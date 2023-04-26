Eminem для зуммеров и «тигр» для соперников: как певец Macan стал символом «новой школы рэпа» и достиг вершин чартов

Он рос обычным пареньком...

Андрей Косолапов — таково настоящее имя музыканта, который захватил лидерство в чартах, став примером успешности для парней и крашем-сердцеедом для девочек-подростков.

Будущая звезда российской рэп-сцены родился в Москве 6 января 2002 года и стал лучшим подарком родителям на Рождество. Мама и папа, имена которых исполнитель для широкой публики не раскрывает (хотя известно, что отец Андрея — Кирилл Косолапов, снимающий фильмы для благотворительных фондов), с детства баловали сынишку дорогими подарками и старались давать все возможное.

Под «всем возможным» родители, видимо, понимали всестороннее развитие. В дошкольном возрасте они отправили Андрюшу в музыкальную школу, а в восемь лет добавили мальцу секцию самбо. Музыка — но не надоевшая своей дисциплиной музыкалка — стала для Косолапова истинной отдушиной.