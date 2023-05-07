Как проводят межсезонье прославленные российские фигуристки

«Телепрограмма» изучает соцсети звездных спортсменок, которые делятся с подписчиками радостью и счастьем.
Евгения Медведева
Фото: соцсети
Двукратная серебряная призерка Олимпиады-2018 Евгения Медведева решила понежиться на белом песочке Мальдивских островов. Снимает акул, местные умопомрачительные пейзажи и фотографируется в бикини.
Фото: соцсети
. «Прикупила себе дурацкую шляпу с огромными полями, чтобы не сгореть», - кокетничает фигуристка.
Алина Загитова
Фото: соцсети
Ведущая «Ледникового периода» и олимпийская чемпионка Алина Загитова времени зря не теряет. Она заметно освежила имидж, став блондинкой, стала амбассадором «Татнефти», сходила на концерт Басты и вовсю катается по России с мастер-классами: Омск, Новосибирск, Алметьевск... Куда бы Алина ни приехала, везде ее встречают с распростертыми объятиями.
Анна Щербакова
Фото: соцсети
А вот еще одна ведущая «Ледникового периода» - олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова - особо не расслабляется. Публикует фото с тренировок в ледовом дворце «Хрустальный», с мастер-классов для детей, показывает закулисье съемок кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой, в котором участвовала и Евгения Медведева, и Алина Загитова, и Камила Валиева, и другие спортсменки. «Буду учиться готовить. Мой уровень подготовки - нулевой», - честно призналась перед началом съемки Аня.
Камила Валиева
Фото: соцсети
Пережившая жуткую травлю на Олимпиаде-2022 Камила Валиева перевернула плохую страницу и набирается сил. В родной Казани поддержала хоккейный «Ак Барс» в финальной серии за Кубок Гагарина (принесла победу!), дала небольшое интервью Максиму Транькову (вместе с фигуристом она готовит номер по сериалу «Уэнсдей» для шоу Этери Тутберидзе). А еще снялась в красивой фотосессии для модного дома EDEM Couture, примерив роскошное белое платье с кринолином.
Анастасия Скопцова
Фото: соцсети
Серебряная призерка чемпионата России в танцах на льду Анастасия Скопцова по примеру Жени Медведевой выбрала для отдыха Мальдивы. Фотографией с отдыха она взбудоражила поклонников. На изображении Настя прикрывает нижнюю часть тела небольшим куском ткани, завязанным таким образом, что он образует пикантный вырез сбоку.
Станислава Константинова
Фото: соцсети
В образе знойной амазонки выступила двукратная бронзовая призерка чемпионата России среди юниоров Станислава Константинова. Эффектная девушка тоже отмокает на Мальдивах - и острова, надо признать, девушке очень к лицу.