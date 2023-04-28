Алексей Серебряков: как стал звездой, усыновил детей из детдома, зачем эмигрировал в Канаду и почему вернулся назад

Звезда «Бандитского Петербурга» и «Левиафана» Алексей Серебряков крупно оскандалился несколько лет назад, нелестно высказавшись про родную страну. Актер уже жил в эмиграции, но продолжал работать в России. Правда, недавно он вернулся и заявил, что поселился на родине насовсем. Впрочем, обо всем по порядку.
Детство
Алексей Валерьевич Серебряков – коренной москвич. Он родился 3 июля 1964 года в семье авиаинженера и врача в киностудии им.Горького. У мамы на работе Алексей с детства был погружен в магию создания кино. Вскоре ему перепала первая роль: в 13 лет его взяли в фильм «Отец и сын» играть сына главного героя, Алешу.
Маленький Алексей Серебряков в фильме "Отец и сын". Кадр из фильма
Еще одна «детская» роль досталась Алексею в фильме «Вечный зов». Это всесоюзно любимая картина, в ней Серебряков воплотил сына Федора Савельева.
К окончанию школы Серебряков уже имел съемочный опыт и цель стать профессиональным актером. Но вступительные в театральный вуз провалил. Ему поступило приглашение поработать в Сызранском театре, и 17-летний юноша поехал туда.
Гражданство
В 2012 году актер эмигрировал в Канаду, объяснив свое решение тем, что жить в России больше не может, мол, хамство, наглость и агрессия в стране его преобладают над цивилизованностью. Через два года получил гражданство этой страны. При этом от российского паспорта не отказался и исправно прилетал на родину на съемки.
Театр
В Сызрани 17-летний начинающий актер отработал один сезон. И вернулся в Москву, чтобы вновь поступить в вуз. Ему удалось стать студентом института им. Щепкина в 1982 году, после второго курса он перевелся в ГИТИС, окончил его в 1986 году и стал работать в Театре-студии Олега Табакова. В 1991 году ушел из театра в кино, затем снова вернулся на подмостки, но уже в театр «Ленком» в 2009 года. Также выступал в антрепризах и как приглашенный артист в «Московской оперетте».
Алексей Серебряков в юности. Кадр из фильма "Вечный зов"
Кино
Популярность к Серебрякову на большом экране пришла в 1991 году после роли в фильме «Афганский излом», где он снялся вместе с Микеле Плачидо. До этого Алексей активно снимался, в 80-е у него было несколько проектов, например, «Забавы молодых», «Фанат», «Распад», «Крыша» и другие. А в 1990 году за роль в картине «Случайный вальс» он удостоился приза за лучшую мужскую роль на кинофестивале Локарно.
Алексей Серебряков в фильме "Обвиняется свадьба" (справа), 1986 год. Фото: Global Look Press
От съемки к съемке популярность Серебрякова росла. В последнее десятилетие прошлого века актер ростом 184 см и весом 79 кг в основном снимался в проектах с военной или криминальной тематикой.
За работу в картине «Высшая мера» он получил спецприз жюри на фестивале «Созвездие» в 1993 году. Роль в фильме «Серп и молот» в 1994 году ему принесла приз на фестивале «Киношок» как исполнитель лучшей мужской роли.
Алексей Серебряков в фильме "Афганский излом". Кадр из фильма
Затем были «Упырь», «Жесткое время», «Тесты для настоящих мужчин», за который Алексей получает приз на фестивале «Виват, кино России!». Популярность Серебрякова все росла, за заслуги в области искусства актер в 1998 году получает звание заслуженного артиста РФ.
В 2000 году Серебряков снимается в криминальном сериале «Бандитский Петербург» и становится настоящей звездой. Он сыграл адвоката, хотя изначально не горел желанием попасть в этот проект. Но режиссер уговорил его, и не прогадал.
Алексей Серебряков в сериале "Бандитский Петербург". Кадр из сериала
В нулевые Серебряков снялся во множестве культовых проектов, в том числе у Алексея Балабанова: «Штрафбат», «Черная метка», «Побег», «Консервы», «Жмурки», «9 рота», «Жесть», «Груз 200», «Тиски», «Обитаемый остров», «Иванов». В 2010 году актер получил звание народного артиста РФ.
Алексей Серебряков в фильме "Консервы". Фото: Global Look Press
Перед эмиграцией Серебряков снялся также в таких масштабных картинах, как «Код апокалипсиса», «Убойная сила», «Сказка. Есть», «Агент», «Ладога».
Уже после отъезда из страны к Серебрякову пришла вторая волна популярности – он не отказывался сниматься в российском кино и в 2014 году сотрудничество с Андреем Звягинцевым принесло ему успех. Драма «Левиафан», в котором Серебряков сыграл главную роль, был представлен на Каннском кинофестивале и получил приз за лучший сценарий.
Алексей Серебряков в фильме "Левиафан". Кадр из фильма
В 2015 году «Левиафан» получил «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также номинировался на «Оскар» и BAFTA. Сам актер был выдвинут на премию Европейской киноакадемии. И считает эту работу главной в своей карьере, поскольку она отражает его представления о стране, в которой он жил.
После ошеломительного успеха «Левиафана» Серебряков снялся в нескольких зарубежных проектах: «Код Каина» (Беларусь-США), «МакМафия» (Великобритания), «Язык» (Канада), «Большая битва» (Украина), «Самые холодные игры» (Польша), «Никто» (США). За роль в канадской ленте «Петрикор» его наградили премией American Golden Picture International Film Festival в 2020 году.
Алексей Серебряков в сериале "МакМафия". Кадр из сериала
Однако, и от ролей в российских фильмах Серебряков не отказывался. В сериале «Доктор Рихтер» он сыграл отечественного доктора Хауса в 2017 году, в 2018 году - в драме «Как Витья Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» - старого и больного отца, в авантюрной ленте «ПираМММида» - Мавроди, в картине «Ван Гоги» - сына художника, и получил за эту роль премию «Ника». В 2022 году на онлайн-кинотеатре вышел сериал «Ваша честь» и картина «Единица Монтевидео».
Личная жизнь
Сюжет личной жизни Серебрякова достоин отдельной экранизации. Актер встретил свою будущую жену Марию в 1980 году в гостях, ему на тот момент было 16 лет. Они стали встречаться, но без планов на будущее, и в итоге Маша предпочла другого – он увез ее в Канаду.
Алексей и Мария Серебряковы. Фото: Global Look Press
Спустя 10 лет после этого Алексей случайно встретил Марию в Москве и уже не отпускал – за это время он понял, что упустил тогда любовь. У его избранницы были муж и годовалая дочка, и Серебряков, по сути, разрушил ее семью.
Свои дети у Серебряковых не появились – две попытки выносить и родить у Марии не увенчались успехом. И тогда глава семьи принял решение усыновить ребятишек из детдома. Сначала в семью попал 2-летний Данила. Актер рассказывал, что малыш был замкнутым и необщительным, в детдоме ему ставили страшные диагнозы.
Второго ребенка, Степана, актер усыновил четырехлетним. За эту короткую жизнь мальчик пережил столько, сколько не каждому взрослому выпадает. Серебряков неохотно рассказывает об этом страшном бэкграунде. И жалеет, что не усыновил больше ребятишек. Зато уже успел стать дедушкой: падчерица Дарья стала мамой в 2019 году.
Алексей Серебряков с падчерицей, внучкой и младшим сыном. Фото: Global Look Press
Кстати, свою эмиграцию Серебряков объяснял интересами детей. По его мнению, наследники не заслужили жить в агрессивной и хамской действительности, коей он считает российское общество.
Сегодня
В 2021 году Серебряков с семьей окончательно вернулся в Россию и решил жить на родине. Этот жест актер объяснил тем, что ему трудно общаться на английском, уровень знаний языка низкий. Старший из сыновей остался в Канаде оканчивать учебу.
В начале 2023 года российские зрители увидели Серебрякова в нашумевшей сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти» в роли Волка. Главную роль актер исполнил в триллере «Бешенство». Также он активно выступает в театре. Правда, в феврале спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Валерьевичем в главной роли был отменен.