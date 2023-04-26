Брак с Сексте, двое детей от Боярской: как сложилась карьера и личная жизнь Максима Матвеева

Максим Матвеев мог бы стать хирургом или юристом. Но в его планы вмешался случай. И теперь он не только один из востребованных на сцене и экране артистов, но и зять Михаила Боярского. Как это получилось, почему дважды папа скрывает своих детей и кем была его первая жена - читайте далее.
Будущий знаменитый актер родился 28 июля 1982 года в самом западном регионе нашей страны, он уроженец города Светлый Калининградской области. Его отец – моряк, мать – библиотекарь, но с появлением ребенка отношения у родителей пошли к разводу. И когда мальчику исполнилось 3 годика, они развелись.
Мать Максима повторно вышла замуж, когда сыну исполнилось 10, семья переехала в Саратов, там случилось пополнение – родился сын Владимир.
Маленький Максим Матвеев с мамой. Фото: соцсети
В детстве Максим мечтал сначала о карьере хирурга, затем подумывал стать спортсменом-фехтовальщиком, а по окончании школы решил, что поступать будет на юридический факультет. Но судьба распорядилась иначе: на выпускном балу ведущий вечера, театральный педагог Владимир Смирнов, посоветовал Матвееву идти в актеры.
Максим Матвеев (справа) с мамой и братом. Фото: соцсети
Оказавшийся на перепутье Матвеев пробовал силы одновременно в два вуза: в академию госслужбы и на театральный факультет Саратовской консерватории. В итоге он прошел отбор сразу на второй курс театрального.
Театр
В 2002 году Максим Матвеев получил диплом Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. И сразу уехал в Москву, где стал студентом Школы-студии МХАТ. После ее окончания был принят в труппу МХТ им.Чехова. Правда, дебют на этой сцене у Матвеева состоялся еще в 2003-м, когда он еще учился. Это была роль рыцаря Жофрея в пьесе «Пьемонтский зверь».
Максим Матвеев в спектакле "Пьяные". Фото: Global Look Press
В репертуаре театра с участием Матвеева зрителям полюбились «Художник», «Король Лир», «Идеальный муж», «Кинастон». Кстати, ради последнего актер скинул 20 кг, и внешний вид Матвеева ростом 187 см тогда сильно напугал зрителей. Также на сцену Максим выходил в постановках «Карамазовы», «Пьяные», «Человек из рыбы».
Кино
Дебютной в кино для знаменитости могла бы стать роль в сериале «Бедная Настя», но будущий актер, а тогда еще студент, Матвеев отказался – показалась неинтересной. В фильмографии артиста практически нет ролей второго плана, а все персонажи и характеры, воплощенные Максимом, - яркие и запоминающиеся.
Первое появление Матвеева на большом экране состоялась в фильме Валерия Тодоровского «Тиски» в 2007 году. С того момента у актера нет недостатка в режиссерских предложениях.
Максим Матвеев в фильме "Тиски". Кадр из фильма
В 2008 году Матвеев сыграл будущего дипломата Фреда в фильме «Стиляги» и переводчика в комедии «Тариф «Новогодний». В 2010 году было уже четыре проекта: «Не скажу», «Счастливая покупка», «Тульский-Токарев», «Капитаны». А в 2011-м – шесть, среди которых зрителям запомнились романтические комедии «На крючке!», «Свадьба по обмену», детективный сериал «Охотники за бриллиантами».
Максим Матвеев в фильме "Стиляги". Кадр из фильма
Снялся Матвеев в драме «Август. Восьмого» в 2012 году, а также в сериале «Мосгаз». Роль Николая Ставрогина досталась Максиму в экранизации «Бесов» Достоевского в 2014 году. Еще один проект с участием актера, снятый по роману отечественного классика, вышел на экраны в 2017 году - это «Анна Каренина. История Вронского», в нем Матвеев сыграл Алексея Вронского. А главная женская роль досталась жене актера, Елизавете Боярской.
Максим Матвеев в фильме "Анна Каренина. История Вронского". Кадр из фильма
В нашумевшей картине «Матильда» Матвеев не снимался, но озвучил главного героя, которого сыграл немецкий актер Ларс Айдингер. В том же году проект «Троцкий», в котором актер сыграл Рамона Меркадера, удостоился премии «ТЭФИ» как лучший сериал.
С главной ролью в сериале «Триггер» в 2018 году Матвеев справился с блеском. 16-серийная драма была представлена в Каннах и получила высокие оценки зрителей. История психолога с нестандартными методами работы понравилась настолько, что в 2022 году вышел второй сезон.
Максим Матвеев в сериале "Триггер". Кадр из сериала
Снова перевоплотиться в персонажа из классики мировой литературы Матвееву посчастливилось в 2020 году. Он сыграл, пожалуй, известнейшего сыщика всех времен – Шэрлока Холмса. История про работу детектива в России снималась в Санкт-Петербурге для онлайн-кинотеатра.
Другие проекты
Максим Матвеев занимается благотворительностью. С 2007 года он был волонтером-клоуном в Российской детской клинической больнице им. Пирогова (Москва). В 2013 году пополнил ряды правления благотворительного фонда «Доктор Клоун» и стал художественным руководителем организации.
Личная жизнь
В настоящее время Максим Матвеев - счастливый муж и отец. Это второй брак актера, и его женой стала Елизавета Боярская, которая в 2010 году сказала ему «да», а в 2012 году подарила первенца Андрея.
Максим Матвеев и Елизавета Боярская. Фото: соцсети
Правда, в 2016 году поползли слухи, что актеры разводятся. Сама Боярская лично выступила с опровержением. Причина просто в том, что актеры живут на два города – Петербург и Москву, им часто приходится быть в разлуке: жена трудится в Малом драмтеатре северной столицы, а муж – в московском МХТ. Но все кривотолки разом прекратились, когда в 2018 году в семье случилось пополнение: родился сын Григорий.
Если старшего родители еще показывают широкой публике, что младшего скрывают - они не желают лишней публичности своим наследникам. Матвеев обожает сыновей и старается проводить с ними максимум своего времени. В пандемию он даже своими руками смастерил деревянную лошадку младшему.
Максим Матвеев с сыном Андреем. Фото: соцсети
Не является секретом, кем была первая жена Матвеева. Это актриса Яна Сексте, они вместе играли в театре, а в 2008 году узаконили отношения. Только союз был недолгим, и через год звезды расстались.
Максим Матвеев и Яна Сексте. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Максим Матвеев сегодня по-прежнему служит в театре, а также востребован на экране. В 2023 году анонсирован выход третьего сезона многосерийной драмы «Триггер», которая так полюбилась зрителям.