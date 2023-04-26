«Дорога в облака» Валерия Сюткина: как «стиляга из Москвы» ушел от жены к юной костюмерше и стал отцом в 62 года

Сюткин не скрывает того, что его заработки давно уже выше среднего: было бы странно, если бы один из самых популярных музыкантов имел невысокие доходы. По данным СМИ, за каждый концерт он получает 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, он получает зарплату как преподаватель университета. Добавьте сюда авторские отчисления за песни – это около миллиона рублей в год. Наконец, Валерий Миладович зарабатывает участием в телепроектах – а это тоже неплохие суммы.

Романы, слухи и две жены

Обаятельный, симпатичный, талантливый музыкант с юности был объектом внимания для девушек. О нем говорили как об известном сердцееде и донжуане. Впервые он женился еще в начале 80-х, в этом браке родилась дочь Елена, но о своей первой жене Сюткин никогда не рассказывает. Спустя два года последовал развод.

В конце 80-х он вновь влюбился – да так, что отбил девушку у своего друга. Результатом страсти стал новый брак и рождение сына Максима. Но вскоре чувства угасли. Поговаривали о частых изменах музыканта, на которые его жена долго закрывала глаза.

Виола первая и Виола вторая

