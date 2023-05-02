Личная жизнь Валентина Юдашкина: счастье с женщиной, машину и мебель которой он когда-то продал

Валентин Юдашкин не относился к числу мужчин, меняющих женщин, словно перчатки. Почти 35 лет он прожил в браке с единственной женщиной – Мариной.
«Конфетно-букетный» период прошли за три дня
В 1987 году, когда они познакомились, Марина была простым стилистом-парикмахером – она работала в Центральном проектно-конструкторском бюро по макияжу и парикмахерскому искусству. Валентин же был художником по макияжу. Между молодыми людьми поначалу возникли дружеские чувства. Но довольно скоро Валентин ощутил нечто большее – и начал ухаживать. Как только романтическую тягу почувствовала и Марина, они не стали затягивать дело: уже после третьего свидания влюбленные отправились в ЗАГС.
Позднее Марина, смеясь, вспоминала: их «конфетно-букетный» период продлился всего три дня. К тому времени мамы Марины уже не было в живых, и Валентин стал для нее единственным близким человеком. Ни он, ни она ни разу за совместную жизнь не пожалели о своем решении.
Как Юдашкин продал машину жены, чтобы создать коллекцию одежды
Валентин и Марина Юдашкины. Фото: соцсети
В декабре 1990 года у них родилась дочь, которую назвали Галиной. А вообще в их семье случалось всякое. Были очень трудные времена, когда приходилось в буквальном смысле слова голодать. Чтобы купить продукты, Юдашкин вынужден был продавать мебель своей жены. Но ведь надо было не только есть и пить. Валентин Абрамович в то время уже начал свое восхождение к вершинам мира моды. Ему жизненно необходимо было создавать новые коллекции одежды – а для этого требовались средства. И однажды Юдашкин продал машину Марины…
А что же она? А она ни секунды не сомневалась в любимом: надо – значит, надо. Ведь ее Валентин – самый талантливый! На деньги, вырученные за автомобиль, были куплены швейные машинки в пошивочный цех. И вскоре новая коллекция была готова. А популярность Валентина Юдашкина взлетела до небес – его даже пригласили перебраться в Париж. Но кутюрье отказался от соблазнительного предложения: ему всегда важно было жить и творить на Родине, в России. Много лет спустя Юдашкин, рассказывая о своем пути к успеху, отдал должное жене:
«Сказать: «Я благодарен ей» — ничего не сказать. Я безмерно ценю то, что она посвятила мне жизнь. Поверила в меня… Пробиваться было очень непросто, но она всегда была рядом».
Марина Владимировна сегодня – топ-менеджер «Дома Юдашкина».
Роскошная свадьба для дочери
Свадьба Галины Юдашкиной и Петра Максакова. Фото: соцсети
Семейное счастье Юдашкиных вышло на новый уровень в 2015 году, когда их единственная дочь Галина вышла замуж за Петра – внука актрисы Людмилы Максаковой. Конечно, свадьбу устроили пышную и богатую – теперь они могли себе позволить самое лучшее. И, конечно, платье для невесты создавалось под руководством ее отца – знаменитого модельера.
Обручальное кольцо было заказано в Нью-Йорке, у частного ювелира: его украшал бриллиант в 7 каратов. А ведущим на свадьбу пригласили Николая Баскова. Вскоре в молодой семье родился сын Анатолий, за ним еще один – Аркадий. В 2022 году на свет появилась девочка - Агата Ариелла. Конечно, Валентин Абрамович и Марина Владимировна были очень рады за дочь. Их радость несколько омрачало лишь одно: Галина и Петр переехали в Гонконг, так что виделись они не так часто, как хотелось бы.
Коварная болезнь
Галина стала достойной продолжательницей дела своего отца. Она занимает пост креативного директора Дома моды Valentin Yudashkin. В 2016 году Галине пришлось взять на себя организацию показа новой коллекции Валентина Юдашкина в Париже: сам мэтр был срочно госпитализирован, - ему диагностировали онкологическое заболевание.
Несмотря на болезнь, Валентин Абрамович продолжал работать, создавая новые коллекции одежды – не менее блестящие, чем прежде. И Марина Владимировна, как и все эти годы, продолжала поддерживать мужа и во всем ему помогать. Ее поддержка давала мужу силы справляться с болезнью. А это было нелегко: за 20 дней ему пришлось перенести 4 сложные операции. Ему было трудно ходить, трудно говорить.
Но Марина старалась, чтобы он ни в чем не чувствовал себя ущемленным: как только позволили медики, Юдашкин вновь стал появляться на мероприятиях, причем выглядел даже помолодевшим: похудевший, с модной стрижкой. И – под руку со своей «второй половинкой». Марина была старше кутюрье на несколько лет и заметно выше – 174 см против его 167, но, несмотря на это, они всегда смотрелись гармонично, и даже посторонним было очевидно: эти двое любят друг друга.
«Клубничная» свадьба
Валентин Юдашкин с семьей. Фото: соцсети
Два года назад супруги Юдашкины отпраздновали «клубничную», или «каменную» свадьбу: 33 года совместной жизни. На своей страничке в соцсети Марина по этому случаю опубликовала трогательное поздравление:
«Валечка! С годовщиной нашей свадьбы! Поздравляю, я люблю тебя, мой милый, самый лучший у меня! Ну признайся, не нашел бы ты хозяйки расторопней. Повезло тебе, любимый, меня встретить на пути. Между тем признаюсь честно, ты один в моей судьбе, и найти я не смогла бы мужа лучшего себе!»
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2 мая 2023 года, не дожив несколько месяцев до своего 60-летия, легендарный кутюрье скончался.
Тeleprogramma.pro приносит искренние соболезнования близким Валентина Абрамовича Юдашкина.