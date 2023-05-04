Никас Сафронов: «Две команды Вячеслава Зайцева боролись за сферы влияния»

Один за одним мир покинули два гения моды. 30 апреля ушел из жизни Вячеслав Зайцев, а 2 мая – Валентин Юдашкин. Оба модельера стали брендами России и вывели российскую моду на международные подмостки. Оба стоят на той же ступени, что и Кристиан Диор, и Пьер Карден. Недаром их сравнивали с этими западными коллегами по цеху. Хотя каждый художник – это свой отдельный мир.
И Валентина Юдашкина, и Вячеслава Зайцева хорошо знал художник Никас Сафронов. Teleprogramma.pro поговорила с ним и об одном, и о другом кутюрье, а потом об обоих сразу.
Никас Сафронов. Фото: Виктор Гусейнов/ КП
- Никас, когда вы в последний раз видели Вячеслава Зайцева?
- Да где-то месяц назад. Кстати, я не знал о праздновании его дня рождения. Меня никто туда не пригласил. Я пытался дозвониться, но мне никто не ответил.
Потом мне сказали, что одна команда помощников борется за сферу влияния с другой. Одни не пускают никого к модельеру, другие, наоборот, считают, что он должен общаться со всеми и везде ходить. И это продляет ему жизнь.
Одни считали, что Вячеславу Михайловичу надо тихо уходить и никому не показывать себя в таком виде. А другие, наоборот, полагали, что модельер любит мероприятия и ходит на них с удовольствием. Несмотря на свою болезнь, Вячеслав Михайлович на все реагировал, улыбался, тихо говорил.
- А знаете ли что-то о его отношениях с Егором Зайцевым?
- Сын вошел в конфликт с окружением папы. Вячеслав Михайлович ввел в свою жизнь разных личностей : как хороших и преданных, так и каких-то подонков, странных людей, приживал, которые использовали имя Вячеслава Зайцева и жили у него дома, блогеров, которые мешали ему спать, отдыхать. Потом их, правда, выгнали.
- Какие у вас были отношения с Вячеславом Зайцевым?
- Вячеслав Михайлович очень ценил дружбу со мной. Я писал его портреты, а он однажды рисовал мой. Раз пять он бывал на моих днях рождения. Я был у него на вечеринке. Он мне подписал две книги, улыбался, был доволен.
Я давал ему советы, и он мне тоже подсказывал какие-то нюансы.
Конечно, Вячеслав Зайцев оставил великое культурное наследие. В своем творчестве он не забывал о русских традициях, например, использовал оренбургские пуховые платки. У нас ведь очень богатые традиции, просто их стали забывать в 90-х годах.
А Вячеслав Зайцев же брал то, что казалось деревенским, и переводил это на высочайший элитный уровень. Недаром его вещи хотели носить не только наши, но и западные звезды. Он создавал величайшие объекты.
В ранний период он пытался отходить от Запада, а поздние работы были более фонтанирующие, живые, актуальные для жизни и ношения. Он жалел, что в милицейской форме не использовались все его задумки. Вячеслав Михайлович делал только дизайн, а костюмы и ткани использовали специалисты, которые понимали специфику такой формы.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Вячеслав Зайцев. Фото: Global Look Press
- А когда вы последний раз видели Валентина Юдашкина?
- Он был на моем дне рождении 8 апреля. Потом они с женой Мариной позвонили, поблагодарили, написали мне письмо. Поделились, что давно не испытывали такого удовольствия при общении.
И Валентин Юдашкин,и Вячеслав Зайцев были знаковые художники, но при этом оставались людьми. С ними было комфортно. Оба были не капризные, не высокомерные, не злобные негодяи, которые гоняют всех и считают себя гениями.
И Валентин Юдашкин, и Вячеслав Зайцев обладали огромным талантом, но никогда не показывали окружению, что они выше их.
Вечно занятые, летающие, мотающиеся, оба покорили Европу, которая, по сути, приняла только двух российских модельеров.
Валентин Юдашкин. Фото: Global Look Press
- А какие отношения складывались между двумя талантами?
- Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев дружили, общались, они же делали разные модели. Так что о конкуренции речи не шло.
Наоборот, друг друга поддерживали, помогали – и советами, и делами. В их отношениях не было зависти и ревности, как это часто случается у многих. Им было комфортно вместе. Два художника точно не враждовали.
Это, по сути, последние известные художники-дизайнеры. Сегодня раскрутка дизайнера происходит очень быстро. Вложил – раскрутили, не вложил – забыли. А Валентин Юдашкин, и Вячеслав Зайцев сами вкладывались в свое имя. И их знал весь мир!