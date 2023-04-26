Талант без вредных привычек: как Николай Ефремов из знаменитой династии исправляет ошибки отца Михаила Ефремова

Актер Николай Ефремов не стремится к популярности, избегает скандалов, предпочитает больше играть в театре, чем сниматься в кино.

Одни завидуют детям из звездных династий, другие им сочувствуют. Выдерживать постоянное сравнение со старшими родственниками - то еще испытание. Николая Ефремова не смутила такая перспектива и он выбрал семейное ремесло.

Сложные родители

Стать творческой единицей в семье, где родня блистает в театре и кино, задача не из легких. Однако у Николая Ефремова уже неплохо получается. Проанализировав творческий путь старших, молодой актер выбрал здоровый образ жизни.

Его родители, Михаил Ефремов и Евгения Добровольская, обласканные профессиональными премиями и вниманием поклонников, знаменитые актеры, а дед Олег Ефремов - так и вовсе легенда советского театра и кино.