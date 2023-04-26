Кто такой певец NЮ — Юрий Николаенко, которого называют «новым Юрой Шатуновым»

Юрий Николаенко родился 17 мая 1989 года в Норильске, а его родители родом из украинского города Конотопа. Семья была музыкальной: Юра и его сестра Валя играли на пианино, отец — на гитаре… Послушать эти домашние концерты приходили все соседи. Особенно гостям нравились романсы в исполнении семьи Николаенко.

Юру не надо было заставлять ходить в музыкальную школу — он с радостью посещал занятия и вскоре уже умел играть не только на фортепиано, но и на гитаре, и на ударных. Кроме того, от отца он унаследовал сильный красивый голос. Николаенко-младший не раз побеждал в музыкальных конкурсах, а к 15 годам сам начал сочинять музыку. Первый опыт игры на сцене он получил, участвуя в школьных постановках.

Получив аттестат, Юрий поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, на актерско-режиссерский факультет. Скоро он убедился в правильности своего выбора: учеба давалась без труда, с удовольствием.

Театр — актер и режиссер