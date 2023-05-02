Особняк за 200 млн рублей и огромная бизнес-империя: какое наследство оставил Валентин Юдашкин

Не стало великого модельера Валентина Юдашкина. По иронии судьбы он ушел вслед за своим не менее великим коллегой по цеху Вячеславом Зайцевым. Каждого из них можно было с легкостью назвать «человеком-брендом». Знаменитые кутюрье оставили после себя огромное художественное наследие…
Так, работы Валентина Юдашкина экспонируются в Музее костюма в Лувре, Государственном историческом музее в Москве, Калифорнийском музее моды.
А шесть лет назад модный дом Valentin Yudashkin стал полноправным представителем Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Это первый бренд отечественной индустрии моды, который удостоился подобной чести.
Сегодня Дом моды Валентина Юдашкина — один из самых узнаваемых брендов нашей страны. А его бутики расположены не только в Москве, но также и в Париже, Милане и Нью-Йорке. Финансовые обороты от такого модного бизнеса исчисляются миллионами рублей.
Валентин Юдашкин. Фото: Global Look Press
Какой недвижимостью владел Валентин Юдашкин
Безусловно, такой одаренный и именитый человек мог позволить себе жить в роскоши. Семья модельера поселилась в подмосковном особняке в Баковке. По сути, это усадьба с настоящим семейным гербом и колоннами у главного входа.
Интерьеры в доме с мраморными полами выдержаны в едином стиле XIX века. Особняк украшают картины известных художников, старинные зеркала, хрустальные люстры и античные статуи. На стенах дома — лепнина и позолота.
Кроме того, в доме много антикварной мебели и вещей, которые Валентин Юдашкин привозил с разных европейских выставок. Как известно, он являлся известным коллекционером антиквариата.
По оценкам риэлторов, такой дом может стоить около 200 миллионов рублей, без учета стоимости вещей.
Помимо этого кутюрье владел квартирой в Нью-Йорке, недалеко от Пятой авеню, которую он пытался продать с прошлого года.
Когда-то он был владельцем и московской квартиры в Брюсовом переулке, однако потом подарил недвижимость дочери.
Понятно, что сейчас семья Юдашкиных не будет задумываться о вопросах наследства. Но рано или поздно этот вопрос придется решать… И кому же достанется бизнес Валентина Юдашкина и его недвижимость?
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Комментарий адвоката Александра Бенхина
«Если свою собственность и модную империю Валентин Юдашкин завещал жене, дочери или кому-то еще, по логике завещание будет превалировать над любыми степенями родства и очередями наследования. Вообще, в Российской Федерации существует семь степеней наследования. Сначала идут мужья-жены, потом дети, затем внуки и так далее, — объясняет Teleprogramma.pro адвокат Александр Бенхин.
— В случае, если не объявился гипотетический наследник, наследником становится государство. Это уже восьмая степень наследования.
Однако у Валентина Юдашкина большая семья, и поэтому в случае отсутствия завещания все будет делиться по степеням наследования.
Кстати, если будет обделен какой-то родственник с ограниченными возможностями или относящийся к категории социально незащищенных граждан, например, пенсионеров, тогда такое завещание уже можно постфактум оспаривать в суде».
Валентин Юдашкин. Фото: Global Look Press
— Как вы считаете, оставил ли легендарный модельер завещание?
— Валентин Юдашкин болел на протяжении нескольких лет, и все об этом знали. Модельер появлялся на публике сам на себя не похожий.
Полагаю, что этот вопрос был решен еще при жизни. Поэтому никаких потрясений в этом смысле семью Юдашкиных не ожидает.