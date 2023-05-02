Особняк за 200 млн рублей и огромная бизнес-империя: какое наследство оставил Валентин Юдашкин

Не стало великого модельера Валентина Юдашкина. По иронии судьбы он ушел вслед за своим не менее великим коллегой по цеху Вячеславом Зайцевым. Каждого из них можно было с легкостью назвать «человеком-брендом». Знаменитые кутюрье оставили после себя огромное художественное наследие…

Так, работы Валентина Юдашкина экспонируются в Музее костюма в Лувре, Государственном историческом музее в Москве, Калифорнийском музее моды.

А шесть лет назад модный дом Valentin Yudashkin стал полноправным представителем Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Это первый бренд отечественной индустрии моды, который удостоился подобной чести.

Сегодня Дом моды Валентина Юдашкина — один из самых узнаваемых брендов нашей страны. А его бутики расположены не только в Москве, но также и в Париже, Милане и Нью-Йорке. Финансовые обороты от такого модного бизнеса исчисляются миллионами рублей.