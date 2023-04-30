Советские актеры, прославившиеся пусть одним, но ярким появлением на экране

«Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, еще - поменьше работать». Звезда комедии «Курьер» Федор Дунаевский в этом памятном монологе словно запрограммировал свое будущее: в 16 лет он сыграл вальяжного и саркастичного Ваню Мирошникова - символ потерянного позднесоветского поколения, после этого на него обрушилась всесоюзная слава, и работать как будто бы уже не было необходимости. При этом потерянным он остался на всю жизнь.

В картину Карена Шахназарова молодой человек, как это часто бывает в кино, попал случайно: его порекомендовала Анастасия Немоляева, с которой парень учился в школе. Отец девушки, тоже сыгравшей в «Курьере», был оператором этого фильма. На тот момент Дунаевский работал санитаром в морге и на судьбоносную встречу с режиссером пришел в белом медицинском халате, чтобы подчеркнуть, насколько ему безразлично важнейшее из искусств.

Это было идеальное попадание в образ - Шахназаров, который уже отчаялся найти актера на главную роль, тут же утвердил непрофессионального наглеца. Картину, вышедшую в 1986 году, посмотрели 34 миллиона зрителей, она получила множество призов и даже Госпремию. Но дальше этой роли карьера Дунаевского так и не продвинулась. Он сыграл несколько относительно заметных ролей («Дорогая Елена Сергеевна», «Небеса обетованные») и начал ездить с гастролями по стране, устраивая творческие встречи со зрителями, это приносило больше денег, чем съемки. Так он и похоронил актерский талант.

После распада СССР Дунаевский эмигрировал в Израиль (Михаил Козаков, с которым актера познакомил Эльдар Рязанов, помог Федору найти роль в одном из спектаклей в Тель-Авиве), но счастья там не обрел. «Курьер» вернулся в Москву, чтобы получить режиссерское образование во ВГИКе на курсе Сергея Соловьева. Но и режиссером толком не стал - не доучился.

Жил некоторое время в Германии, занимался логистическими услугами в Италии, создал музыкальную группу Banda Dunaevsky и даже читал рэп. Результатом кочевой жизни стало несколько браков - и официальных, и гражданских, а также пятеро детей от разных жен. Теперь Дунаевский живет в России и изредка появляется на ТВ (то в ток-шоу, то в сериалах - «Ольга», «Морозова»).

Игорь Красавин («Не покидай...»)