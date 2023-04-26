Талант без вредных привычек: как Николай Ефремов из знаменитой династии исправляет ошибки отца Михаила Ефремова

Актер Николай Ефремов не стремится к популярности, избегает скандалов, предпочитает больше играть в театре, чем сниматься в кино.
Одни завидуют детям из звездных династий, другие им сочувствуют. Выдерживать постоянное сравнение со старшими родственниками - то еще испытание. Николая Ефремова не смутила такая перспектива и он выбрал семейное ремесло.
Сложные родители
Стать творческой единицей в семье, где родня блистает в театре и кино, задача не из легких. Однако у Николая Ефремова уже неплохо получается. Проанализировав творческий путь старших, молодой актер выбрал здоровый образ жизни.
Его родители, Михаил Ефремов и Евгения Добровольская, обласканные профессиональными премиями и вниманием поклонников, знаменитые актеры, а дед Олег Ефремов - так и вовсе легенда советского театра и кино.
Николай Ефремов с отцом Михаилом Ефремовым. Фото: личный архив
Для Михаила Ефремова это был третий брак, для Евгении Добровольской — второй. В этом союзе 13 августа 1991 года родился Николай Ефремов. Актеры прожили вместе семь лет с 1990 по 1997 годы. Николай Ефремов тяжело переживал развод, и даже обвинял мать в случившемся. Только спустя годы он принял решение родителей. Благодаря любвеобильным матери и отцу, у Николая Ефремова восемь сводных братьев и сестер.
Еще в школе Николай Ефремов начал прокачивать актерские гены — участвовал в детском коллективе «Непоседы», в котором начинали свой путь к славе многие театральные и музыкальные звезды России.
Николай Ефремов в юности. Фото: Global Look Press
Дальнейшее обучение актерскому мастерству Николай Ефремов продолжил в ГИТИСе у народного артиста Алексея Бородина, у которого учились Чулпан Хаматова, Нэлли Уварова и Михаил Полицеймако.
Кузнец Кузьма и Николай Турбин
Николай Ефремов сыграл первую роль в 13 лет. Это был небольшой эпизод в фильме «Дунечка».
О Николае Ефремове заговорили как о талантливом актере после роли кузнеца Кузьмы в фильме-сказке «Книга Мастеров», который вышел на экраны в 2009 году. Картина собрала хорошие отзывы и получила несколько международных кинопремий.
Следующей работой в кино Николая Ефремова стал эпизод в фильме «Весельчаки» об артистах травести-шоу, где также играет и Евгения Добровольская. Потом была небольшая роль в драме «ДухLess».
Николай Ефремов в сериале «Белая Гвардия». Фото: кадр из сериала «Белая Гвардия», 2012 год
В сериале «Белая Гвардия» Николай Ефремов снова снялся с мамой Евгенией Добровольской. Но в этот раз ему доверили сыграть одну из ключевых ролей — Николки Турбина. Здесь актер раскрыл свой драматический талант и показал, что достоин фамилии Ефремов.
В романтической комедии «Тетушки» в 2013 году на съемочной площадке Николай Ефремов играл вместе с отцом Михаилом Ефремовым и старшим братом Никитой.
Николай Ефремов в фильме «Тетушки». Фото: кадр из фильма «Тетушки», 2013 год
На данный момент за плечами 31-летнего актера Николая Ефремова съемки в семнадцати фильмах и сериалах.
Далеко от яблоньки
В отличие от своих любвеобильных родителей Николай Ефремов предпочитает тихое семейное счастье. Вот уже десять лет с ним рядом Влада Киселева, которая старше актера на шесть лет. Они встретились в 2013 году на вечеринке у общих друзей. Влада не связана с миром кино, она работает в рекламе.
Николай Ефремов с женой Владой Киселевой. Фото: личный архив
В окружении Николая Ефремова отметили, что Влада положительно повлияла на актера. Он стал спокойнее, занялся своим внешним видом, правильно питается, сбросил лишние килограммы и регулярно занимается в тренажерном зале.
Пара поженилась летом 2019 года. И уже в ноябре на свет появился их первенец — дочка Алла. Наследницу Николай Ефремов назвал в честь своей бабушки, известной актрисы Аллы Покровской.
Николай Ефремов ведет закрытый от посторонних глаз образ жизни. В громких скандалах, как и употреблении алкоголя не замечен. В юношестве Николай дружил с еще одним потомком звездной династии, внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым.
Николай Ефремов с мамой, актрисой Евгенией Добровольской в спектакле «В.Ж.». Фото: Global Look Press
Не ведет Николай Ефремов, в отличие от многих своих коллег, социальных сетей. Сейчас он оставил съемки в кино и сосредоточился только на театре. Николай Ефремов играет в нескольких спектаклях МХТ имени Чехова, где служит и его мать Евгения Добровольская. Вместе они играют в спектакле «В.Ж.» по пьесе Максима Горького.
Николай Ефремов играл в спектакле в паре с отцом, Михаилом Ефремовым. Фото: Global Look Press