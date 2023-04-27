Каким имуществом на самом деле владеют Елена Блиновская и ее муж

Задержана знаменитая основательница «Марафона желаний», блогер, бизнесвумен Елена Блиновская. В отношении Елены возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупно размере. По версии следствия, за период 2019-2021 годов блогер не доплатила в государственную казну 918 миллионов рублей.

Известно, что Елену задержали при пересечении государственной границы. Она арендовала автомобиль, чтобы выехать в Беларусь, а затем планировала улететь за рубеж, но не успела.

Сейчас в доме Елены Блиновской в коттеджном поселке «Миллениум парк» в подмосковной Истре проходят обыски. А в Сети распространяется видео, на котором сотрудники правоохранительных органов осматривают особняк блогера и гараж с двумя автомобилями Lamborghini Urus и Range Rover примерной стоимостью больше 20 миллионов рублей каждый. Понятно, что это не единственное богатство знаменитой семьи.

А каким еще имуществом владеет Елена Блиновская? Teleprogramma.pro рассказывает подробности.