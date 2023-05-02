Личная жизнь Валентина Юдашкина: счастье с женщиной, машину и мебель которой он когда-то продал

Семейное счастье Юдашкиных вышло на новый уровень в 2015 году, когда их единственная дочь Галина вышла замуж за Петра – внука актрисы Людмилы Максаковой. Конечно, свадьбу устроили пышную и богатую – теперь они могли себе позволить самое лучшее. И, конечно, платье для невесты создавалось под руководством ее отца – знаменитого модельера.

Обручальное кольцо было заказано в Нью-Йорке, у частного ювелира: его украшал бриллиант в 7 каратов. А ведущим на свадьбу пригласили Николая Баскова. Вскоре в молодой семье родился сын Анатолий, за ним еще один – Аркадий. В 2022 году на свет появилась девочка - Агата Ариелла. Конечно, Валентин Абрамович и Марина Владимировна были очень рады за дочь. Их радость несколько омрачало лишь одно: Галина и Петр переехали в Гонконг, так что виделись они не так часто, как хотелось бы.

Коварная болезнь

Галина стала достойной продолжательницей дела своего отца. Она занимает пост креативного директора Дома моды Valentin Yudashkin. В 2016 году Галине пришлось взять на себя организацию показа новой коллекции Валентина Юдашкина в Париже: сам мэтр был срочно госпитализирован, - ему диагностировали онкологическое заболевание.

Несмотря на болезнь, Валентин Абрамович продолжал работать, создавая новые коллекции одежды – не менее блестящие, чем прежде. И Марина Владимировна, как и все эти годы, продолжала поддерживать мужа и во всем ему помогать. Ее поддержка давала мужу силы справляться с болезнью. А это было нелегко: за 20 дней ему пришлось перенести 4 сложные операции. Ему было трудно ходить, трудно говорить.

Но Марина старалась, чтобы он ни в чем не чувствовал себя ущемленным: как только позволили медики, Юдашкин вновь стал появляться на мероприятиях, причем выглядел даже помолодевшим: похудевший, с модной стрижкой. И – под руку со своей «второй половинкой». Марина была старше кутюрье на несколько лет и заметно выше – 174 см против его 167, но, несмотря на это, они всегда смотрелись гармонично, и даже посторонним было очевидно: эти двое любят друг друга.

«Клубничная» свадьба

