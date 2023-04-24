Из милиционеров — в киноактеры: как Игорь Ознобихин стал звездой «Реальных пацанов», выиграл в детектив-шоу и голодал в Африке

Звезда ТНТ Игорь Пермяков, сыгравший участкового в «Реальных пацанах», уже победил в одном шоу и унес приз в виде нескольких миллионов. Теперь он голодает в Африке в надежде на новую победу. Каких успехов он уже достиг, с кем сражался и как попал вообще в эту историю — читайте ниже.

Детство

Игорь Сергеевич Ознобихин — уроженец города Верещагино Пермского края. Он появился на свет 14 марта 1979 года в простой семье, не связанной с шоу-бизнесом: мама работала учительницей, папа — мастер управления механизации. Но родители растили сына в творческой атмосфере и мечтали, что он будет музыкантом. Поэтому отправили в музыкальную школу, где успешно освоил игру на баяне и участвовал в фестивалях и конкурсах.

Но самому Игорю не нравилось учиться в музыкальной школе. И в подростковом возрасте он взбунтовался, бросил баян и ушел в футбол. И с удовольствием занимался спортом. Также юношу увлекли IT-технологии, он даже подумывал стать программистом.

У Игоря есть младший брат, они помогали родителям по хозяйству и даже подрабатывали при возможности, чтобы внести свой вклад в семейный бюджет — с финансами было туго. Он выбрал профессию, с которой намеревался не испытывать нужды — поступил в пермский филиал Московского юридического института.

Начало карьеры

Студентом Ознобихин трудился охранником, зарабатывая мизерные деньги. Было трудно прокормиться, но учебу бросать и уходить на более высокооплачиваемую работу он не собирался. Окончив вуз, будущий актер не сразу нашел место по специальности. Трудился водителем, автомехаником, преподавал информатику.