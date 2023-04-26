Звезда «тюремного рэпа» Гио Пика и его тайны: тяжелая зависимость, любимая дочь и заветная мечта

Именно тогда Гио начал петь. Поначалу он создавал блюзовые композиции. Но вскоре попробовал исполнять рэп. Его первым треком в этом стиле стали «Сыктывкар-кварталы». Записывать песни было несложно: помогали многочисленные друзья, некоторые из которых работали в студиях звукозаписи или могли предоставить аппаратуру, не требуя за это оплаты.

Тюремная тематика и тяжелая зависимость

О чем он писал песни? О тюрьме. Дело в том, что Гио с юности много читал, причем книги по истории России и Советского Союза. Особенно его увлекала тема тюремного быта и традиций.

Потом он стал запоем читать о ГУЛАГе, в котором сидели по большей части невиновные люди, и это тоже дало толчок его творчеству. Некоторые слушатели думают, что Гио и сам сидел — настолько хорошо он осведомлен о быте и традициях заключенных. Но это не так.

Хотя, по словам музыканта, одно время он увлекался и алкоголем, и запрещенными веществами. Но сумел справиться со своей зависимостью, и с тех не пьет вообще, даже на праздниках. Что же касается тематики его песен, то сам он комментирует свое творчество так:

«Мы не подталкиваем никого к этому, а наоборот, показываем, насколько сложен этот путь. Тем более я пишу все же, ориентируясь на историческую хронику (то, что творилось в русском ГУЛАГе). Именно на основе действий тех времен родилась идеология моих песен».

Загадка псевдонима

