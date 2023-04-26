Как Антон Батырев стал звездой криминальных сериалов, три раза женился и кого собирается вести под венец снова

Его намерения подтвердили и школьные мероприятия – он всегда с удовольствием выступал перед публикой. Поэтому получив аттестат зрелости, отправился покорять Москву. Но пробиться в театральные вузы ему не удавалось – на третьем туре прогорал. Тогда юноша поступил в театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, окончил мастерскую Риммы Беляковой.

Карьера в театре

Батырев по окончании вуза стал работать в саратовском ТЮЗе, сыграв в спектаклях «Доходное место», «Невольницы», «Обыкновенное чудо». Но через четыре года вернулся домой, в Москву, и его взяли в «Табакерку», в которой он прослужил почти 4 года на правах приглашенного артиста. За это время Батырев сыграл в пьесе «Страх и нищета в Третьей империи». А затем ушел в антрепризные постановки.