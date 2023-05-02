Какие странные личности окружали Вячеслава Зайцева последние дни

30 апреля не стало знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева. Про этого Человека говорили, что он открыл миру русскую моду и возвел ее в ранг высокого искусства.
Но если в своей профессии Вячеслав Михайлович покорил Эверест, то последние годы семейное благополучие обошло его стороной. Модельер практически разорвал все связи с сыном Егором. Свои последние дни он провел в окружении чужих людей.
Начиная с 2021 года, с именем Вячеслава Зайцева, страдающего болезнью Паркинсона, было связано много скандалов. Пресса писала, что Дом моды Славы Зайцева погряз в миллионных долгах, что сотрудникам нечем платить зарплаты, нет денег на аренду, все вокруг говорили о крахе модной империи.
Реабилитировать учреждение пытался сын модельера Егор Зайцев, взявший на себя управление Домом моды. В апреле 2021 года было объявлено, что все долги погашены, и модный дом готов к выпуску новой коллекции. Только вот спасло ли это отношения некогда любящих людей?
Рядом с именем Вячеслава Зайцева все чаще звучали имена людей, которые, по мнению Егора Зайцева отгородили его от общения с отцом и хотят завладеть его имуществом.
Помощники Вячеслава Зайцева
И вот в это воскресенье появилась новость, что кутюрье умер в реанимации в больнице города Щелково из-за желудочного кровотечения. Известно, что в последние минуты рядом с ним находился его помощник Олег, который помогал модельеру в решении разных бытовых вопросов.
Он-то и вызвал скорую помощь, когда вечером 85-летнему Зайцеву стало плохо. Об этом СМИ рассказал бизнесмен Вадим Хусаинов.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, в больницу приехал мужчина, представившийся помощником Вячеслава Михайловича. Он пытался заснять, как модельеру делают КТ, но его попросили уйти. Был ли это тот самый Олег, доподлинно неизвестно, поскольку незнакомец не предоставил никаких документов, подтверждающих личность, и тут же поспешил скрыться.
Как рассказывал прессе художник Никас Сафронов, вообще, у Вячеслава Зайцева была целая команда помощников, которая, по сути, изолировала его от родных и друзей. Об этом художник говорил еще, упоминая банкет в честь празднования 85-летия модельера.
По словам живописца, на праздновании дня рождения Вячеслава Зайцева появились только Анна Шатилова, Анна Калашникова и Бедрос Киркоров. Других знаменитостей там замечено не было, поскольку они просто не знали подробности проведения мероприятия.
Вячеслав Зайцев. Фото: Владимир Веленгурин/ КП
«Никто из его команды не побеспокоился по поводу приглашения его коллег и звездных друзей, - отметил Никас Сафронов в интервью изданию «Российская газета».
Художник рассказал, что раньше общался с Вячеславом Зайцевым, но последнее время не мог даже до него дозвониться.
«Говорят, рядом с ним сейчас - несколько команд, которые соревнуются друг с другом, и мало кого к нему подпускают. Его изолировали, - рассказал больше месяца назад представителям СМИ Никас Сафронов.
В свое время пресса много говорила и о бывшем помощнике Вячеслава Зайцева Николае Головине. Егор Зайцев уверял, что именно Николай был виновен в том, что Дом моды Славы Зайцева погряз в миллионных долгах, а возле его отца стали появляться чужаки. Он намекал на то, что здоровье его отца намеренно подкосили.
Так, Егор Зайцев рассказал, что однажды пришел навестить Вячеслава Михайловича и увидел, что половина выписанных ему лекарств была просрочена, а еды в холодильнике не было.
Нелестную характеристику Николаю Головину в беседе с Teleprogramma.pro два года назад дал и заместитель генерального директора Дома моды Славы Зайцева Расул Ахмедов.
По его словам, однажды Вячеслав Зайцев пожаловался ему на сильные боли и попросил о помощи, после чего Ахмедов нашел ему врача в клинике Управления делами Президента и записал модельера на прием. Но Николай Головин, узнавший об этом от уже вышеупомянутого помощника кутюрье Олега, направил его в другую клинику — реабилитационный центр «Три сестры» в Щелково.
«Олег позвонил мне и сказал: «Отмени запись в больницу Управления делами Президента. Вячеслав Михайлович туда не поедет». При этом человек умирал от боли. То есть мы пытаемся его лечить, а они — калечить, - говорил тогда Расул Ахмедов.
Сами понимаете, это все игрища, чтобы урвать себе дополнительный кусок. Тут другого объяснения быть не может».
Сам Николай Головин, конечно, отрицал все обвинения в свой адрес, говоря, что с Вячеславом Зайцевым его связывали очень теплые взаимоотношения.
Семья Гарафутдиновых
В том же 2021 году большой скандал вызвало видео, на котором Вячеслав Зайцев спускается по лестнице на подъемнике. Его авторами были семья Гарафутдиновых – Галина, ее дочь Лучана и сын Тимур. Они занимались организацией концертов, показов и других мероприятий и, по их собственному признанию, дружили с Вячеславом Михайловичем больше 15 лет.
После публикации ролика у многих пользователей Интернета сложилось мнение, что модельер болен, не осознает, что происходит, а Гарафутдиновы в своих видео лишь выставляют его в жалком свете. Тогда Галина Гарафутдинова лично мне объясняла, что это видео было снято, чтобы привлечь внимание к проблемам тяжелобольного Вячеслава Зайцева.
По ее словам, после поднятия шумихи к дому законодателя российской моды действительно потянулись представители прессы, бывшие модели, разные знакомые.
Но все стрелки переводились прежде всего на Гарафутдиновых. Семейство обвиняли в том, что они хотят завладеть имуществом кутюрье.
Лучана Гарафутдинова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
В тот день Лучана рассказывала мне, что Гарафутдиновых уже вызывали в Следственный комитет, интересовались, не управляли ли они счетами Вячеслава Зайцева, не проживали ли в его доме, когда последний раз видели модельера. Семейство, конечно, уверяло правоохранительные органы, что не претендует на его имущество, а только дружит с Вячеславом Михайловичем.
Кроме того, Лучана показывала мне совместные с Вячеславом Зайцевым фотографии, его подарки, хвасталась подаренным модельером нарядом.
Семья Гарафутдиновых общалась с маэстро практически до конца его дней.
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Вадим Хусаинов
Не раз Егор Зайцев в своих комментариях СМИ упоминал бизнесменов Вадима Хусаинова и его брата Алмаза. Организаторы многих конкурсов красоты и показов мод, они попали в поле зрения прессы два года назад, после организации дня рождения Вячеслава Зайцева, на который, по слухам, продавались билеты по 15 тысяч рублей.
Тогда гостями события стали Алла Пугачева, Максим Галкин*, Татьяна Михалкова и многие другие звезды. И каково же было удивление той же самой Примадонны, когда незнакомые люди, попавшие на праздник, кинулись к ней с просьбами сфотографироваться на память. Оказалось, на это мероприятие за определенную плату мог попасть любой желающий.
Вадима Хусаинова обвинили в наживе на имени Вячеслава Зайцева, но он опроверг все обвинения.
На том же мероприятии между Егором Зайцевым и братьями Хусаиновыми произошел конфликт якобы из-за того, что Егор отказался брать на показы Дома моды Славы Зайцева их моделей. В итоге инцидент закончился вызовом полиции.
Однако именно Вадим Хусаинов, как уже говорилось выше, рассказал журналистам о последних часах Вячеслава Зайцева. По его словам, на 9 мая было запланировано мероприятие в деревне Каблуково (там жил Вячеслав Михайлович - прим. ред), на котором модельер собрал бы многих дизайнеров и своих друзей. Но судьба распорядилась иначе…
Также Вадим Хусаинов рассказал, что, конечно, большего всего Вячеслав Михайлович ждал не модного показа, а возможности помириться с сыном. Но Егор Зайцев так и не позвонил отцу – ни в день юбилея, ни после.
Вячеслав и Егор Зайцевы. Фото: Global Look Press
Сам Егор в свое время рассказывал Teleprogramma.pro, что с Вячеславом Зайцевым практически невозможно связаться, а сам он на связь не выходит. Вокруг мэтра вьются посторонние люди, которые контролируют все его действия, дают какие-то лекарства, решают, с кем он может говорить, а с кем - нет.
«Мне адвокаты объясняли, что его хотят сделать недееспособным и оформить опекунство», - признался тогда Егор Зайцев.
Сейчас уже сложно сказать, виноваты ли в этом семейном конфликте помощники модельера, другие подозрительные фигуры или какие-то иные обстоятельства, но уже ничего не исправить.
И только в день ухода модельера Егор Зайцев разместил в своих соцсетях стихотворение: «Родной мой, мы не виделись веками, мы жизнями не виделись – был бой… Седой вселенский моревый прибой вдруг, честно хрустнув хрящными руками, через столетья сдвинул наши камни, что в детстве разбросали мы с тобой…».
*включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента.