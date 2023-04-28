Какое наказание реально грозит Елене Блиновской: адвокат разложил все по полочкам

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о задержании Елены Блиновской. Известного блогера, предпринимательницу, основательницу «Марафонов желаний» обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год Блиновская задолжала госказне 918 миллионов рублей.
Видимо, поняв, что запахло жареным, Елена попыталась уехать за рубеж через Беларусь, но была задержана стражами порядка.
В ходе допроса она раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.
Какой максимальный срок грозит Елене? С этими вопросом Teleprogramma.pro обратилась к адвокату Юрию Шелю.
— Юрий, как вы думаете, как вообще будет развиваться вся эта история с задержанием Елены Блиновской?
— Благоприятно для Елены. Самое плохое здесь — это то, что на ее счета и недвижимое имущество будут наложены аресты в рамках обеспечения требования обвинений.
И в первую очередь будет наложен арест на сумму 918 миллионов, чтобы взыскать с Блиновской эти деньги.
А что касается ч. 2 ст. 198 УК РФ, по которой Елене предъявлено обвинение, то по ней предусмотрено максимальное наказание — до трех лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей. Никогда никаких реальных сроков по этому делу не было.
Так что самое опасное для обвиняемой — это то, что будут взысканы эти деньги. А это практически полное разорение. Это огромные средства.
— Размер налоговой задолженности даже не укладывается в голове…
— Я думаю, сумма все-таки накручена. Наше обвинение любит ставить запредельную сумму, потому что если она не заплатила столько налогов, значит, должна зарабатывать миллиарды.
А я не слышал, чтобы Блиновская входила в список Forbes или получала миллионы долларов. Вы представляете ее доходы, если только сумма неуплаты налогов составляет больше десяти миллионов в иностранной валюте?
Это значит, что она должна зарабатывать сотни миллионов долларов. А это огромный оборот. Я уверен, что сумма завышена очень сильно.
Но в любом случае сторона обвинения будет работать над этим.
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Елена Блиновская. Фото: Global Look Press
— Останется ли, на ваш взгляд, вообще что-то от бренда Елены Блиновской после всей этой громкой истории?
— Обязательно останется. Такие скандалы часто идут на пользу. У нас в России так и происходит. Еще сильнее зазвучит ее бренд, так же, как и было с Лерчеком, у которой значительно прибавилось поклонников.
Но сейчас за блогеров, которые делают деньги, взялись очень сильно. И это уже тенденция.