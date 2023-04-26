Eminem для зуммеров и «тигр» для соперников: как певец Macan стал символом «новой школы рэпа» и достиг вершин чартов

Он рос обычным пареньком...
Андрей Косолапов — таково настоящее имя музыканта, который захватил лидерство в чартах, став примером успешности для парней и крашем-сердцеедом для девочек-подростков.
Будущая звезда российской рэп-сцены родился в Москве 6 января 2002 года и стал лучшим подарком родителям на Рождество. Мама и папа, имена которых исполнитель для широкой публики не раскрывает (хотя известно, что отец Андрея — Кирилл Косолапов, снимающий фильмы для благотворительных фондов), с детства баловали сынишку дорогими подарками и старались давать все возможное.
Под «всем возможным» родители, видимо, понимали всестороннее развитие. В дошкольном возрасте они отправили Андрюшу в музыкальную школу, а в восемь лет добавили мальцу секцию самбо. Музыка — но не надоевшая своей дисциплиной музыкалка — стала для Косолапова истинной отдушиной.
Рэпер Macan воспевает дворовую романтику, которой живут рисковые пацаны с района. Фото: соцсети
Мальчик слушал икон рэп-сцены 90-х и нулевых, которые в свое время вдохновляли молодежь на откровения и откровенность: Snoop Dogg’a, Eminem’a и Oxxxymiron’a. Свой первый трек Андрей записал уже в 11 лет, но это было не поэтически значимое высказывание, а классический выплеск агрессии — типичное для нормального подростка самовыражение.
Мог докопаться, мог подраться
После творческого акта подростковое бунтарство стало расцветать пышным цветом. Андрей бросил музыкальную школу, а в общеобразовательной начались проблемы с успеваемостью и дисциплиной…
В конце концов, отца будущей звезды, уже учившейся в 9-м классе, попросту вызвали в школу потому, что тот подрался со сверстниками — и впервые! — попал в отделение полиции.
«Я никогда не был гопником, но мог до кого-то докопаться и где-то подраться», — позже пояснял в интервью Косолапов.
Но несмотря на любовь к ребенку, родители осторожно относились к решению Андрюши посвятить жизнь музыке. Юноше пришлось пойти на компромисс и поступить в РАНХиГС на юриста, и после первого же серьезного признания публики музыкант закономерно ушел в академический отпуск.
Андрей Косолапов выбрал для себя образ романтика. Фото: соцсети
Удивительным образом отношения Андрея с родителями наладились, и теперь семья его полностью поддерживает в движении на вершину музыкального олимпа.
И юноша стал «тигром»
Первые треки Андрей Косолапов писал в средней школе и все это время искал псевдоним, который будет максимально точно отражать внутреннюю сущность.
МС Гай Фокс, Nemo MC… В 2018 году 16-летний Косолапов выпустил трек Parliament под никнеймом Young Chaser, но тема не зашла. Позже артист попробовал часть этого текста в песне «77» и собрал в Spotify больше 8,5 млн прослушиваний. Андрей называл Young Chaser «трешовым», но все же сменил его на имя Macan — «тигр» в переводе с индонезийского языка, а также отсылку к названию автомобиля Porsche Macan, стоимость которых сегодня доходит до десятков миллионов рублей.
Серьезный успех пришел к Косолапову в 2019 году с выходом его сингла «На меня» и дебютного альбома «1000 км до мечты» с семью треками. «Крестным отцом» рэпера стал музыкант и продюсер Archee Lionhert, который в музыкальном плане сильно шлифовал работы Косолапова.
Рэпер взял себе звучный псевдоним Macan. Фото: соцсети
Треки «Бенз» и «Веселящий газ» стали визиткой молодого артиста. Как отмечают музыкальные критики, композиции напоминают по тембру и атмосферности раннего Скрипотнита, а «Забыл» — дискотечный хит.
Исповедь пацана с района
Свежий альбом рэпера «XII» создан в коллаборации с другим продюсером — Евгением Шакуровым, который также создавал хиты для Hammali & Navai и Bahh Tee. Сборник вышел как эксклюзивный проект на «VK Музыка» и получил солидный бюджет от платформы «ВКонтакте».
Тематика песен Macan пока сводится к одному: тачки, пацаны, несчастная любовь. Лирический герой рэпера — рисковый пацан, который прожигает жизнь, дружит с гопниками с окраин и обещает маме «поумнеть завтра». Любовные страдания, от которых исполнитель говорит в песнях, посвящены конкретной девушке, с которой Андрей Косолапов расстался в 2020-м.
«Хочу, чтобы слушатели наши отклик в том, что произошло у меня, в моем окружении, моем мире. Понимаю, что это все на каждом шагу, это каждый третий пацан, девочка прошли. Неразделенная любовь, проблемы, районы — все это присутствует в жизни», — объяснял Косолапов свою творческую позицию.
У рэпера уже есть узнаваемый стиль: мелодичное вступление и быстрое ритмичное флоу. Монологи адресованы к слушателю, затрагивают жизненные приоритеты. Так называемая дворовая романтика и пацанская лирика цепляет узнаваемыми образами: отношения на высшем градусе накала, пьяные скандалы, недоступная любовь и дружба до последнего вздоха…
Macan исполняет свой рэп для пацанов с района. Фото: соцсети
При чем тут Данила Багров?
Сейчас для Косолапова идеалом рэп-иконы служат не Элджей и опальный Моргенштерн, а народный Баста. Для совместного фита с Василием Вакуленко Macan уже даже записал свою часть.
Молодой рэпер в начале 21-го года выпустил альбом «2002 + 18», в котором призывает поступать по совести, искать себя, бороться за любовь и расти настоящим мужчиной. Альбом стал настоящим прорывом и всего за сутки собрал 2,5 млн прослушиваний в популярной соцсети VK.
Мини-альбом Solo стал для 19-летнего исполнителя своеобразным откровением. В нем артист призывал к здоровому образу жизни, отказу от травки и других симуляторов, а также призывал следовать законам и «не попадать в отдел».
Более того, Косолапов сравнивал своего лирического героя с легендарной киноиконой Данилой Багровым из «Брата-2» и характеризовал себя схожим героем-правдоискателем.
Молодой исполнитель быстро набрал популярность. Фото: соцсети
Задушевный русский рэп
На паблик Андрея Косолапова сегодня подписано около миллиона человек. В график тура молодого артиста входят «ВТБ-арена» в Москве и ККЗ «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, которые вмещают несколько тысяч зрителей.
После релиза альбома «XII» в декабре 2022 года социальная сеть «ВКонтакте» назвала Macan артистом года.
Основную аудиторию рэпера, согласно оценке музыкального маркетолога, основателя digital-агентства Антона Выборнова, составляют молодые люди от 18 до 25 лет. Они любят душевный русский хип-хоп в стиле Макса Коржа, борзоваты, верят в «слово пацана», живут в спальных районах, склонны действовать с позиции силы, но консервативны и имеют этические и ценностные ориентиры.
Несмотря на молодой возраст, рэпер уже собирает стадионы. Фото: соцсети
Одинокий романтик на крутом авто
Доход Андрея Косолапова официально не озвучивается, но в феврале 2023 года артист похвастался: он приобрел BMW M5. На тот момент внедорожник премиальной немецкой марки оценивался в 28 млн рублей, а сегодня и того дороже.
Косолапов практически не появляется в медиаполе и редко дает интервью. Исключения — короткие реплики для «Муз-ТВ» и комментарии для YouTube-каналов Popcake, Yusubov Production, Think About It! и др. Он практически не говорит о личной жизни и, более того, подчистил свои социальные сети от старых публикаций и фотографий.
Рэпер выбрал автомобиль за несколько десятков миллионов рублей. Фото: соцсети
Невзирая на «затирку» прошлого, Macan не раз говорил: его муза — Даяна Погосова, которой посвящены первые музыкальные композиции. Влюбленные расстались в 2019 году, но дружеские отношения сохранили до сих пор. Многочисленные поклонницы пишут артисту просьбы о встрече и шлют эротические фото, которые Macan игнорирует.
Сердце рэпера пока, судя по всему, пока свободно. Фото: соцсети
И жизнь как в том кино...
Сегодня рэпер информацию о личной жизни хранит на замке, публикуя в публичном пространстве лишь снимки с друзьями и творческие проекты. Он предпочитает сохранять в отношениях конфиденциальность, но делится смелыми мечтами о будущем.
«Через 10–15 лет я вижу себя в красивом доме на берегу океана, с женой и детьми. И еще хочу пару спорткаров в гараже — как бы банально это ни звучало. Хотелось бы, чтобы были счастливы родители и родственники», — заявляет Macan в свежих интервью.
Трек «Кино», получивший раскрутку в чартах VK, он как раз посвятил семье: в фотографии мальчика в шапке-ушанке на обложке поклонники узнали Андрея Косолапова в детские годы.
Как и многие пацаны, рэпер мечтает встретить ту единственную... Фото: соцсети