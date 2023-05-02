Какие странные личности окружали Вячеслава Зайцева последние дни

30 апреля не стало знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева. Про этого Человека говорили, что он открыл миру русскую моду и возвел ее в ранг высокого искусства.

Но если в своей профессии Вячеслав Михайлович покорил Эверест, то последние годы семейное благополучие обошло его стороной. Модельер практически разорвал все связи с сыном Егором. Свои последние дни он провел в окружении чужих людей.

Начиная с 2021 года, с именем Вячеслава Зайцева, страдающего болезнью Паркинсона, было связано много скандалов. Пресса писала, что Дом моды Славы Зайцева погряз в миллионных долгах, что сотрудникам нечем платить зарплаты, нет денег на аренду, все вокруг говорили о крахе модной империи.

Реабилитировать учреждение пытался сын модельера Егор Зайцев, взявший на себя управление Домом моды. В апреле 2021 года было объявлено, что все долги погашены, и модный дом готов к выпуску новой коллекции. Только вот спасло ли это отношения некогда любящих людей?

Рядом с именем Вячеслава Зайцева все чаще звучали имена людей, которые, по мнению Егора Зайцева отгородили его от общения с отцом и хотят завладеть его имуществом.

Помощники Вячеслава Зайцева

И вот в это воскресенье появилась новость, что кутюрье умер в реанимации в больнице города Щелково из-за желудочного кровотечения. Известно, что в последние минуты рядом с ним находился его помощник Олег, который помогал модельеру в решении разных бытовых вопросов.

Он-то и вызвал скорую помощь, когда вечером 85-летнему Зайцеву стало плохо. Об этом СМИ рассказал бизнесмен Вадим Хусаинов.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, в больницу приехал мужчина, представившийся помощником Вячеслава Михайловича. Он пытался заснять, как модельеру делают КТ, но его попросили уйти. Был ли это тот самый Олег, доподлинно неизвестно, поскольку незнакомец не предоставил никаких документов, подтверждающих личность, и тут же поспешил скрыться.

Как рассказывал прессе художник Никас Сафронов, вообще, у Вячеслава Зайцева была целая команда помощников, которая, по сути, изолировала его от родных и друзей. Об этом художник говорил еще, упоминая банкет в честь празднования 85-летия модельера.

По словам живописца, на праздновании дня рождения Вячеслава Зайцева появились только Анна Шатилова, Анна Калашникова и Бедрос Киркоров. Других знаменитостей там замечено не было, поскольку они просто не знали подробности проведения мероприятия.