Брак с Сексте, двое детей от Боярской: как сложилась карьера и личная жизнь Максима Матвеева

Максим Матвеев мог бы стать хирургом или юристом. Но в его планы вмешался случай. И теперь он не только один из востребованных на сцене и экране артистов, но и зять Михаила Боярского. Как это получилось, почему дважды папа скрывает своих детей и кем была его первая жена - читайте далее.

Будущий знаменитый актер родился 28 июля 1982 года в самом западном регионе нашей страны, он уроженец города Светлый Калининградской области. Его отец – моряк, мать – библиотекарь, но с появлением ребенка отношения у родителей пошли к разводу. И когда мальчику исполнилось 3 годика, они развелись.

Мать Максима повторно вышла замуж, когда сыну исполнилось 10, семья переехала в Саратов, там случилось пополнение – родился сын Владимир.