Из милиционеров — в киноактеры: как Игорь Ознобихин стал звездой «Реальных пацанов», выиграл в детектив-шоу и голодал в Африке

Звезда ТНТ Игорь Пермяков, сыгравший участкового в «Реальных пацанах», уже победил в одном шоу и унес приз в виде нескольких миллионов. Теперь он голодает в Африке в надежде на новую победу. Каких успехов он уже достиг, с кем сражался и как попал вообще в эту историю — читайте ниже.
Детство
Игорь Сергеевич Ознобихин — уроженец города Верещагино Пермского края. Он появился на свет 14 марта 1979 года в простой семье, не связанной с шоу-бизнесом: мама работала учительницей, папа — мастер управления механизации. Но родители растили сына в творческой атмосфере и мечтали, что он будет музыкантом. Поэтому отправили в музыкальную школу, где успешно освоил игру на баяне и участвовал в фестивалях и конкурсах.
Но самому Игорю не нравилось учиться в музыкальной школе. И в подростковом возрасте он взбунтовался, бросил баян и ушел в футбол. И с удовольствием занимался спортом. Также юношу увлекли IT-технологии, он даже подумывал стать программистом.
У Игоря есть младший брат, они помогали родителям по хозяйству и даже подрабатывали при возможности, чтобы внести свой вклад в семейный бюджет — с финансами было туго. Он выбрал профессию, с которой намеревался не испытывать нужды — поступил в пермский филиал Московского юридического института.
Начало карьеры
Студентом Ознобихин трудился охранником, зарабатывая мизерные деньги. Было трудно прокормиться, но учебу бросать и уходить на более высокооплачиваемую работу он не собирался. Окончив вуз, будущий актер не сразу нашел место по специальности. Трудился водителем, автомехаником, преподавал информатику.
Игорь Ознобихин. Фото: соцсети
В милицию Ознобихин с ростом 176 см и весом 71 кг устроился в информационный отдел, поэтому был погружен в работу всех подразделений. И даже участвовал в спецоперации по поимке преступника «на живца», став этой самой «приманкой».
Игорь Ознобихин с кавээнщиками. Фото: соцсети
В университете Игорь увлекся игрой в КВН, познакомился со многими известными участниками Клуба веселых и находчивых, и даже когда окончил вуз, юмор не оставил. Навык писать шутки и выступать ему пригодился позднее, когда Ознобихин уволился в 2006 году из правоохранительных органов и устроился в рекламное агентство в краевом телеканале. Он стал спичрайтером и организатором мероприятий.
«Реальные пацаны»
В 2010 году Ознобихина позвали сниматься в комедийном сериале «Реальные пацаны». Режиссер — участница команды КВН «Парма» Жанна Кадникова — давняя знакомая Игоря, которая милиционером в кадре видела только своего приятеля, и больше никого.
Ситком про простого пермского пацана с района Коляна Наумова и его друзей очень быстро полюбился телезрителям ТНТ и стал культовым на долгие годы.
Игорь Ознобихин в сериале «Реальные пацаны». Фото: соцсети
Ознобихин в «Реальных пацанах» убедительно и смешно сыграл участкового Игоря Сергеевича. Он работает на районе, который как раз является малой родиной главных героев. А отсутствие профильных актерских знаний и навыков не стало преградой для прекрасной работы в кадре — Игоря с его героем многое связывает, ведь снимался он со своими настоящими именем и профессией.
Кино
Съемки в популярном ситкоме принесли Игорю известность, дали, так сказать, путевку на большой экран. Вскоре он снялся в комедии «Год свиньи», а через два года, в 2020-м, был задействован в полнометражном фильме «Реальные пацаны против зомби».
Игорь Ознобихин в образе монаха на съемках сериала «Чума!». Фото: соцсети
Также во время пандемии Ознобихин стал одним из актеров, снявшихся в комедии про эпидемию «Чума!». Он сыграл монаха.
В 2021 году на экраны с участием Игоря вышли комедия «День города» и новый сезон «Реальных пацанов».
Другие проекты
Ознобихин не отказывается сделать перерыв в своем основном рабочем графике и посниматься в разных проектах. Например, осенью 2022 года звезда «Реальных пацанов» поучаствовал в проекте «Наследники и самозванцы» на ТВ-3. Вместе с другими знаменитостями и спортсменами он пытался вычислить, кто «мафия», сам постоянно попадал под подозрения, но смог дойти до конца и даже победить.
Игорь Ознобихин на съемках шоу «Наследники и самозванцы». Фото: соцсети
Первое место и денежный приз Ознобихин поделил с олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Светланой Ромашиной.
Весной 2023 года Игорь оказался среди участников четвертого сезона шоу «Новые звезды в Африке». Он очень быстро стал одним из сильнейших, поскольку ему удавалось выполнять тяжелейшие испытания и доказывать, что он достоин победы на проекте.
Игорь Ознобихин в шоу «Новые Звезды в Африке». Кадр из шоу
Ознобихин превзошел даже борца Торнике Квитатиани, которого считали непобедимым, а также отправил домой «серого кардинала» проекта Ивана Пышненко.
Личная жизнь
В личной жизни Ознобихина сегодня идиллия, но сам актер не привык распространяться об этом. Известно, что он давно женат на Ирине Павловой. Супруга подарила ему сыновей-близнецов Макара и Тимофея, один из которых — папина копия, а второй — мамина. И теперь пара мечтает о дочке.
Игорь Ознобихин с сыновьями Макаром и Тимофеем. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Игорь Ознобихин сегодня работает координатором рекламных проектов в кинокомпании Good Story Media. А также периодически появляется на экране — в комедиях или телешоу.