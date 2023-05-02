Как живут сейчас сбежавшие из России Анна Нетребко и ее муж

2 мая исполняется 46 лет оперному певцу Юсифу Эйвазову. Народный артист Азербайджана, он блистал на сценах Метрополитэн-опера, Ла-Скала, Парижской оперы и многих других престижных залах. Широкий зритель запомнил артиста и по участию в популярном шоу «Маска», где певец выступал в костюме Ламы. Но есть у него еще одна грань – любящий муж Анны Нетребко.
Как зарождались чувства Юсифа Эйвазова и Анны Нетребко
С Анной Юсиф Эйвазов познакомился в 2014 году, когда они оба принимали участие в опере «Манон Леско». Как вспоминала оперная дива, она влюбилась в коллегу по цеху спустя три недели после репетиций, а он – буквально с первого взгляда.
После премьеры спектакля они еще на два дня остались в Риме: бродили по этому величественному городу-музею, много разговаривали, знакомились с интересами друг друга. Именно в тот день, по воспоминаниям супругов, они и поняли, что их многое объединяет.
Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. Фото: Global Look Press
29 декабря 2015 года артисты поженились. Их свадьба состоялась в Вене, во дворце Кобургов. Несмотря на масштабность обстановки, на церемонии бракосочетания присутствовали только самые близкие паре люди. В числе гостей оказался и Филипп Киркоров, а свадебный танец они исполняли под песню Аллы Пугачевой.
Несмотря на теплое отношение друг к другу, супруги все же составили брачный контракт, в большей степени направленный на защиту интересов Анны. Однако Юсифа Эйвазов этот факт не беспокоит, поскольку, по собственному признанию, он собирается быть с женой и в горе, и в радости до конца их дней.
И чем они живут сейчас…
Как же живут артисты сегодня? Несомненно, международная обстановка внесла свои коррективы в их быт. Последнее время свою жизнь супруги связывают с Европой, а не с Россией.
Анна Нетребко вместе с мужем и сыном Тьяго уже давно обосновались в большой квартире в центре Вены. Певица продолжает принимать участие в постановках Венской государственной оперы.
Однако с ней разорвал контракт Метрополитэн-опера, после чего оперная дива решила скорее продать свою квартиру на Манхэттене, которую она брала в ипотеку на 30 лет. Также имя Анны Нетребко вычеркнуто из репертуара нескольких европейских театров.
В этой непростой ситуации Анну, конечно, поддерживает муж. Вместе они дают коммерческие концерты. Так, начиная с марта, в гастрольный график супругов были включены Гонконг, Токио, Милан, Верона, фестиваль в Висбадене.
По некоторым данным, за один такой коммерческий концерт Анне Нетребко платят два миллиона 400 тысяч рублей, гонорар Юсифа Эйвазова - скромнее.
Хотя и такие выступления пары нередко отменяются. Так, 5 марта супруги должны были выступать в Национальном концертном зале в Тайбэе, но их концерт был отменен из-за «повышенной озабоченности со стороны общественного мнения».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. Фото: Global Look Press
По информации сайта «Комсомольская правда», раньше за коммерческие выступления в России Анна получала от компаний-спонсоров 200-300 тысяч евро за концерт. В Европе же ее гонорар – в десять раз меньше.
А теперь пару ждет еще одно испытание на прочность. С апреля этого года Юсиф Эйвазов занимает должность директора Академического театра оперы и балета в Азербайджане! Как теперь будут складываться отношения пары, учитывая, что новый пост требует от артиста внимания и времени, сказать трудно.
Но Анна, конечно, не могла не поздравить любимого мужа в соцсетях!
«Новый директор Азербайджанского академического театра оперы и балета! Ты можешь все! Удачи и вдохновения в новом деле! Верных соратников и единомышленников! Люблю и горжусь безмерно», – написала она.