Семь лет гражданского брака и «беременные» съемки: почему звезда «Девушек с Макаровым» Валерия Астапова не боится рисковать

Валерия родилась 30 января 1995 года в Ямало-Ненецком округе, в небольшом городе Губкинске, в двух сотнях километров от полярного круга. Ее девичья фамилия — Сушина. В школе девочка не только хорошо училась, но и занималась музыкой, танцами, участвовала в самодеятельных концертах.

Первый опыт публичных выступлений пришел к ней во время гастролей ансамбля народного танца «Северное сияние»: в юности Валерия вместе с ансамблем побывала чуть ли не во всех европейских странах. В семье, кроме Леры, росли ее сестра Маша и брат Тимофей, который тоже проявлял склонность к творчеству.

Поэтому родители решили переехать в Москву: там было больше перспектив. Брат Валерии стал актером и видеоблогером, известным под именем Тимоха Сушин. А Валерия поступила на вокальный факультет Института современного искусства и окончила его в 2016 году.

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