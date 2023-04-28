Какое наказание реально грозит Елене Блиновской: адвокат разложил все по полочкам

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о задержании Елены Блиновской. Известного блогера, предпринимательницу, основательницу «Марафонов желаний» обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год Блиновская задолжала госказне 918 миллионов рублей.

Видимо, поняв, что запахло жареным, Елена попыталась уехать за рубеж через Беларусь, но была задержана стражами порядка.

В ходе допроса она раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

Какой максимальный срок грозит Елене? С этими вопросом Teleprogramma.pro обратилась к адвокату Юрию Шелю.

— Юрий, как вы думаете, как вообще будет развиваться вся эта история с задержанием Елены Блиновской?

— Благоприятно для Елены. Самое плохое здесь — это то, что на ее счета и недвижимое имущество будут наложены аресты в рамках обеспечения требования обвинений.

И в первую очередь будет наложен арест на сумму 918 миллионов, чтобы взыскать с Блиновской эти деньги.

А что касается ч. 2 ст. 198 УК РФ, по которой Елене предъявлено обвинение, то по ней предусмотрено максимальное наказание — до трех лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей. Никогда никаких реальных сроков по этому делу не было.

Так что самое опасное для обвиняемой — это то, что будут взысканы эти деньги. А это практически полное разорение. Это огромные средства.