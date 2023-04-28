Алексей Серебряков: как стал звездой, усыновил детей из детдома, зачем эмигрировал в Канаду и почему вернулся назад

Еще одна «детская» роль досталась Алексею в фильме «Вечный зов». Это всесоюзно любимая картина, в ней Серебряков воплотил сына Федора Савельева.

К окончанию школы Серебряков уже имел съемочный опыт и цель стать профессиональным актером. Но вступительные в театральный вуз провалил. Ему поступило приглашение поработать в Сызранском театре, и 17-летний юноша поехал туда.

Гражданство

В 2012 году актер эмигрировал в Канаду, объяснив свое решение тем, что жить в России больше не может, мол, хамство, наглость и агрессия в стране его преобладают над цивилизованностью. Через два года получил гражданство этой страны. При этом от российского паспорта не отказался и исправно прилетал на родину на съемки.

Театр

В Сызрани 17-летний начинающий актер отработал один сезон. И вернулся в Москву, чтобы вновь поступить в вуз. Ему удалось стать студентом института им. Щепкина в 1982 году, после второго курса он перевелся в ГИТИС, окончил его в 1986 году и стал работать в Театре-студии Олега Табакова. В 1991 году ушел из театра в кино, затем снова вернулся на подмостки, но уже в театр «Ленком» в 2009 года. Также выступал в антрепризах и как приглашенный артист в «Московской оперетте».