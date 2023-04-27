Из бухгалтера - в миллионерши: как Елена Блиновская создала «Марафон желаний», скрывала доходы, и теперь ей светит срок

Имя Елены Блиновской снова у всех на слуху, но теперь не по поводу очередной вечеринки на сотни миллионов рублей, а из-за уголовной статьи за экономическое преступление. Что стряслось у создательницы «Марафона желаний» и сколько лет тюрьмы ей светит - читайте далее.
Детство
Создательница марафонов желаний и успеха Елена Блиновская родилась в поселке Опарино Кировской области под фамилией Останина 25 августа 1981 года в семье водителя и бухгалтера. Она стала вторым ребенком в семье – старшего брата Елены зовут Александр.
Елена Блиновская в молодости. Фото: соцсети
Когда девочка пошла в школу, семья переехала в Ярославль. Здесь отец начал развивать собственный бизнес – открыл ветеринарную клинику. Елена решила стать экономистом, чтобы помогать родителю в собственном деле и поступила в Ярославский государственный университет, диплом которого получила в 1998 году.
Карьера
Первые шаги в карьере Блиновская начала делать в должности бухгалтера. Но очень скоро разочаровалась – выбрала дело не по душе. И начала искать себя. амбиции и трудолюбие привели девушку к созданию своего бизнеса – она открыла свадебный салон в Ярославле, в работе ей помогал муж. Позже, правда, в рассказах блогерши фигурировало уже свадебное агентство.
«Марафон желаний»
Когда Елена стала мамой, она начала интересоваться личностным ростом и психологией, которой посвятила, если верить самой Блиновской, не менее 10 лет. По ее признанию, у нее за плечами множество курсов по развитию личности, включая некий московский гештальт-институт. Об этом девушка рассказывала в интервью Ксении Собчак, находясь уже на вершине своего успеха.
Елена Блиновская выступает на форуме. Фото: соцсети
Когда знаний у Блиновской накопилось много, она их структурировала таким образом, что на свет появилась авторская методика исполнения желаний. Она создала обучающий курс «Марафон желаний» и начала предлагать его пройти людям в соцсетях в 2018 году.
Как достигать целей, правильно формулируя мысли и слова, совершая определенные действия и настраивая себя – этому Блиновская обучила на своем «Марафоне желаний» сотни тысяч людей. С самого начала это дело превратилось в прибыльный инфобизнес, который стал приносить ей немалый доход.
Елена Блиновская любит путешествовать. Фото: соцсети
По оценкам Forbes, за 2018 год Блиновская «намарафонила»330 млн рублей выручки. Прибыль составила 200 млн. О том, что денег у блогера с каждым годом становилось все больше, «говорили» ее пышные дни рождения.
Например, в 2021 году она вывезла на Алтай плеяду звездных друзей, развлекали ее со сцены Ксения Собчак и Иван Ургант, а пел Филипп Киркоров – обошлось пиршество ей в 120 млн рублей за пару дней.
Елена Блиновская в свой день рождения с мужем и Иваном Ургантом. Фото: соцсети
Среди прошедших тренинг Блиновской – не только множество простых людей, но и знаменитостей. Блогер дружит с Ксенией Бородиной, певицей Нюшей, Викторией Лопыревой и Ритой Дакотой, а также наведывается в гости к Филиппу Киркорову.
Немало среди подписчиков Блиновской и хейтеров. Ее обвиняют в том, что Елена собрала в кучу материалы других известных коучей, но без ссылок на первоисточники типа Вадима Зеланда, Мари Кондо, Барбары Шер и других специалистов в области саморазвития.
Онлайн-курс «Марафон желаний» для людей состоит из двух частей – бесплатной вводной и платной основной. Ежедневно в мессенджере участник получает настрой и задание на день, выполняет его и отправляет куратору.
У Блиновской в подчинении – сотни людей, которые ей помогали с рассылкой сообщений и проверкой заданий. Стоимость участия в марафоне – от 4,5 тысяч до 300 тысяч рублей в зависимости от категории – стандарт или VIP.
Елена Блиновская празднует день рождения. Фото: соцсети
Позднее Блиновская открыла еще несколько проектов, которые являются продолжением или ответвлением «Марафона желаний»: «Стань и получишь» стоимостью 6 тыс рублей, «Финансовый марафон» за 5 тыс рублей, «Предназначение» за 7 тыс рублей, «Про отношения» за 10 тысяч рублей.
Сколько именно она зарабатывает на марафонах, затруднилась ответить сама Блиновская. В беседе с Ксенией Собчак она допустила цифру с множеством нолей, но уверила: давно перешагнула рубежи ИП и исправно платит налоги, поскольку у нее собственный бухгалтер, по совместительству - лучшая подруга.
Личная жизнь
Счастье в личной жизни блогер обрела еще в нулевые. Она познакомилась с будущим мужем Алексеем Блиновским в ночном клубе, они встречались, а в 2008 году сыграли свадьбу. Звезда Интернета рассказывала, что долго не могла стать мамой, врачи даже ставили ей диагноз «бесплодие». Но в свою мечту Елена верила и смогла стать мамой уже в 2009 году – у нее родился сын Всеволод.
Елена и Алексей Блиновские. Фото: соцсети
Счастью Елены не было предела, когда она забеременела снова. В 2011 году она подарила мужу двойняшек Мирона и Платона. И захотела дочку. Это желание у «марафонщицы» исполнилось в 2020 году, девочку назвали Авророй.
Елена и Алексей Блиновские с детьми. Фото: соцсети
Примечательно, что свадьбу с мужем Блиновская играла несколько раз. Повторно сказать «да» они решили в 2017 году, а в 2022 году снова провели пышную церемонию.
Внешность
Блиновская регулярно посещает кабинет косметолога, чтобы провести бьюти-процедуры по уходу за лицом. Она сильно похудела к своему 40-летию и теперь весит 58 кг при росте 165 см.
Наблюдающие много лет за трансформацией блогерши поклонники утверждают, что она делала пластику. Да и сама Елена не скрывает, что колет филлеры в лицо.
Елена Блиновская в детстве и сейчас. Фото: соцсети
Другие проекты
В 2020 году Блиновская стала продюсером фильма «Марафон желаний». В нем она сыграла саму себя – известного коуча. В интервью Ксении Собчак Елена признавалась: с детства мечтала быть актрисой, загадывала такое желание, вот оно и сбылось.
То интервью Блиновской на YouTube в 2021 году было громким, после него на блогершу посыпались обличительные нападки. Поскольку зрителям бросилось в глаза агрессивное поведение Елены и ее хабалистость. Обсуждать свой заработок тогда звездная марафонщица отказалась наотрез. Зато четко предсказала свою дальнейшую судьбу: мол, интервью с Собчак выведет ее в медийное пространство.
Елена Блиновская издала книгу. Фото: соцсети
В 2022 году Блиновская издала книгу «Мечты сбываются всегда. 99 историй, которые помогут поверить в чудеса». А также стала ведущей реалити-шоу на ТВ-3 «Дом исполнения мечты», в котором помогала простым россиянкам становиться лучшими версиями себя.
Скандалы
Имя Блиновской с той поры, как прогремело ее пышное 40-летие на Алтае и вышедшее следом за ним интервью с Собчак, не сходило со страниц желтой прессы. И в апреле 2023 года появилась новость о задержании блогерши по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Елена Блиновская на дне рождения дочки Филиппа Киркорова. Фото: соцсети
27 апреля Блиновская пыталась сбежать из страны. Судя по передвижению, которые выбрала «марафонщица», ее кто-то предупредил об облаве. Она купила авиабилеты в Казахстан, а сама отправилась ночью на границу с Беларусью, чтобы оттуда уже перебраться в Европу. Но блогершу задержали.
В чем обвиняется Блиновская
По версии следствия, Блиновская недоплатила в налоговую за 2019-2021 годы работы более 918 млн рублей. Она использовала схему дробления бизнеса, занижала полученные доходы. В домах Елены начались обыски, на допросы вызвали ее родственников. По статье за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере бизнес-леди грозит до 3 лет реального заключения, за отмывание денег могут добавить еще 7.