Как на самом деле будут короновать Карла III: сценарий события

Мечты, ребята, сбываются! Уж Карл III, который готовится к коронации, это точно знает. Правда, иногда приходится ждать довольно долго. Карлу 73 года, и всю жизнь он провел в статусе первого в очереди наследника престола.

Лишь в прошлом сентябре его мать, королева Елизавета II, ушла в лучший из миров. А перед Карлом открылись наконец блестящие перспективы. Елизавета II скончалась в 96 лет, так что у ее сына есть шансы насладиться новой должностью.

Коронация займет два дня - 6 и 7 мая. В Великобритании к ней готовятся со всей серьезностью. Шутка ли - с 1953-го никого не короновали! А король (ну или королева) для этой страны - фигура декоративная, но при этом необходимая. Так сложилось - без монарха нет и Соединенного Королевства.