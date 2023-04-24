Что заставляет плакать «железную леди» Марию Киселеву — звезду шоу «Слабое звено»

«Вы — самое слабое звено, прощайте!» Эту свою коронную фразу Мария Киселева произносит холодно и насмешливо, без тени сочувствия в голосе. Но что при этом творится в ее душе — знают лишь немногие…

В детстве боялась воды

Мария Киселева родилась 28 сентября 1974 года в Самаре, которая тогда носила название Куйбышев. Ее родители — Эмилия Дмитриевна и Александр Владимирович — по иронии судьбы были однофамильцами. Когда-то они учились вместе в авиационном институте. Там познакомились и вскоре поженились. В семье родился сначала мальчик — Владимир, а спустя два года на свет появилась Мария.

В это сложно поверить, но в детстве Маша очень боялась воды. В три года она впервые увидела море. Но купаться наотрез отказалась: как только родители пытались подвести ее к кромке прибоя, малышка с отчаянным криком вырывалась и убегала.

«Танцы в воде»

