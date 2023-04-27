Каким имуществом на самом деле владеют Елена Блиновская и ее муж

Задержана знаменитая основательница «Марафона желаний», блогер, бизнесвумен Елена Блиновская. В отношении Елены возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупно размере. По версии следствия, за период 2019-2021 годов блогер не доплатила в государственную казну 918 миллионов рублей.
Известно, что Елену задержали при пересечении государственной границы. Она арендовала автомобиль, чтобы выехать в Беларусь, а затем планировала улететь за рубеж, но не успела.
Сейчас в доме Елены Блиновской в коттеджном поселке «Миллениум парк» в подмосковной Истре проходят обыски. А в Сети распространяется видео, на котором сотрудники правоохранительных органов осматривают особняк блогера и гараж с двумя автомобилями Lamborghini Urus и Range Rover примерной стоимостью больше 20 миллионов рублей каждый. Понятно, что это не единственное богатство знаменитой семьи.
А каким еще имуществом владеет Елена Блиновская? Teleprogramma.pro рассказывает подробности.
Елена Блиновская с мужем Алексеем. Фото: Global Look Press
Еще в январе 2022 года доме издание «Собеседник» написало, что на самом деле Елена не столь богата, как это представляют себе ее поклонники и хейтеры. В Москве блогер зарегистрирована в небольшой квартире на Шаболовке.
Как сообщали тогда СМИ, Блиновская также имеет автомобиль BMW X6 XDrive30D примерной стоимостью семь миллионов рублей. Что же касается ее мужа, то на него зарегистрировано несколько юридических лиц.
Однако в Интернете можно найти и совсем уж фантастические данные. Так, по информации сайта Ko.ru, Елена и Алексей Блиновские владеют аж одиннадцатью объектами недвижимости, двумя земельными участками и пятью транспортными средствами премиум-класса. Учитывая те слухи, которые всегда окружали госпожу Блиновскую, люди сейчас готовы поверить во все что угодно.
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Но, тем не менее, по сведениям Телеграм-канала Mash, скорее всего, Елена успела оформить все на родственников. А официально же ей принадлежат участок в Симферополе размером 50 гектаров стоимостью 900 тысяч рублей (по кадастровой стоимости) и квартира на Серпуховском Валу в Москве за 60 миллионов.
Что же касается дома в Истре, где проходят обыски, автомобилей Lamborghini Urus, Range Rover, Maybach, а также мотоциклов, то все это богатство записано на мужа Елены Блиновской Алексея.
Предполагается, что все имущество семьи в скором времени будет арестовано судом.