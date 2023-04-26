Кто такой певец NЮ — Юрий Николаенко, которого называют «новым Юрой Шатуновым»

Он называет свои песни «умной лирикой»: под них плачут и замирают от восторга не 15-летние школьницы, а дамы, уже успевшие получить жизненный опыт.
Из музыкальной семьи
Юрий Николаенко в детстве. Фото: соцсети
Юрий Николаенко родился 17 мая 1989 года в Норильске, а его родители родом из украинского города Конотопа. Семья была музыкальной: Юра и его сестра Валя играли на пианино, отец — на гитаре… Послушать эти домашние концерты приходили все соседи. Особенно гостям нравились романсы в исполнении семьи Николаенко.
Юру не надо было заставлять ходить в музыкальную школу — он с радостью посещал занятия и вскоре уже умел играть не только на фортепиано, но и на гитаре, и на ударных. Кроме того, от отца он унаследовал сильный красивый голос. Николаенко-младший не раз побеждал в музыкальных конкурсах, а к 15 годам сам начал сочинять музыку. Первый опыт игры на сцене он получил, участвуя в школьных постановках.
Получив аттестат, Юрий поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, на актерско-режиссерский факультет. Скоро он убедился в правильности своего выбора: учеба давалась без труда, с удовольствием.
Театр — актер и режиссер
Юрий Николаенко в юности. Фото: соцсети
В качестве курсовой работы Николаенко поставил спектакль «Вспоминая «Идиота» по роману Федора Достоевского. Постановка и сегодня идет на сцене Театра на Фонтанке. К моменту получения диплома Юрий успел сняться в десятке сериалов, только вот роли все были небольшими, эпизодическими.
Николаенко решил сосредоточиться на режиссерской деятельности. И на пять лет окунулся в эту работу, поставив девять спектаклей: он был не только режиссером, но и сам в них играл, и писал для них музыку.
Фильмы и сериалы
Юрий Николаенко в фильме «Поверь, все будет хорошо». Фото: кадр из фильма
Первый киноопыт пришел к актеру вместе с эпизодами в сериалах «Литейный», «Дорожный патруль», «ППС», «Прощай, «макаров»!» Играть приходилось по больше части уголовников и наркоманов. Юрию казалось — так будет всегда. Но все изменила мелодрама с пророческим названием — «Поверь, все будет хорошо». Юрий исполнил в ней главную роль, его заметили и стали приглашать в другие проекты. Так в его фильмографии появился исторический фильм «Великая», главную роль в котором исполнила Юлия Снигирь. А затем актер появился в нашумевшем сериале «Молодежка», что только добавило ему популярности.
Юрий Николаенко в сериале «Улица». Фото: кадр из сериала
Впрочем, по-настоящему громкий успех принес ему другой проект — снятый по заказу канала ТНТ сериал «Улица». Герой Николаенко — полицейский Соколов — очень положительный персонаж: добрый, честный и отзывчивый. Новые роли посыпались как из рога изобилия: сын главного героя в «Последней статье журналиста», один из главных героев в драме «Кровь», сериалы «Герой по вызову», «Большой артист», «Вирус»…
Группа «NЮ»
Юрий Николаенко за фортепиано. Фото: соцсети
В 2019 году Юрий Николаенко прошел кастинг в музыкальное шоу на «Песни на ТНТ». Он исполнил собственную композицию «Небо», которая произвела большое впечатление на Басту и других членов жюри. Наконец-то сбылась его мечта — петь на сцене.
«Я пишу песни в стол уже много лет. А сейчас мне стало понятно, что им нужна аудитория. Раньше я мог за день набросать 5–6 песен, а мог и полгода ничего не писать. Вообще я с 16 лет сочинил песен 500, но в работе оставил около 100. Остальные кажутся мне незрелыми. И музыку, и тексты я писал сам. Мне нужен продюсер, который сможет меня направить в нужное русло», — признался на шоу Николаенко.
Юрий Николаенко на шоу «Песни на ТНТ». Фото: кадр из шоу
С этого момента его главным занятием стала музыка. Он создал группу «NЮ», которая поначалу пела на закрытых вечеринках, но вскоре стала давать концерты и записывать песни: «Больше не полетаем», «Рассвет», «МИ-6»...
В первый альбом под названием «В сердце» Николаенко включил уже известные и любимые поклонниками песни «Веснушки», «Без тебя фигово». Вместе с певицей Асией он исполнил композицию «Твой поцелуй».
Доход
По данным СМИ, Юрий Николаенко зарабатывает в соцсетях порядка 255 тысяч рублей в месяц. И, конечно, он получает доход от концертов, дисков и съемок в сериалах.
Романы и слухи
Юрий Николаенко и Кристина Александрова. Фото: соцсети
После участия в сериале «Улица» харизматичный стройный актер (при росте 177 см он весит 70 кг) получил еще большую популярность среди девушек. Количество подписчиков его аккаунта резко возросло, о его личной жизни стали появляться разного рода домыслы. При этом сам Николаенко старается не афишировать свои отношения, что создает интригу и подогревает любопытство поклонниц.
Рассказывали, что у Юрия роман с актрисой Кристиной Александровой. Но этот слух не подтвердился: Кристина замужем за другим актером, Владимиром Веревочкиным. Потом появилась информация о том, что Николаенко якобы встречается с Лелей Барановой — его партнершей по сериалу «Улица».
Поговаривали о нежных отношениях между Юрием и певицей Асией… Однако ни один из этих слухов так и не получил подтверждения. Николаенко стойко охраняет свое личное пространство от любопытных, предпочитая рассказывать не о сердечных тайнах, а о творческих планах.
«Мне нравятся умные женщины»
Юрий Николаенко и Леля Баранова. Фото: соцсети
По данным некоторых СМИ, артист был женат, но сейчас в разводе.
«Я приношу счастье девчонкам: все, кто со мной расстались, очень удачно вышли замуж», — с юмором рассказывал Юрий.
Кстати, в одном из интервью он вполне определенно ответил на вопрос, какие ему нравятся женщины:
«Мне нравятся умные женщины, это притягательно. Сразу понятно, есть в девушке интеллект или нет. Не в плане того, что она должна в «Что? Где? Когда?» играть по выходным, но чтобы не все ее мысли были о брендах и морях… В том, что девушка глупая, есть свое обаяние, но через пару дней ты говоришь: «Мне пора. Мне надо писать песни».
«Новый Юра Шатунов»
Юрий Николаенко — предмет обожания девушек. Фото: соцсети
В последнее время Юрий Николаенко активно занят музыкальным творчеством. В 2021 году вышел его трек «Никто», сразу занявший верхние строчки хит-парадов. Весной 2022 года вместе с группой «NЮ» он выпустил новый альбом под названием «Жизнь д», после чего коллектив отправился в гастрольный тур по российским городам.
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Юрия Николаенко называют «новым Юрой Шатуновым», при этом тексты его песен отличаются глубиной и серьезностью, так что он, скорее, кумир не 15-летних девочек, а взрослых девушек, способных оценить его творчество.
«Женщины обожают певца NЮ. Они ломятся к нему в гримерку и кидают лифчики на сцену. Мечтают поймать его взгляд. Умирают от счастья, когда видят. Это новое умопомешательство. Не думал, что такое опять повторится», — говорит музыкальный критик Олег Кармунин.
Надо полагать, имя Юрия Николаенко только выходит на верхний виток популярности, и мы еще услышим о его новых громких проектах.