Трое самых важных мужчин Полины Агуреевой и ее главная тайна: почему звезда «Ликвидации» избегает актерской тусовки

Полина Агуреева — актриса, которая не похожа ни на кого. Она — особенная и уникальная, нетипичная и загадочная: поет романсы, много читает, любит философские трактаты и равнодушна к славе.

«Книжная» девочка

Полина Агуреева родилась 9 сентября 1976 года в Волгограде, в семье учителей: мама преподавала школьникам русский язык, отец — физику. В скором времени у Полины появились младшие брат и сестра. Когда ей исполнилось 7 лет, мама с детьми переехали в Москву. К тому времени отца с ними уже не было — он ушел из семьи.

Зато был отчим — намного моложе мамы. Все вместе они ютились в крохотной девятиметровой комнате. Но маленькой Полине ничто не мешало наслаждаться жизнью: она много читала, часто проводила время под присмотром юного отчима-студента и его друзей. Подростком она уже четко понимала, что хочет стать только актрисой — и больше никем. И, когда пришло время поступать, таланты абитуриентки разглядели и оценили сразу в четырех московских театральных вузах.

Нравилось «публично пострадать»

