Как живут сейчас сбежавшие из России Анна Нетребко и ее муж

2 мая исполняется 46 лет оперному певцу Юсифу Эйвазову. Народный артист Азербайджана, он блистал на сценах Метрополитэн-опера, Ла-Скала, Парижской оперы и многих других престижных залах. Широкий зритель запомнил артиста и по участию в популярном шоу «Маска», где певец выступал в костюме Ламы. Но есть у него еще одна грань – любящий муж Анны Нетребко.

Как зарождались чувства Юсифа Эйвазова и Анны Нетребко

С Анной Юсиф Эйвазов познакомился в 2014 году, когда они оба принимали участие в опере «Манон Леско». Как вспоминала оперная дива, она влюбилась в коллегу по цеху спустя три недели после репетиций, а он – буквально с первого взгляда.

После премьеры спектакля они еще на два дня остались в Риме: бродили по этому величественному городу-музею, много разговаривали, знакомились с интересами друг друга. Именно в тот день, по воспоминаниям супругов, они и поняли, что их многое объединяет.