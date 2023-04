Eminem для зуммеров и «тигр» для соперников: как певец Macan стал символом «новой школы рэпа» и достиг вершин чартов

Одинокий романтик на крутом авто

Доход Андрея Косолапова официально не озвучивается, но в феврале 2023 года артист похвастался: он приобрел BMW M5. На тот момент внедорожник премиальной немецкой марки оценивался в 28 млн рублей, а сегодня и того дороже.

Косолапов практически не появляется в медиаполе и редко дает интервью. Исключения — короткие реплики для «Муз-ТВ» и комментарии для YouTube-каналов Popcake, Yusubov Production, Think About It! и др. Он практически не говорит о личной жизни и, более того, подчистил свои социальные сети от старых публикаций и фотографий.