фото: соцсети
В 2015 году на свет родилась вторая дочка Соболевых — Ева. И Илья стал мечтать о сыне. Жена исполнила его желание, подарив наследника весной 2023 года, которого назвали Иваном.
Илья Соболев с дочками Софией и Евой. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В настоящее время Соболев продолжает развивать свои проекты на YouTube. В 2023 году он представил онлайн-публике шоу «Кто тут леди?». По условиям игры, звездный гость должен угадывать по сообщениям в чате, где пишет девушка. Остальные являются мужчинами.
На экраны в новом году вышел фильм «Свободные отношения», Соболев в нем сыграл учителя физкультуры. Более того, в одном из эпизодов снялась жена Ильи, они на экране страстно поцеловались.
Илья Соболев в шоу «Кто тут леди?». Кадр из шоу
Фильмографию Соболева в 2023 году пополнил фильм «Я – богиня», в нем комик сыграл коуча, обучающего женщин искусству манипулирования мужчинами.