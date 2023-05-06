Как на самом деле будут короновать Карла III: сценарий события

Мечты, ребята, сбываются! Уж Карл III, который готовится к коронации, это точно знает. Правда, иногда приходится ждать довольно долго. Карлу 73 года, и всю жизнь он провел в статусе первого в очереди наследника престола.
Лишь в прошлом сентябре его мать, королева Елизавета II, ушла в лучший из миров. А перед Карлом открылись наконец блестящие перспективы. Елизавета II скончалась в 96 лет, так что у ее сына есть шансы насладиться новой должностью.
Коронация займет два дня - 6 и 7 мая. В Великобритании к ней готовятся со всей серьезностью. Шутка ли - с 1953-го никого не короновали! А король (ну или королева) для этой страны - фигура декоративная, но при этом необходимая. Так сложилось - без монарха нет и Соединенного Королевства.
Съесть Карла можно в тысяче вариантов: кексы, шоколадный истукан... Фото: Sky News
Утром 6 мая в Букингемский дворец прибудет множество высокопоставленных гостей со всего света. В 10.20 утра Карл со своей супругой Камиллой (ее теперь будут величать королева-консорт - это значит, что ее муж - монарх) усядутся в старинную четырехтонную карету, усыпанную бриллиантами. На ней они отправятся в Вестминстерское аббатство на церемонию коронации, которую проведет архиепископ англиканской церкви.
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На голову Карла III возложат корону святого Эдуарда из чистого золота, усеянную бриллиантами, сапфирами и рубинами. Король будет помазан маслом из оливок, собранных на Масличной горе в Иерусалиме, и пересядет с коронационного стульчика на королевский трон.
Затем супруги проследуют обратно в свой дворец - 2 км сквозь ликующую толпу - и по традиции поприветствуют подданных с балкона. А весь следующий день будут веселиться от души: сплошные обеды да вечеринки. Для короля споют группа Take That, Лайонел Ричи, Кэтти Перри и Андреа Бочелли.
А в это время
Гарри и Меган останутся дома
Меган настойчиво обвиняет семью мужа в расизме. Фото: Shutterstock
Неспокойно в королевстве! Не всем его жителям нравится то, что на коронацию угрохают кучу денег (по данным местной прессы, 50 - 100 млн фунтов, то есть 5 - 10 млрд руб.). Да и в целом монархия не всех устраивает. И люди собираются выражать свой протест. Так, активисты выйдут по маршруту следования кареты с плакатами с надписью «Не мой король!».
Пошел слух, что противники короля хотят напугать лошадей, запряженных в карету: их целых восемь, и если они бросятся кто куда, карета может перевернуться. И тогда Карл III опозорится на весь мир: прямую трансляцию будут смотреть миллионы людей. Пугать лошадей собираются устройствами, издающими очень громкий звук, - такие продаются для защиты от грабителей.
Наконец, дровишек в костер скандала подкинули принц Гарри с Меган Маркл, после бегства из Соединенного Королевства обитающие в США. Якобы они не приедут на коронацию из-за того, что при британском дворе поощряют расизм.
Но скорее это все исключение. Большинство жителей страны ждут коронации как праздника. Всюду славят короля, а местные кондитеры изваяли шоколадную статую Карла III в натуральную величину.