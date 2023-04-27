Из бухгалтера - в миллионерши: как Елена Блиновская создала «Марафон желаний», скрывала доходы, и теперь ей светит срок

Когда девочка пошла в школу, семья переехала в Ярославль. Здесь отец начал развивать собственный бизнес – открыл ветеринарную клинику. Елена решила стать экономистом, чтобы помогать родителю в собственном деле и поступила в Ярославский государственный университет, диплом которого получила в 1998 году.

Карьера

Первые шаги в карьере Блиновская начала делать в должности бухгалтера. Но очень скоро разочаровалась – выбрала дело не по душе. И начала искать себя. амбиции и трудолюбие привели девушку к созданию своего бизнеса – она открыла свадебный салон в Ярославле, в работе ей помогал муж. Позже, правда, в рассказах блогерши фигурировало уже свадебное агентство.

«Марафон желаний»

Когда Елена стала мамой, она начала интересоваться личностным ростом и психологией, которой посвятила, если верить самой Блиновской, не менее 10 лет. По ее признанию, у нее за плечами множество курсов по развитию личности, включая некий московский гештальт-институт. Об этом девушка рассказывала в интервью Ксении Собчак, находясь уже на вершине своего успеха.