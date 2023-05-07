5 звездных свадеб сезона весна - лето 2023 года

33-летняя певица и автор песен Рита Дакота получила в апреле помолвочное кольцо с бриллиантом и предложение выйти замуж. 33-летний Федор Белогай - владелец рекламного агентства и блогер, продающий онлайн-марафоны. Белогай учит... правильно пить кипяток и медитировать - после чего, мол, жизнь поменяется в нужном направлении. Сложно поверить, но Рита уже несколько лет пьет кипяток, медитирует с женихом и продвигает его онлайн-курсы.

Пара большую часть времени проводит на Бали, где они и будут гулять свадьбу. Заявление подали онлайн прямо с острова - через «Госуслуги». Регистрацию назначили 24 мая в загсе № 75 Москвы.

«Мы с Федей оба уже были в браке, у обоих были пышные свадьбы, - говорит Рита. - Все, что мы поняли из этого опыта, - это точно не для нас. Никакой классической свадьбы с тамадой, кучей родственников и конкурсами».

Рита была замужем за Владом Соколовским, их общей дочери Мии сейчас 6 лет. У Федора нет детей.

Александра Стриженова