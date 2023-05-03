Личная жизнь Вячеслава Зайцева: кто разрушил его счастье и почему он остался одиноким

Вячеслав Зайцев всегда относился к женщинам с нежностью и удивительной деликатностью. При этом в его жизни было место лишь одной большой любви – той, которая принесла горькое разочарование.
«Прачкин сын»
Поступив в Московский текстильный институт, Вячеслав Зайцев, мечтающий о мире моды, познакомился с однокурсницей Мариной. Будущий кутюрье отличался скромностью и невероятной застенчивостью. У него за плечами было тяжелое детство – мама воспитывала его одна, и еще ребенком ему приходилось подрабатывать, чтобы принести домой немного хлеба.
На всю жизнь сохранил он в своем сердце восхищение мамой, ее умением красиво одеваться и достойно держать себя, несмотря на то что она работала прачкой и уборщицей, - Зайцев назвал себя «прачкин сын», гордясь сильной и доброй мамой.
Неравный брак
Вячеслав Зайцев и его коллекция одежды. Фото: соцсети
А Марина привлекла юношу не только веселым нравом и интеллектом, но еще и добрым сердцем: как-то во время выступления он упал на сцене и вынужден был удалиться за кулисы под хохот зрителей, а Марина подошла к нему и поддержала, как могла.
Они начали встречаться. Девушка из богатой столичной семьи (отец – военный летчик, мама – балерина) могла рассчитывать на самых обеспеченных женихов, но выбрала Славу, в которого искренне влюбилась.
Мама нашла ей нового мужа
Вячеслав Зайцев и его бывшая жена Марина. Фото: соцсети
После скромной свадьбы началась обычная жизнь студенческой семьи: небогатая, но вполне счастливая. В 1960-м у супругов родился сын Егор. Казалось, все шло хорошо. Только вот родители Марины никак не могли успокоиться и принять зятя: им хотелось лучшей доли для дочери. И однажды им удалось убедить в этом Марину.
Егору было 9 лет, когда Вячеслав услышал от жены: «Мы с мамой нашли мне нового мужа». Ему пришлось уйти. Для Егора это стало ударом: он воспринял уход отца как предательство и долго не мог его простить.
Не видел сына несколько лет
Отец и сын не виделись несколько лет. Встретились, когда Егору было уже 15. Встреча получилась безрадостной: оба не знали, о чем говорить, было неловко и трудно. К счастью, постепенно отношения наладились.
Да и с бывшей женой спустя годы Зайцев не то чтобы помирился, но ушли старые обиды, и они стали общаться вполне по-дружески. Егор стал работать вместе с отцом – тоже создавать модели одежды.
Любимые внучки
Вячеслав Зайцев с внучкой Марией. Фото: Global Look Press
Он пытался создать еще одну семью – с художницей по имени Инна, которая выхаживала его после страшной аварии, в которую попал Зайцев. Но они прожили вместе всего два года. Больше он не женился – так и остался одиноким. Впрочем, Вячеслав Михайлович был уверен: именно одиночество помогло ему стать тем, кем он стал. Его ничто не отвлекало от творчества.
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Только вот ни мировое признание, ни огромный дом не смогли заменить ему простого человеческого счастья – любить и быть любимым. Зайцев никогда не жаловался. Он обожал своих внучек – Марию и Анастасию.
И они тоже не скрывали своей любви к деду. В праздники его дом наполнялся веселыми голосами – вокруг стола собирались близкие, самые дорогие люди. Вячеслав Михайлович, объясняя, почему он больше не женился, говорил: каждая из женщин пыталась главенствовать, подчинить его себе.
«А я не могу быть рабом – ни в любви, ни в отношениях с клиентами», - признавался мастер.
Одиночество…
Вячеслав Зайцев считал, что одиночество – необходимая плата за талант и успех. Он не роптал: был доволен своей жизнью. К сожалению, в последние годы жизни великого кутюрье рядом с ним находились странные личности… Вячеслава Зайцева не стало 30 апреля 2023 года, и Тeleprogramma.pro скорбит вместе с близкими легендарного модельера.