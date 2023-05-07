Как проводят межсезонье прославленные российские фигуристки

А вот еще одна ведущая «Ледникового периода» - олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова - особо не расслабляется. Публикует фото с тренировок в ледовом дворце «Хрустальный», с мастер-классов для детей, показывает закулисье съемок кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой, в котором участвовала и Евгения Медведева, и Алина Загитова, и Камила Валиева, и другие спортсменки. «Буду учиться готовить. Мой уровень подготовки - нулевой», - честно призналась перед началом съемки Аня.

Камила Валиева