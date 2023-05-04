Никас Сафронов: «Две команды Вячеслава Зайцева боролись за сферы влияния»

- Никас, когда вы в последний раз видели Вячеслава Зайцева?

- Да где-то месяц назад. Кстати, я не знал о праздновании его дня рождения. Меня никто туда не пригласил. Я пытался дозвониться, но мне никто не ответил.

Потом мне сказали, что одна команда помощников борется за сферу влияния с другой. Одни не пускают никого к модельеру, другие, наоборот, считают, что он должен общаться со всеми и везде ходить. И это продляет ему жизнь.

Одни считали, что Вячеславу Михайловичу надо тихо уходить и никому не показывать себя в таком виде. А другие, наоборот, полагали, что модельер любит мероприятия и ходит на них с удовольствием. Несмотря на свою болезнь, Вячеслав Михайлович на все реагировал, улыбался, тихо говорил.

- А знаете ли что-то о его отношениях с Егором Зайцевым?

- Сын вошел в конфликт с окружением папы. Вячеслав Михайлович ввел в свою жизнь разных личностей : как хороших и преданных, так и каких-то подонков, странных людей, приживал, которые использовали имя Вячеслава Зайцева и жили у него дома, блогеров, которые мешали ему спать, отдыхать. Потом их, правда, выгнали.