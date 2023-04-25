Трое самых важных мужчин Полины Агуреевой и ее главная тайна: почему звезда «Ликвидации» избегает актерской тусовки

Полина Агуреева — актриса, которая не похожа ни на кого. Она — особенная и уникальная, нетипичная и загадочная: поет романсы, много читает, любит философские трактаты и равнодушна к славе.
«Книжная» девочка
Полина Агуреева родилась 9 сентября 1976 года в Волгограде, в семье учителей: мама преподавала школьникам русский язык, отец — физику. В скором времени у Полины появились младшие брат и сестра. Когда ей исполнилось 7 лет, мама с детьми переехали в Москву. К тому времени отца с ними уже не было — он ушел из семьи.
Зато был отчим — намного моложе мамы. Все вместе они ютились в крохотной девятиметровой комнате. Но маленькой Полине ничто не мешало наслаждаться жизнью: она много читала, часто проводила время под присмотром юного отчима-студента и его друзей. Подростком она уже четко понимала, что хочет стать только актрисой — и больше никем. И, когда пришло время поступать, таланты абитуриентки разглядели и оценили сразу в четырех московских театральных вузах.
Нравилось «публично пострадать»
Полина Агуреева в спектакле «Бесприданница». Фото: соцсети
Полина выбрала ГИТИС — там набирал группу Петр Фоменко, и девушка была покорена харизмой и энтузиазмом мастера. Правда, первое столкновение с действительностью получилось неожиданным:
«Когда попала в институт, то сложилось полное ощущение, что вокруг меня — стадо орангутангов. Я-то ожидала, что все такие духовные, творческие... Так что в этом отношении мои представления об актерском мире не совпали с реальностью. Вообще. Ведь я ждала от этой профессии не славы, не цветов. Мне всегда нравилось не выступать, а публично пострадать».
Театр и поврежденные связки
Полина Агуреева на сцене. Фото: Global Look Press
Ничего удивительного, что, получив диплом, Агуреева поступила на работу в театр «Мастерская Петра Фоменко» — к обожаемому мэтру, который на всю жизнь остался для нее одним из самых значимых мужчин. Буквально с первого года работы ее карьера пошла вверх: молодая актриса получила Гран-при театрального фестиваля «Московские дебюты». Труппа много гастролировала, и во время гастролей Полина настолько волновалась, что произошла травма голосовых связок.
Актрисе пришлось целый месяц лечиться и восстанавливать голос, для чего необходимо было соблюдать молчание — она общалась записками. Но этот эпизод остался позади, Полина продолжала много работать и получила еще немало театральных наград и премий. Позднее актриса выразила себя еще и как режиссер: она поставила несколько спектаклей и музыкальные чтения для детей — читала повесть Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» в сопровождении оркестра.
Фильмы и сериалы: каждая работа — событие
Полина Агуреева в юности, в фильме «Долгое прощание». Фото: кадр из фильма
Самая первая роль Полины в кино была главной — она сыграла в фильме Сергея Урсуляка «Долгое прощание» Людмилу Телепневу. И ее немедленно начали узнавать — настолько работа получилась удачной. Агуреева получила за эту роль звание лучшей актрисы на фестивалях «Московская премьера» и «Кинотавр».
Полина Агуреева в фильме «Эйфория». Фото: кадр из фильма
И следующие киноработы Агуреевой не оставались незамеченными: она сыграла в драме «Эйфория», а небольшая роль в сериале «Ликвидация» сделала актрису по-настоящему популярной. Не менее громкой стала военная драма Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба» с ее участием: Агуреева была удостоена за эту работу престижной премии «Золотой орел».
Следующим крупным проектом стал сериал «Куприн», сюжет которого построен на произведениях писателя. Полине досталась роль Тамары в новелле «Яма». На съемочной площадке вместе с ней работали такие звезды, как Светлана Ходченкова, Михаил Пореченков, Катерина Шпица.
Полина Агуреева в сериале «Ликвидация». Фото: кадр из сериала
Можно смело сказать, что в фильмографии Агуреевой нет «проходных», случайных ролей: каждый проект с ее участием становился событием. Так произошло, например, с драмой «Коллектор»: Полина стала закадровым голосом одной из героинь. Широкий резонанс вызвала военная драма «Собибор» — как и в «Коллекторе», партнером Полины стал Константин Хабенский.
Полина Агуреева в фильме «Ланцет». Фото: кадр из фильма
Она сыграла главную роль — психиатра — в фильме «Ланцет». Тогда же, в 2019 году, на экраны вышел российско-латвийский фильм «Ван Гоги» с Полиной Агуреевой, Алексеем Серебряковым и Даниэлем Ольбрыхским в главных ролях. Драма была тепло принята критиками, получила четыре «Ники», однако зрители отнеслись к ней довольно прохладно — прокат принес совсем незначительный сбор.
Романсы на стихи Цветаевой и Бродского
Полина Агуреева в фильме «Долгое прощание». Фото: кадр из фильма
Поклонникам Полина Агуреева известна не только своими ролями в театре и кино, но и особенной манерой исполнения романсов. Нет, она не училась этому специально и не претендует на звание профессионала — просто Полина всегда любила петь. Впервые зрители услышали в ее исполнении романс на стихи Марины Цветаевой «Моя маленькая» — он прозвучал в фильме «Долгое прощание».
«В ролях пою по необходимости. Сама я не предлагаю режиссерам вокальные номера. Но если по сценарию моя героиня — певица, как в фильме «Ликвидация», то, конечно, нужно петь», — рассказывала актриса.
Так, немало песен она исполнила в проекте «Исаев»: «А мне тебя уже не надо» на стихи Марины Цветаевой, «Колечко» на стихи Иосифа Бродского. Поет Агуреева и в театральных постановках.
Театральная зарплата — одна из самых высоких
О своих заработках Полина Агуреева не рассказывает. Известно лишь, что «Мастерская Петра Фоменко» относится, как и «Ленком», к театрам, которые платят своим актерам самые высокие зарплаты: 100-150 тысяч рублей в месяц.
Первый муж — Иван Вырыпаев
Полина Агуреева и Иван Вырыпаев. Фото: соцсети
В 2003 году, когда Полине Агуреевой было 27 лет, она стала женой режиссера Ивана Вырыпаева, который снял ее в драме «Эйфория». Спустя два года в семье родился сын, которого Полина назвала в честь своего любимого учителя Петра Фоменко.
Полина Агуреева с первым мужем Иваном Вырыпаевым и сыном Петей. Фото: соцсети
Тот период актриса вспоминает как счастливый и сложный одновременно: маленькому Пете было всего 9 месяцев, когда ей пришлось оставить сына, чтобы сниматься в «Эйфории» — группа работала в степи, в сложных условиях, где ребенку было не место.
Семейный союз актрисы и режиссера оказался непростым: разногласия становились все более частыми, со съемочной площадки ссоры перебрались в семью, и в 2007 году они расстались.
Второй муж — Федор Малышев
Полина Агуреева и Федор Малышев. Фото: соцсети
Долгое время Полина избегала встреч с мужчинами. Прошло 6 лет, прежде чем в ней снова проснулся интерес к общению с противоположным полом. Она начала встречаться с актером Федором Малышевым. Публика много говорила об их разнице в возрасте: Федор был моложе на 15 лет. Но пара не обращала внимания на разговоры.
В 2015 году на свет появился их сын Тимофей. Похоже, что сегодня Полина счастлива в личной жизни. Все свободное время она старается проводить с близкими: водит сыновей в музеи, театры и на выставки, по-прежнему много читает. Актриса выглядит, как и в юности, хрупкой и нежной: при росте 165 см она весит 55 кг.
Остается загадочной и непостижимой…
Полина Агуреева по-прежнему — актриса «Мастерской Петра Фоменко». Один из самых успешных спектаклей с ее участием — «Одна абсолютно счастливая деревня», в котором Агуреева играет вместе с Евгением Цыгановым. Кроме того, она продолжает много сниматься в кино. Среди недавних работ актрисы — главная роль в драме Сергея Бодрова (старшего) «Дышите свободно», где она сыграла логопеда.
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Несмотря на публичную профессию, Агуреева остается нетипичной актрисой — она не любит «жизни напоказ», остается замкнутым человеком:
«Причисляю себя к стеснительным, малообщительным людям. Раньше я пыталась с этим бороться, а сейчас поняла, что надо перестать. Просто стараюсь не ходить в те места, где чувствую себя неуютно».
Возможно, именно эта черта делает ее особенно загадочной и притягательной для поклонников.