Как Антон Батырев стал звездой криминальных сериалов, три раза женился и кого собирается вести под венец снова

Звезда отечественных криминальных сериалов Антон Батырев – коренной москвич. Он родился 10 июня 1981 года и стал вторым ребенком в типичной интеллигентской семье в третьем поколении. Родители мечтали, что наследник пойдет по их стопам и станет инженером или архитектором, но мальчик тяготел к искусству. И уже школьником решил, что станет актером.
Антон Батырев в детстве. Фото: соцсети
Его намерения подтвердили и школьные мероприятия – он всегда с удовольствием выступал перед публикой. Поэтому получив аттестат зрелости, отправился покорять Москву. Но пробиться в театральные вузы ему не удавалось – на третьем туре прогорал. Тогда юноша поступил в театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, окончил мастерскую Риммы Беляковой.
Карьера в театре
Батырев по окончании вуза стал работать в саратовском ТЮЗе, сыграв в спектаклях «Доходное место», «Невольницы», «Обыкновенное чудо». Но через четыре года вернулся домой, в Москву, и его взяли в «Табакерку», в которой он прослужил почти 4 года на правах приглашенного артиста. За это время Батырев сыграл в пьесе «Страх и нищета в Третьей империи». А затем ушел в антрепризные постановки.
Антон Батырев в спектакле "Сладкая жизнь". Фото: соцсети
Кино
Дебютной для Батырева в кино стала роль в сериале «Общая терапия» в 2008 году. Антон появился в эпизоде в четвертой серии, сыграв знакомого парня врача Гордеевой. После этого проекта приглашения в сериалы на начинающую кинозвезду посыпались как из рога изобилия.
Антон Батырев в 2008 году. Фото: соцсети
Самыми знаковыми и по-настоящему прославившими его стали сериалы «Карпов» и «Отдел». Большинство ролей в карьере актера – это персонажи в форме, которым приходится бороться за правду и порядок. Рост Батырева 187 см и вес 85 кг позволяют ему выглядеть на экране очень правдоподобно в роли правоохранителя.
В сериале «Пятницкий» Батырев сыграл сотрудника ППС, проект получился стол успешным и полюбился зрителям, что было снято несколько сезонов.
Антон Батырев в сериале "Пятницкий". Кадр из сериала
В 2013 году актер сыграл в полнометражном фильме «Мститель» офицера ГРУ в отставке, который вновь берется за работу, но уже как следователь. Эту же роль – дознавателя – Батырев исполнил в картине «Карина Красная».
Следующим многосерийным проектом стала лента «Скорая помощь», это была украинская версия американского сериала. Полюбился герой Батырева, ординатор Александр Скрябин, и российскому зрителю.
Антон Батырев в сериале "Скорая помощь". Кадр из сериала
Главная роль досталась Батыреву в следующем проекте – это триллер «Выжить после» в 2016 году. Герою пришлось оказаться в постапокалиптической реальности – на страну обрушился зомби-вирус. Всего вышло три сезона – настолько увлек зрителя сериал.
В сериале «Сладкая жизнь» в 2014 году актер исполнил роль второго плана – психолога-стриптизера. Затем были проекты «Анна-детективъ», «Вижу знаю», «Крыша мира», «Челночницы», «Чужое счастье».
Антон Батырев в сериале "Двойная сплошная". Кадр из сериала
В 2017 году зрители увидели сразу шесть новых лент с Батыревым на экране. Это новый сезон сериала «Двойная сплошная», «Жизнь, по слухам, одна», «Следствие любви», «Алмазный эндшпиль».
Снялся Батырев и в культовом сериале ТНТ «Реальные пацаны». Роль человека в форме уже там была давно занята, поэтому Батырев сыграл гопника, бывшего парня Леры. В том же году фильмографию актера пополнил сериал «Вернуть любой ценой».
Антон Батырев в сериале "Вернуть любой ценой". Кадр из сериала
Есть в карьере Батырева и мелодрамы, например, в 2020 году он сыграл в сериале про любовь «Продается дом с собакой», в 2021-м – «Гадалка», в 2022-м – «Ничто не случается дважды». Также в «кармане» актера – необычная в сравнении с остальным репертуаром Батырева роль боярина Захарьина в сериале «Грозный» и комедийная – в новогоднем фильме «Опа, Новый год»
Антон Батырев в сериале "Грозный". Кадр из сериала
Личная жизнь
Антон Батырев старается скрывать свою личную жизнь, но поклонники знают, что он был несколько раз женат. Впервые он отправился в ЗАГС в 2008 году вскоре после знакомства с избранницей, но кто была его первая любовь – неизвестно. Союз продлился всего полгода, и тогда Батырев решил, что спешить в делах сердечных явно не стоит, и лучше присмотреться подольше. По слухам, присматривался он много раз – у актера было пять гражданских браков.
Антон и Екатерина Батыревы. Фото: соцсети
Следующая официальная жена – Екатерина Батырева, которая не только сказала «да» актеру, но и подарила ему наследника. Сын родился у знаменитости в 2013 году, назвали его именем Добрыня. Но в 2018 году родители развелись, у Батырева появилась другая – это была актриса Евгения Лоза. Они вскоре перестали скрывать отношения и в 2019 году сыграли свадьбу.
Антон Батырев с сыном Добрыней. Фото: соцсети
Брак Батырева и Лозы дал трещину меньше чем через год. Потому что каждый понял, что встретил не того человека, с которым хотел бы прожить всю жизнь. Да и маленький сын жутко ревновал отца к новой жене.
Евгения Лоза. Фото: Global Look Press
Следующая возлюбленная Анна Савельева оказалась на 15 лет младше Батырева. Он встретил ее на улице, проходил мимо и не прошел. Мужчина влюблен по уши, активно «хвастается» своей избранницей в соцсетях, но только подписчики почему-то в штыки воспринимают ее.
Антон Батырев с Анной Савельевой. Фото: соцсети