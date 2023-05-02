Семь лет гражданского брака и «беременные» съемки: почему звезда «Девушек с Макаровым» Валерия Астапова не боится рисковать

У Валерии Астаповой получается все, за что она берется. Эта сногсшибательная блондинка поет, играет в сериалах, ведет эстремальные шоу… Правда, выйти замуж у нее получилось не сразу.
Народные танцы недалеко от полярного круга
Валерия Астапова в детстве. Фото: соцсети
Валерия родилась 30 января 1995 года в Ямало-Ненецком округе, в небольшом городе Губкинске, в двух сотнях километров от полярного круга. Ее девичья фамилия — Сушина. В школе девочка не только хорошо училась, но и занималась музыкой, танцами, участвовала в самодеятельных концертах.
Первый опыт публичных выступлений пришел к ней во время гастролей ансамбля народного танца «Северное сияние»: в юности Валерия вместе с ансамблем побывала чуть ли не во всех европейских странах. В семье, кроме Леры, росли ее сестра Маша и брат Тимофей, который тоже проявлял склонность к творчеству.
Поэтому родители решили переехать в Москву: там было больше перспектив. Брат Валерии стал актером и видеоблогером, известным под именем Тимоха Сушин. А Валерия поступила на вокальный факультет Института современного искусства и окончила его в 2016 году.
На «Голосе» пела как в последний раз
Валерия Астапова в сериале «Готовы на все». Фото: кадр из сериала
Валерия с детства мечтала петь на сцене, и ее мечта становилась все ближе и ближе. Популярность пришла к девушке после участия во втором сезоне вокального шоу «Голос». Интересно, что сама она и не думала об этом — заявку на прослушивание от ее имени отправил Кирилл Астапов, с которым Валерия встречалась.
Узнав о том, что ей нужно прямо сейчас спеть две-три песни перед комиссией, Валерия разволновалась, но исполнила целых восемь композиций, причем так страстно, будто пела в последний раз в жизни. На «Голосе» к ней повернулся Дима Билан.
Лера не дошла до финала, но талантливую девушку заметили: ей позвонила солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс и предложила петь в коллективе Сергея Шнурова. Однако Валерия ответила отказом: для нее важно было придерживаться собственного стиля исполнения.
Валерия и «Против правил»
Валерия Астапова в сериале «Готовы на все». Фото: кадр из сериала
Валерия Сушина и Кирилл Астапов основали кавер-группу под названием «Против правил». Они пели не только в Москве, но и в других российских городах. И сегодня продолжают успешно выступать, записывая новые песни и клипы на них.
«Дом с привидениями», сольный альбом и «сладкая» реклама
Кроме того, Валерия и Кирилл стали исполнителями главных ролей в театрализованном шоу «Дом с привидениями». Лера участвовала в проекте «Победитель», который транслировали по Первому каналу, работала ведущей программы «Репортер V», дошла до финала шоу «5 звезд», снималась в рекламе конфет «Рафаэлло»… Осенью 2020 года поклонники смогли услышать ее дебютный сольный альбом «Я такая».
От «Беспринципных» до «Девушек с Макаровым»
Валерия Астапова в сериале «Девушки с Макаровым». Фото: кадр из сериала
Эффектная внешность и явные способности проложили Валерии дорогу и в кино. В 2020 году она снялась в сериале «Беспринципные». После этого ее стали активно приглашать и в другие проекты. В 2021 году зрители увидели сразу три сериала с участием солистки группы «Без правил»: Валерия сыграла центральную женскую роль (любовницу героя Дмитрия Нагиева) в проекте «БУМЕРанг», еще одну любовницу (на этот раз — персонажа Максима Лагашкина) в сериале «Готовы на все», и, наконец, одну из главных героинь в популярном комедийном сериале «Девушки с Макаровым». Интереснее всего, по признанию Валерии, для нее стала именно эта роль — лейтенанта полиции Кати Синицкой. И зрителям сериал очень понравился.
«Мне на ноги полилась горячая вода»: снималась беременной
Валерия Астапова с коллегами по сериалу «Девушки с Макаровым». Фото: соцсети
В 2021 году вышел второй сезон «Девушек с Макаровым». Позднее Астапова признавалась: играть было хоть и интересно, но сложно, потому что съемки пришлись как раз на период ее беременности. Девушка страдала от токсикоза и отеков, но продолжала сниматься и даже самостоятельно исполняла все трюки на площадке. В одном из интервью она рассказывала:
«На физически сложные сцены драк или погонь на площадку вызывался дублер, но он так и не попал в кадр. Так как я сказала: «Как Синицкая бегает на каблуках, знаю только я, несите крем, я запихну свои ноги в ее туфли!» В один из съемочных дней мы снимали сцену в уазике, в котором что-то сломалось, и мне на ноги полилась горячая вода. Режиссер была в шоке, но не столько от воды, сколько от того, что я доиграла сцену до конца».
Доход Валерии Астаповой
Сколько зарабатывает Валерия Астапова — не афишируется. Однако, согласно данным СМИ, востребованные актеры популярных сериалов (к которым, безусловно, можно отнести и «Девушек с Макаровым»), нередко получают 100–200 тысяч рублей за смену.
Караоке-бар, лезгинка и драка
Валерия и Кирилл Астаповы. Фото: соцсети
С Кириллом Астаповым Лера познакомилась, когда была студенткой ИСИ — он был ее однокурсником. Их роман сопровождался множеством приключений: они вместе работали в караоке-баре, причем Валерии пришлось научиться танцевать лезгинку, а однажды произошла ее драка с одной из девушек легкого поведения.
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Долгожданная свадьба и секрет семейного счастья
Почти семь лет Валерия и Кирилл жили в гражданском браке, прежде чем решиться зарегистрировать свои отношения. Но зато, решившись на это, Кирилл Астапов обставил все максимально романтично: он сделал предложение любимой перед тысячами зрителей шоу «Дом с привидениями», в Ледовом дворце. Конечно, Лера согласилась. На их свадьбе были Дима Билан, Леонид Агутин и другие знаменитые гости. Свадебное путешествие артистов стало незабываемым: Лера и Кирилл отправились в круиз по Средиземному морю.
Валерия Астапова с мужем и новорожденным сыном. Фото: соцсети
В сентябре 2021 года Валерия Астапова родила сына, которому дали имя Александр. На родах присутствовал ее муж — в их семье вообще принято во всем поддерживать друг друга. Секрет счастливой семейной жизни для них прост: у каждого из супругов есть личное пространство, есть часы, когда они не беспокоят друг друга, ведь это необходимо творческим людям для отдыха и перезагрузки.
Идеальная фигура и «горячие» фото
Валерия Астапова в сериале «БУМЕРанг». Фото: кадр из сериала
Кстати, со времен юности, когда Валерия много танцевала и занималась спортом, ее фигура не особенно сильно изменилась: при росте 165 см она весит 52 см. В своем аккаунте Валерия Астапова нередко делится с поклонниками довольно «горячими» фото, на которых каждый сможет оценить ее безупречную фигуру.
«Классная Катя», «Суперниндзя» и другие проекты
Валерия Астапова в сериале «Классная Катя». Фото: кадр из сериала
Осенью 2022 года на экраны вышел новый сериал с участием Валерии Астаповой — «Классная Катя». Кроме того, она приняла участие в нашумевшем проекте «СамоИрония судьбы!», премьера которого состоялась 31 декабря 2022 года.
Валерия Астапова в сериале «Классная Катя». Фото: кадр из сериала
А в феврале 2023-го поклонники смогли увидеть актрису в экстремальном шоу «Суперниндзя». Валерия Астапова полна сил и стремления покорять новые вершины: она продолжает петь, сниматься и участвовать в самых разных телепроектах, успевая при этом наслаждаться семейным счастьем.