Личная жизнь Вячеслава Зайцева: кто разрушил его счастье и почему он остался одиноким

Вячеслав Зайцев всегда относился к женщинам с нежностью и удивительной деликатностью. При этом в его жизни было место лишь одной большой любви – той, которая принесла горькое разочарование.

«Прачкин сын»

Поступив в Московский текстильный институт, Вячеслав Зайцев, мечтающий о мире моды, познакомился с однокурсницей Мариной. Будущий кутюрье отличался скромностью и невероятной застенчивостью. У него за плечами было тяжелое детство – мама воспитывала его одна, и еще ребенком ему приходилось подрабатывать, чтобы принести домой немного хлеба.

На всю жизнь сохранил он в своем сердце восхищение мамой, ее умением красиво одеваться и достойно держать себя, несмотря на то что она работала прачкой и уборщицей, - Зайцев назвал себя «прачкин сын», гордясь сильной и доброй мамой.

Неравный брак

