Особняк за 200 млн рублей и огромная бизнес-империя: какое наследство оставил Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин. Фото: Global Look Press 

Адвоват Александр Бенхин рассказал Teleprogramma.pro, кто в первую очередь будет претендовать на имущество и бизнес знаменитого модельера.

Не стало великого модельера Валентина Юдашкина. По иронии судьбы он ушел вслед за своим не менее великим коллегой по цеху Вячеславом Зайцевым. Каждого из них можно было с легкостью назвать «человеком-брендом». Знаменитые кутюрье оставили после себя огромное художественное наследие…

Так, работы Валентина Юдашкина экспонируются в Музее костюма в Лувре, Государственном историческом музее в Москве, Калифорнийском музее моды.

А шесть лет назад модный дом Valentin Yudashkin стал полноправным представителем Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Это первый бренд отечественной индустрии моды, который удостоился подобной чести. 

Сегодня Дом моды Валентина Юдашкина — один из самых узнаваемых брендов нашей страны. А его бутики расположены не только в Москве, но также и в Париже, Милане и Нью-Йорке. Финансовые обороты от такого модного бизнеса исчисляются миллионами рублей.

Валентин Юдашкин. Фото: Global Look Press 

Какой недвижимостью владел Валентин Юдашкин

Безусловно, такой одаренный и именитый человек мог позволить себе жить в роскоши. Семья  модельера поселилась в подмосковном особняке в Баковке. По сути, это усадьба с настоящим семейным гербом и колоннами у главного входа.

Интерьеры в доме с мраморными полами выдержаны в едином стиле XIX века. Особняк украшают картины известных художников, старинные зеркала, хрустальные люстры и античные статуи. На стенах дома — лепнина и позолота.

Кроме того, в доме много антикварной мебели и вещей, которые Валентин Юдашкин привозил с разных европейских выставок. Как известно, он являлся известным коллекционером антиквариата.   

По оценкам риэлторов, такой дом может стоить около 200 миллионов рублей, без учета стоимости вещей.

Помимо этого кутюрье владел квартирой в Нью-Йорке, недалеко от Пятой авеню, которую он пытался продать с прошлого года.  

Когда-то он был владельцем и московской квартиры в Брюсовом переулке, однако потом подарил недвижимость дочери.

Понятно, что сейчас семья Юдашкиных не будет задумываться о вопросах наследства. Но рано или поздно этот вопрос придется решать… И кому же достанется бизнес Валентина Юдашкина и его недвижимость?

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Комментарий адвоката Александра Бенхина

«Если свою собственность и модную империю Валентин Юдашкин завещал жене, дочери или кому-то еще, по логике завещание будет превалировать над любыми степенями родства и очередями наследования. Вообще, в Российской Федерации существует семь степеней наследования. Сначала идут мужья-жены, потом дети, затем внуки и так далее, — объясняет Teleprogramma.pro адвокат Александр Бенхин.

— В случае, если не объявился гипотетический наследник, наследником становится государство. Это уже восьмая степень наследования.

Однако у Валентина Юдашкина большая семья, и поэтому в случае отсутствия завещания все будет делиться по степеням наследования.

Кстати, если будет обделен какой-то родственник с ограниченными возможностями или относящийся к категории социально незащищенных граждан, например, пенсионеров, тогда такое завещание уже можно постфактум оспаривать в суде».  

Валентин Юдашкин. Фото: Global Look Press  

— Как вы считаете, оставил ли легендарный модельер завещание?

— Валентин Юдашкин болел на протяжении нескольких лет, и все об этом знали. Модельер появлялся на публике сам на себя не похожий.  

Полагаю, что этот вопрос был решен еще при жизни. Поэтому никаких потрясений в этом смысле семью Юдашкиных не ожидает.

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