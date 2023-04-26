Звезда «тюремного рэпа» Гио Пика и его тайны: тяжелая зависимость, любимая дочь и заветная мечта

В 30 лет успешный врач Гио Джиоев бросил профессию и ушел в андеграундную музыку — без малейшей надежды на признание, просто потому что просила душа.
Мрачные композиции на тюремную тематику неожиданно понравились слушателям. «Он сам «мотал срок!» — уверенно говорили многие. Криминальное прошлое — было ли оно у рэпера Гио Пики?
Осетинский мальчик, выросший в столице Грузии
Гио Пика в детстве с родителями. Фото: соцсети
Гио Джиоев (это его настоящая фамилия) родился 8 мая 1978 года. По национальности он осетин, но появиться на свет ему выпало в столице Грузии — Тбилиси.
С раннего детства родители прививали мальчику любовь к музыке, как и старший брат, который нередко брал на себя отцовские обязанности. Словом, воспитывали Гио довольно строго.
Гио в детстве с учительницей. Фото: соцсети
Бездельничать было некогда: музыкальная школа, вокал, секция борьбы… И все же он находил время для дворовых развлечений вместе с друзьями. Спокойную жизнь изменил конфликт между Грузией и Южной Осетией. После череды переездов и тяжелых испытаний семья оказалась в Москве.
Стал врачом, но ушел из профессии
Окончив школу, Гио поступил в медицинский институт — на этом настояли родители. Не горя желанием лечить людей, он все же успешно занимался этой работой 11 лет был фельдшером, врачом на скорой помощи, анестезиологом. К тому времени старший брат Гио жил в Сыктывкаре.
Однажды он попросил Гио приехать: нужна была его помощь с бизнесом. Гио с облегчением бросил медицину (из-за чего родители сочли его сумасшедшим) и перебрался в Республику Коми, к брату. Ведь профессия врача никогда не казалась ему подходящей. Очень уж тяжело было видеть страдания людей.
«Считаю, что есть профессии, куда должны идти работать истинные фанатики своего дела: это учителя, врачи и полицейские. Получив одно из этих трех образований, ты должен гореть на работе, мечтать нести «доброе, вечное», или испытывать страстное желание спасать людей, или ловить преступников. И ничто тебе не должно мешать», — говорил он.
От блюза — к рэпу
Гио Пика в молодости. Фото: соцсети
Именно тогда Гио начал петь. Поначалу он создавал блюзовые композиции. Но вскоре попробовал исполнять рэп. Его первым треком в этом стиле стали «Сыктывкар-кварталы». Записывать песни было несложно: помогали многочисленные друзья, некоторые из которых работали в студиях звукозаписи или могли предоставить аппаратуру, не требуя за это оплаты.
Тюремная тематика и тяжелая зависимость
О чем он писал песни? О тюрьме. Дело в том, что Гио с юности много читал, причем книги по истории России и Советского Союза. Особенно его увлекала тема тюремного быта и традиций.
Потом он стал запоем читать о ГУЛАГе, в котором сидели по большей части невиновные люди, и это тоже дало толчок его творчеству. Некоторые слушатели думают, что Гио и сам сидел — настолько хорошо он осведомлен о быте и традициях заключенных. Но это не так.
Хотя, по словам музыканта, одно время он увлекался и алкоголем, и запрещенными веществами. Но сумел справиться со своей зависимостью, и с тех не пьет вообще, даже на праздниках. Что же касается тематики его песен, то сам он комментирует свое творчество так:
«Мы не подталкиваем никого к этому, а наоборот, показываем, насколько сложен этот путь. Тем более я пишу все же, ориентируясь на историческую хронику (то, что творилось в русском ГУЛАГе). Именно на основе действий тех времен родилась идеология моих песен».
Загадка псевдонима
TRUEтень и Гио Пика. Фото: соцсети
Перебравшись в Сыктывкар, Гио поначалу работал в шашлычной, и ему часто приходилось слышать в свой адрес словечко «пика» — так в тех местах называют людей нерусских национальностей. Позднее он выбрал это слово в качестве своего псевдонима.
Среди его первых известных песен — «Фонтанчик с дельфином» о людях, отбывающих пожизненный срок. В 2016 году увидел свет его первый альбом, который музыкант назвал «КомиКрайм: ч.1, Черный цветок». Создать этот диск помогла Гио его команда.
Гио Пика (в шляпе) с Гуфом и другими рэперами. Фото: соцсети
Скоро вышел второй альбом — «Синие камни», за ним последовали «Великан», еще один «КомиКрайм», «Мацони», «Пикабидзе». Гио Пика признавался, что пока не собирает большие залы, но его альбомы пользуются популярностью. Особенно приветливо встречают рэпера в Петербурге, Москве и Екатеринбурге, а еще — в городах Сибири.
«Я хочу, чтобы, если где-то произносилось словосочетание «криминальный рэп», рядом стояло мое имя. «Коми крайм» — это посыл нашей республики как одной из самых «сидящих». Я пишу для людей в первую очередь, которые отбывают срок в тюрьмах. Но в целом мою музыку могут слушать все», — объясняет рэпер.
Гио Пика в сериале «Ваша честь». Фото: кадр из сериала
В 2021 году поклонники впервые увидели Гио в качестве актера: он исполнил одну из ролей — цыгана Хармана — в сериале «Ваша честь».
Доход
Сколько зарабатывает Гио Пика своими концертами — неизвестно. Надо полагать, неплохой заработок ему приносят альбомы. Кроме того, по данным СМИ, его YouTube-канал приносит рэперу порядка 140 тысяч рублей в месяц.
Жена и дочь
Гио Пика с дочкой Аминой. Фото: соцсети
В середине 2000-х исполнитель познакомился с девушкой по имени Юлия. Некоторое время они встречались, потом поженились, в 2012 году у них родилась дочь, которую назвали Аминой.
Однако вскоре, по данным СМИ, пара рассталась (хотя некоторые издания утверждают, что это не так). Дочь осталась с мамой. Юлия спустя несколько лет снова вышла замуж. В Сыктывкаре, в ее новой семье, кроме Амины, подрастает сын от второго мужа.
В начале 2022 года Амина прилетела на каникулы к отцу в Москву. Фото: соцсети
Гио, хоть и живет постоянно в Москве, находит время для встреч с дочкой. Многих поклонников интересует: не собирается ли рэпер снова жениться? На подобные вопросы Гио отвечает, что его сердце несвободно, но как зовут его избранницу — пока скрывает.
В одном из интервью музыкант признался, что подумывает снять квартиру, хотя давно привык жить в гостиницах: пора «осесть» и обзавестись постоянным жильем.
Новый альбом и заветная мечта
Гио Пика на сцене. Фото: соцсети
Гио Пика скоро отметит 45-летие. Он сумел сохранить спортивную фигуру: при росте 182 см весит 75 кг. Музыкант продолжает активно записывать новые песни, в том числе — с другими рэперами. В 2022 году он выпустил диск «1000 лет весны», созданный вместе с Павлом Кравцовым.
Прошлым летом Пика стал гостем авторского YouTube-шоу рэпера Басты — МС TAXI. Там он рассказал о своей жизни и творчестве. Осенью 2022 года поклонники Гио смогли увидеть новые клипы на его песни — «Один в поле воин», «Хвоя», «Все пруды». Похоже, его популярность сейчас достигла своего пика: весной 2023-го в клубе Base на его сольном концерте собралось больше двух тысяч зрителей.
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Особенно высоко ценят его песни заключенные. Он то и дело получает поделки из тюрем — ножи ручной работы, нарды, четки, картины. Музыкант бережно хранит каждый из этих подарков. Гио Пика мечтает проехать с гастрольным туром по российским тюрьмам и колониям. Пока это неосуществимо по разным причинам, но Гио верит, что однажды его мечта сбудется и он сможет петь для людей, которым посвящает свое творчество.