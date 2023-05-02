Анастасия Стежко: как пыталась стать «Мисс Россия», снималась для Maxim и сделала карьеру в кино

Анастасия Стежко могла бы стать звездой подиумов, но к модельной карьере она не относилась серьезно. Тем не менее, за ее плечами остался федеральный конкурс красоты. Правда, после него актриса с головой ушла в киносъемки. Теперь в ее фильмографии десятки ролей, в том числе полюбившиеся зрителям «Вампиры средней полосы» - туда ее привел случай.

Детство

Анастасия Стежко родилась в Калининграде 5 сентября 1989 года. Она стала вторым ребенком в семье, у нее есть единоутробная старшая сестра Ника. Мама – преподаватель музыки, папа – моряк. С детства девочка любила театры, музеи, училась на отлично и посещала музыкальную школу, а также увлеклась волейболом так, что получила первый взрослый разряд.