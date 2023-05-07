5 звездных свадеб сезона весна - лето 2023 года

Игорь Верник
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В конце апреля 59-летний актер Игорь Верник сыграл свадьбу с 44-летней Натальей Шнейдеровой. В московском ресторане молодожены собрали родню и самых близких друзей - около 20 человек - на праздничный ужин. Невеста успешная и небедная. Наталья Шнейдерова на пару с партнером Александром Акоповым владеет продюсерской компанией.
В нулевые Шнейдерова как главный продюсер компании «Амедиа» работала над сериалами «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Закрытая школа» и многими другими. От предыдущего брака у Верника есть сын, у Шнейдеровой - сын и дочь.
Рита Дакота
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33-летняя певица и автор песен Рита Дакота получила в апреле помолвочное кольцо с бриллиантом и предложение выйти замуж. 33-летний Федор Белогай - владелец рекламного агентства и блогер, продающий онлайн-марафоны. Белогай учит... правильно пить кипяток и медитировать - после чего, мол, жизнь поменяется в нужном направлении. Сложно поверить, но Рита уже несколько лет пьет кипяток, медитирует с женихом и продвигает его онлайн-курсы.
Пара большую часть времени проводит на Бали, где они и будут гулять свадьбу. Заявление подали онлайн прямо с острова - через «Госуслуги». Регистрацию назначили 24 мая в загсе № 75 Москвы.
«Мы с Федей оба уже были в браке, у обоих были пышные свадьбы, - говорит Рита. - Все, что мы поняли из этого опыта, - это точно не для нас. Никакой классической свадьбы с тамадой, кучей родственников и конкурсами».
Рита была замужем за Владом Соколовским, их общей дочери Мии сейчас 6 лет. У Федора нет детей.
Александра Стриженова
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Младшая дочь звездной пары Екатерины и Александра Стриженовых выходит замуж летом. «Позади - огромная совместная история, впереди - целая совместная жизнь. Готовимся к свадьбе!» - ликует 22-летняя Александра.
Стриженова-младшая встречается с Антоном Чурековым со старших классов школы. Парень учился в МГУ на юрфаке, Саша тоже после школы поступила в МГУ на социологический факультет, который окончила год назад с красным дипломом. У Стриженовой есть небольшой совместный с подругами бизнес - рекламное агентство. С подружками Александра уже отгуляла девичник. «Я его очень-очень сильно люблю.
Мне важна каждая секунда времени, проведенная вместе! - говорит Стриженова. - Он называет меня «малыш» и говорит, что в нашем доме всегда будут смеяться детишки…»
Татьяна Буланова
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53-летняя Татьяна Буланова на диете: «Привожу себя в форму, худею к свадьбе. Платье уже выбрала, а кольца выбрал Валера. Делаем все сами, без свадебных организаторов». Свадьба состоится летом. Будет и загс, и ресторан, Певица впервые планирует к своей фамилии присоединить фамилию мужа. В двух предыдущих браках Буланова фамилию не меняла.
Бизнесмен Валерий Руднев окружил певицу любовью и заботой, они вместе уже три года. У Булановой двое детей от прошлых браков: Александр Тагрин (29 лет) и Никита Радимов (15 лет). Рудневу 34, женат не был, детей нет. Буланова задумывалась о том, что жених может захотеть ребенка: «Когда однажды зашел разговор на эту тему, я поняла, что Валера к появлению детей не готов. Возможно, подошло бы усыновление, но не сейчас, не прямо завтра. Если Валера примет такое решение, то я его поддержу».
Маша из сериала «Воронины»
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19-летняя Мария Ильюхина месяц назад родила дочь. Зрители помнят ее маленькой, когда она играла Машу, дочь главных героев сериала «Воронины». Теперь Ильюхина готовится играть свадьбу. Незадолго до родов она зарегистрировала брак со студентом факультета госуправления московского вуза Алексеем Шаровым, но торжества у них пока не было. Мария Ильюхина - КМС по художественной гимнастике, поэтому надеется быстро восстановиться после родов, а потом и свадебное платье можно примерить.