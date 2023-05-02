Анастасия Стежко: как пыталась стать «Мисс Россия», снималась для Maxim и сделала карьеру в кино

Анастасия Стежко могла бы стать звездой подиумов, но к модельной карьере она не относилась серьезно. Тем не менее, за ее плечами остался федеральный конкурс красоты. Правда, после него актриса с головой ушла в киносъемки. Теперь в ее фильмографии десятки ролей, в том числе полюбившиеся зрителям «Вампиры средней полосы» - туда ее привел случай.
Детство
Анастасия Стежко родилась в Калининграде 5 сентября 1989 года. Она стала вторым ребенком в семье, у нее есть единоутробная старшая сестра Ника. Мама – преподаватель музыки, папа – моряк. С детства девочка любила театры, музеи, училась на отлично и посещала музыкальную школу, а также увлеклась волейболом так, что получила первый взрослый разряд.
Анастасия Стежко в детстве. Фото: соцсети
По окончании школы в 2007 году Анастасия решила поступать в театральный вуз. И подала документы во ВГИК. Хоть сценического опыта у нее не было никакого, но она взяла харизмой и большим рвением, поэтому смогла пройти конкурс и поступила на курс Владимира Грамматикова.
Анастасия Стежко в детстве. Фото: соцсети
Модельный опыт
В старших классах школы Анастасия решилась пройти кастинг в школу моделей. Ее приняли, и она даже участвовала в фэшн-показах и дефиле. Но связывать свою жизнь с подиумом не собиралась.
Уже будучи студенткой 3 курса, Стежко стала участницей конкурса «Мисс Россия-2010», где представила родной город. Тщательная подготовка позволила девушке попасть в финальный тур и показать себя.
Анастасия Стежко в юности. Фото: соцсети
Карьера
Штурмовать кастинги и проходить пробы Стежко стала на третьем курсе. И ей посчастливилось тогда заполучить свою первую, крошечную роль в сериале «Час Волкова». Затем был эпизод в сериале «Светофор», а следом появилась и первая главная роль – в картинах «Обменяйтесь кольцами» и «Ангел и демон», которые принесли начинающей актрисе популярность.
Анастасия Стежко в сериале "Ангел и демон". Кадр из сериала
Вновь на вторых ролях Стежко оказалась в проектах «Спасти босса», «Костер на снегу», «Моими глазами». В 2013 году, сразу по окончании вуза, актриса приняла приглашения в сериал «Первая любовь», фэнтэзи «Темный мир: Равновесие», мелодраму «Второй шанс».
В 2014 году Стежко снялась в комедии «Домик в сердце», драме «Охота», сериале «Время собирать». А на следующий год ей досталась главная роль в детективе «Черная река», затем – в ленте «Цветок папоротника».
Анастасия Стежко в сериале "Неизвестный". Кадр из сериала
2016 год принес актрисе несколько проектов. Она сыграла небольшую роль в популярном сериале «Молодежка», появилась в первом сезоне комедии «Полицейский с Рублевки» и сыграла в детективном мини-сериале «Шакал». Главную роль она исполнила в картинах «Неизвестный», «Пять минут тишины», «Спасибо за кофе» в следующем году. Также она появилась в эпизоде драмы «Нелюбовь», номинированном на «Золотой орел» и «Сезар», а также представленном на Каннском кинофестивале.
Анастасия Стежко в сериале "Березка". Кадр из сериала
2018 год вошел в фильмографию актрисы несколькими проектами: «Полицейский с Рублевки. Снова дома», «Березка», «Грецкий орешек», «Нарисованное счастье», «Никто». В следующем году Стежко снималась в сериале «Дылды», продленном на несколько сезонов, «Ведьма», «Этим летом и навсегда».
Анастасия Стежко и Павел Деревянко на съемках сериала "Дылды". Фото: соцсети
Добавил популярности актрисе сериал «Вампиры средней полосы», в котором она начала сниматься со второго сезона в 2021 году, заменив украинскую актрису, покинувшую Россию.
Еще один сериал того года – «Пробуждение», в нем звезда появилась в главной роли, сыграв с Евгением Мироновым. 2022 год принес проекты «Оригами», «Сказка о женской дружбе», «Ты моя мама?».
Анастасия Стежко и Евгений Миронов на съемках фильма "Пробуждение". Фото: соцсети
Горячие фото
Стежко в детстве не отличалась стройностью – она была упитанной, носила очки. За это одноклассники дразнили ее. Но повзрослев и прославившись, она уже выглядела по-иному: длинноногая, ростом 176 см и весом 58 кг. И у противоположного пола вызывала другие эмоции – отбоя от поклонников не было.
В 2017 году Анастасия снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. Стройная и изящная, она поразила воображение читателей. Ее даже прозвали русской Ванессой Паради.
Анастасия Стежко в бикини. Фото: соцсети
Личная жизнь
Актриса старается не афишировать свою личную жизнь. Известно, что сейчас она разведена – мужем красавицы был дипломат Дмитрий Старостин, они сыграли свадьбу в 2019 году, сначала в Париже, затем в Москве.
Анастасия Стежко и Дмитрий Старостин на свадьбе. Фото: соцсети
В 2020 году Стежко родила дочку Стефанию, с семьей они обосновались в Америке, но через год актриса вернулась в Россию. Оказалось, что со Старостиным они больше не пара. Звезда сама объявила об окончании брака. И возобновила карьеру в кино, которую ставила на паузу ради семьи.
Анастасия Стежко с дочкой Стефанией. Фото: соцсети
Также известно, что Стежко ранее связывали романтические отношения с актером Кириллом Запорожским. Правда, недолго. Кроме того, по слухам, у нее были романы с Сергеем Чирковым и Евгением Прониным.
Сегодня
Актриса успешно совмещает материнство с карьерой и в 2023 году уже успела сняться в главной роли в короткометражке «Серебряный край». Также кинозвезда отучилась на гештальт-терапевта, предъявив поклонникам диплом о профессиональной переподготовке с отличием.