«Дорога в облака» Валерия Сюткина: как «стиляга из Москвы» ушел от жены к юной костюмерше и стал отцом в 62 года

Свое семейное счастье Валерий Сюткин нашел лишь с третьей попытки. Сегодня 65-летний музыкант – счастливый отец четверых детей, причем младшему ребенку – всего 3 года.
Юный барабанщик - поклонник «Битлз»
Валерий Сюткин в детстве. Фото: соцсети
Коренной москвич Валерий Сюткин родился 22 марта 1958 года в семье, весьма далекой от музыки: отец, Милад Александрович Сюткин, преподавал в Военно-инженерной академии, а мама, Бронислава Андреевна Бржезидская, работала младшим научным сотрудником в НИИ. Ее предки были польскими евреями.
До подросткового возраста Валера радовал родителей отличными оценками. Но потом в его жизнь ворвался рок-н-ролл – и стало не до учебы. Сюткин-младший стал усердно овладевать искусством игры на гитаре и барабанах – вместе с друзьями он пытался повторить шедевры «Битлз» в любительской рок-группе. Окончив школу, парень устроился на работу в ресторан – помощником повара. Впрочем, главным для него занятием оставалась музыка: в том же ресторане он выступал по вечерам.
Первые шаги в музыке
Валерий Сюткин в юности. Фото: соцсети
Сюткин продолжил заниматься музыкой и в армии – там была организована группа «Полет», в которой он впервые запел. После армии кем он только не работал – и грузчиком, и проводником… Но все его свободное время было отдано музыке.
Первый ансамбль, в котором Сюткин записал пять дисков, назывался «Телефон». Но существовал он недолго – были сложности с чиновниками, и пришлось войти в состав группы «Зодчие». Группе сопутствовал успех: скоро их песни начали звучать на радио, «Зодчие» вошли в топ-5 советских музыкальных коллективов.
«Браво» и «Вася»
Валерий Сюткин и Евгений Хавтан. Фото: соцсети
Резкий поворот произошел в 1990 году. Валерия пригласил в свою группу «Браво» Евгений Хавтан – оттуда как раз ушла Жанна Агузарова, и место солиста было вакантным. Следующие 5 лет стали для Сюткина временем полного перерождения: у него выработался индивидуальный стиль как в музыке, так и в манере одеваться и вести себя.
Его стали узнавать. Его песни – тоже: буквально с первых тактов. «Вася», «Любите, девочки», «Московский бит», «То, что надо» звучали «из каждого утюга». Кстати, хит «Вася» придумали всей группой, причем долго не могли выбрать имя для главного героя.
«Красивый герой идет по Москве, все вокруг падают штабелями — и звучит вопрос: кто этот стиляга? «Каждый ответит, каждый ответит... Конечно, Эдик». А все стиляги звали себя как-то вычурно... И тут наш басист Сережа Лапин говорит: «Вася!» Хавтан в ужасе: «Только не Вася!» А я зацепился за имя: «Стоп, именно Вася. Раз возникло отторжение, значит, публике запомнится». Так родился хит», - вспоминал музыкант.
После «Браво» - новая жизнь
Валерий Сюткин - "стиляга из Москвы". Фото: Global Look Press
Но в середине 90-х Валерий Сюткин, устав от бесконечных концертов и гастролей, ушел из коллектива. Он основал новую группу – «Сюткин и Ко», но его стиль остался узнаваемым и любимым. В составе «Сюткин и Ко» были записаны 5 альбомов, самым заметным из которых стал «Радио ночных дорог».
В 2018 году Сюткину исполнилось 60 лет. В честь этой даты музыкант выступил на сольном концерте «То, что надо» в Крокус Сити Холле. Пандемия коронавируса 2020 года и связанная с ней самоизоляция практически не помешала творчеству Сюткина: он снял клип на песню I LOVE YOU SPB, в котором приняли участие Михаил Боярский, Виктор Дробыш, Александр Друзь и другие знаменитости.
«Голос» и другие проекты
Валерий Сюткин на сцене. Фото: соцсети
В 1995 году Валерию Сюткину предложили стать ведущим шоу «Угадай мелодию», но он отказался, предложив вместо себя Валдиса Пельша. И все же карьера на телевидении состоялась. Правда, несколько позже – в начале 2000-х. Зрители увидели любимого музыканта в телеигре «Два рояля» и шоу «И снова шлягер».
Сюткин рискнул даже встать на коньки – принял участие в проекте «Звезды на льду» в паре с фигуристкой Ириной Лобачевой. А поклонники Comedy Club смогли оценить чувство юмора певца – он мастерски сыграл роль своего «брата-близнеца». В популярном шоу «Голос» Сюткин выступал наставником. Кроме того, музыкант появляется и в других телепроектах.
Миллионы за концерты
Валерий Сюткин в роли своего брата-близнеца. Фото: кадр из шоу Comedy Club
Сюткин не скрывает того, что его заработки давно уже выше среднего: было бы странно, если бы один из самых популярных музыкантов имел невысокие доходы. По данным СМИ, за каждый концерт он получает 1,4 миллиона рублей.
Кроме того, он получает зарплату как преподаватель университета. Добавьте сюда авторские отчисления за песни – это около миллиона рублей в год. Наконец, Валерий Миладович зарабатывает участием в телепроектах – а это тоже неплохие суммы.
Романы, слухи и две жены
Обаятельный, симпатичный, талантливый музыкант с юности был объектом внимания для девушек. О нем говорили как об известном сердцееде и донжуане. Впервые он женился еще в начале 80-х, в этом браке родилась дочь Елена, но о своей первой жене Сюткин никогда не рассказывает. Спустя два года последовал развод.
В конце 80-х он вновь влюбился – да так, что отбил девушку у своего друга. Результатом страсти стал новый брак и рождение сына Максима. Но вскоре чувства угасли. Поговаривали о частых изменах музыканта, на которые его жена долго закрывала глаза.
Виола первая и Виола вторая
Валерий Сюткин и Виола в молодости. Фото: соцсети
Валерию было уже за тридцать, когда, наконец, к нему пришла настоящая – на долгие годы – любовь. Девушку звали красивым именем Виола. Ей было всего 18, и она работала манекенщицей, а подрабатывала в «Браво» костюмершей. Там и приметил известный артист красивую девушку. Впрочем, первое время их общение не выходило за рамки рабочих тем: Сюткин был женат, Виола планировала свадьбу.
Но однажды на гастролях они дали волю чувствам, и с тех пор их жизнь круто изменилась. Конечно, пришлось выдержать серьезные разговоры со своими «половинками»: не так-то просто было объяснить ситуацию. Но влюбленные справились. Сюткин, оставив все имущество жене, снял скромную квартиру и женился на Виоле.
Валерий Сюткин с женой и дочерью Виолой. Фото: Global Look Press
Вскоре в семье появилась Виола-младшая. Валерий Миладович постарался обеспечить дочери блестящее будущее: девушка окончила Сорбонну, позднее стала продюсером и заведующей труппой театра на Малой Бронной. Дочь Сюткина и сегодня живет вместе с родителями. Певец с гордостью говорит о том, что она смогла достичь финансовой самостоятельности и успешно строит карьеру.
Позднее отцовство
Валерий Сюткин с женой и младшим сыном. Фото: соцсети
В 2020 году поклонники музыканта были потрясены новостью о том, что он снова стал отцом. Мальчик по имени Лев (Лео) появился на свет в результате ЭКО. Родители уверены: он станет музыкантом, и уже подыскивают для сына подходящую музыкальную школу.
При этом Сюткин не забывает о своих старших детях, часто с ними видится. Дочь Елена сделала его дедом, родив девочку Василису, - сейчас она учится, а в свободное время ходит на тренировки по плаванию и занимается хореографией. Что же касается сына Максима, то он выбрал для себя бизнес в сфере туризма.
«Стиляге из Москвы» - 65
Валерий Сюткин с младшим сыном Львом. Фото: соцсети
Сейчас Валерию Миладовичу – 65 лет. Он по-прежнему строен и потянут: при росте 187 см весит 76 кг. Годы активных гастролей остались позади, но Сюткина нередко приглашают на корпоративы. Осенью 2022 года Сюткин вышел на сцену вместе с группой «Зодчие» в честь их юбилея. Однако и большие концерты Сюткина по-прежнему собирают полные залы. Раз в неделю он выступает в джаз-клубе Игоря Бутмана.
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Кроме того, в 2023 году Валерий Сюткин начал вести «Подкаст. Лаб» на Первом канале. Представители «лампового поколения» любят его творчество и сегодня. А сам музыкант не устает повторять: «Жизнь коротка. Прощайте быстро, целуйтесь медленно». Может быть, в этом и состоит его главный секрет – секрет счастья.