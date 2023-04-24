Что заставляет плакать «железную леди» Марию Киселеву — звезду шоу «Слабое звено»

«Вы — самое слабое звено, прощайте!» Эту свою коронную фразу Мария Киселева произносит холодно и насмешливо, без тени сочувствия в голосе. Но что при этом творится в ее душе — знают лишь немногие…
В детстве боялась воды
Мария Киселева родилась 28 сентября 1974 года в Самаре, которая тогда носила название Куйбышев. Ее родители — Эмилия Дмитриевна и Александр Владимирович — по иронии судьбы были однофамильцами. Когда-то они учились вместе в авиационном институте. Там познакомились и вскоре поженились. В семье родился сначала мальчик — Владимир, а спустя два года на свет появилась Мария.
В это сложно поверить, но в детстве Маша очень боялась воды. В три года она впервые увидела море. Но купаться наотрез отказалась: как только родители пытались подвести ее к кромке прибоя, малышка с отчаянным криком вырывалась и убегала.
«Танцы в воде»
Выступление Марии Киселевой и Ольги Брусникиной. Фото: соцсети
Но прошло время, она подросла и однажды согласилась заниматься в секции художественного плавания (синхронным оно стало называться позднее). Ее привлекала красота и необычность этого вида спорта: танцы в воде — это стоило попробовать!
Неожиданно страх перед водой прошел, и Маша ходила на тренировки с удовольствием. И хотя было нелегко — физическая подготовка занимала по 10 часов в день, из них как минимум 7 часов приходилось проводить в воде, — это ее не отпугивало.
Первые состязания и первые победы
Особый интерес к спорту появился после первых успехов. Еще школьницей Киселева стала кандидатом в мастера спорта, а потом — и мастером. В 19 лет Мария получила свою первую золотую медаль — на чемпионате Европы. В 1996 году ей досталось 4-е место на Олимпийских играх в Атланте. После этого она бросила институт физкультуры, чтобы поступить в МГУ.
Учебу приходилось совмещать с напряженными тренировками, и в какой-то момент Киселева решила перевестись на заочное отделение: слишком много сил и времени отнимал спорт.
Победный дуэт с Брусникиной
Мария Киселева и Ольга Брусникина. Фото: соцсети
Именно тогда она начала выступать в дуэте с Ольгой Брусникиной. И это оказалось беспроигрышным вариантом. Мария и Ольга победили на международных соревнованиях в Китае, и еще одну золотую медаль Киселева получила в составе группы.
Следом прошел чемпионат Европы, на котором дуэт завоевал еще две золотые медали, и это стало настоящим прорывом российских синхронисток.
Самые драгоценные награды
Победы следовали одна за одной, дуэт Киселева–Брусникина побеждал в Австралии, в Нью-Йорке, в Праге, Стамбуле, Сеуле… Но самой дорогой наградой стало, конечно, золото на Олимпиаде в Сиднее: Мария и Ольга стали первыми олимпийскими чемпионками России по синхронному плаванию.
Жизнь после спорта: спортивная школа
Мария Киселева с юными спортсменками своего Центра. Фото: соцсети
В 2004 году, после победы на Олимпиаде в Афинах, Мария Киселева решила покинуть большой спорт. Она стала тренером, открыв спортивную школу на базе дворца спорта «Янтарь» в Строгино.
Постепенно школа превратилась в «Центр по синхронному плаванию Марии Киселевой», полторы сотни юных спортсменов занимаются под руководством 5 опытных тренеров. Воспитанники Киселевой каждый год радуют зрителями новогодними спектаклями на воде.
«Слабое звено» и народное звание «холодной стервы»
Мария Киселева в юности — в начале карьеры спортивного журналиста. Фото: соцсети
Окончив в 2001 году факультет журналистики МГУ, Мария Киселева начала работать на телевидении — вела спортивные новости на канале НТВ. Именно тогда на девушку обратил внимание продюсер проекта «Слабое звено» Сергей Кордо. И вскоре Мария уже вела интеллектуальное шоу «Слабое звено», мгновенно получившее огромную популярность. Необычная манера ведущей, ее подчеркнутая жесткость и холодность привлекали жадное внимание: это было так непохоже на другие шоу!
Мария Киселева в шоу «Слабое звено». Фото: соцсети
Очень быстро талант Киселевой получил свое подтверждение: она получила премии «Дебют года» и «Самая стильная телеведущая». Впрочем, были у нее и другие «награды» — неофициальные: например, ее называли «телеведьмой», «холодной стервой» и другими нелестными прозвищами. И мало кто из зрителей догадывался о том, что Марии очень тяжело дается этот образ — бездушной неулыбчивой ведущей.
«Маша — очень трепетный и трогательный человек, в отличие от того образа, который она представляет на экране. Она очень бурно реагировала на какие-то моменты несправедливости и даже иногда плакала в сторонке», — рассказывала в одном из интервью режиссер «Слабого звена» Гузэль Киреева.
Сама Мария признавалась, что в жизни она — очень эмоциональный человек, в отличие от своего экранного образа: например, часто плачет, когда смотрит грустное кино.
Другие шоу — на льду, с дельфинами и на Олимпиаде
Мария Киселева не ограничивается «Слабым звеном» — зрители могли видеть ее и в других проектах: она вела «Поле чудес» и «Кто хочет стать миллионером?» Правда, это были всего лишь разовые эксперименты. Работала Киселева и спортивным комментатором, освещая Олимпиады и чемпионаты.
В 2006 году она приняла участие в шоу «Звезды на льду» — выступала в паре с Максимом Марининым. Попробовала себя Киселева и в качестве тренера дельфинов — в 2015 году вела шоу «Вместе с дельфинами». А в 2019-м она появилась в передаче «Сегодня. День начинается» — программа была посвящена 5-летней годовщине со дня открытия Олимпиады в Сочи.
Актриса
Мария Киселева и Александр Лазарев – младший в фильме «Идиот». Фото: кадр из фильма
«Слабое звено» не только сделало Киселеву популярной телеведущей, но и открыло ей путь на экран: режиссер Владимир Бортко предложил ей сняться в его фильме «Идиот» по роману Федора Достоевского.
На этом кинокарьера Марии не закончилась: она сыграла небольшую роль в нашумевшем фильме Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор», затем последовал боевик «Параграф 78» и его продолжение — «Параграф 78: пункт 2».
Сколько зарабатывает Мария Киселева?
Мария Киселева на заседании Мосгордумы. Фото: соцсети
В 2019 году, когда Мария Киселева приняла участие в выборах в Московскую городскую думу, были опубликованы цифры доходов — как ее, так и других кандидатов.
Оказалось, что Киселева не вошла даже в десятку самых обеспеченных кандидатов: за год она заработала 2,21 миллиона рублей. Впрочем, уже в декларации за 2021 год фигурировали совсем другие цифры — 6,91 миллиона рублей.
Владимир Кирсанов и дочери: счастливый брак и внезапный развод
Мария Киселева и Владимир Кирсанов. Фото: соцсети
В 2001 году чемпионка Мария Киселева вышла замуж. За кого? Конечно, за пловца! Владимир Кирсанов был ее давним другом — они познакомились на студенческих соревнованиях. Со стороны казалось, что это идеальная пара — красивые, спортивные, активные. У Марии и Владимира родились две дочери — Дарья и Александра.
Но это не спасло семью от развода — в 2012 году супруги расстались. При этом они сумели сохранить добрые отношения. Мария с раннего детства приучала дочек к плаванию, Даша стала кандидатом в мастера спорта. Правда, потом все же выбрала другой путь — поступила в юридический вуз.
Мария Киселева с дочками. Фото: соцсети
А младшая, Саша, открыла для себя фигурное катание и успешно занимается этим видом спорта. Мария Киселева смогла сохранить фигуру после двух родов: она по-прежнему стройна и подтянута, при росте 174 см весит всего 58 кг. Надо полагать, такие параметры спортсменка получила благодаря давним привычкам: она предпочитает здоровую пищу и трижды в неделю посещает бассейн.
Возвращение «Слабого звена»
Мария стала депутатом Московской городской думы VII созыва, она — постоянный куратор школы синхронного плавания, присутствует на соревнованиях воспитанников школы. А с февраля 2020 года на телевидении вновь начало выходить «Слабое звено», закрытое еще в 2005-м. Она по-прежнему занимается подготовкой водных музыкальных спектаклей. С 8 марта 2023 года Киселева — ведущая нового шоу «На выход!» на канале СТС.
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Дочек она воспитывает самостоятельно. Но, похоже, ничуть от этого не страдает: ей просто некогда этим заниматься, ведь Мария очень увлечена работой. И миллионы зрителей по-прежнему с замиранием сердца ждут знаменитой фразы: «Вы — самое слабое звено. Прощайте!» А главное — ей самой это приносит огромное удовольствие.