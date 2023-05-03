Играл в КВН, стал звездой ТНТ и многодетным отцом: как Илья Соболев добился популярности в юморе и счастья в личной жизни

Юморист Илья Соболев начинал свой путь к славе с КВН. Постепенно он обрел популярность на ТНТ и теперь входит в число самых знаменитых и любимых комиков современности. Как ему это удалось, какие проекты он смог реализовать, а также с кем построил семью — читайте в нашем материале.

Детство

Илья Викторович Соболев родился 25 февраля 1983 года в Красноярске. С детства он был душой компании, обожал шутки и смех, уверенно чувствовал себя на публике и не боялся сцены. Подростком он стал играть в городской школьной лиге КВН, где приобрел бесценный опыт выступлений и обзавелся друзьями.