Советские актеры, прославившиеся пусть одним, но ярким появлением на экране

И кажется, что звучит это уничижительно. Хотя на самом деле ничего плохого в этом нет. Некоторые артисты всю жизнь маются и даже одной блестящей работы при порой весьма богатой фильмографии за плечами не имеют. «Телепрограмма» вспоминает тех, кто мгновенно прославился после одной роли и так же быстро затух после внезапно обрушившейся на них славы.
Федор Дунаевский («Курьер»)
Фото: Global Look Press
«Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, еще - поменьше работать». Звезда комедии «Курьер» Федор Дунаевский в этом памятном монологе словно запрограммировал свое будущее: в 16 лет он сыграл вальяжного и саркастичного Ваню Мирошникова - символ потерянного позднесоветского поколения, после этого на него обрушилась всесоюзная слава, и работать как будто бы уже не было необходимости. При этом потерянным он остался на всю жизнь.
В картину Карена Шахназарова молодой человек, как это часто бывает в кино, попал случайно: его порекомендовала Анастасия Немоляева, с которой парень учился в школе. Отец девушки, тоже сыгравшей в «Курьере», был оператором этого фильма. На тот момент Дунаевский работал санитаром в морге и на судьбоносную встречу с режиссером пришел в белом медицинском халате, чтобы подчеркнуть, насколько ему безразлично важнейшее из искусств.
Это было идеальное попадание в образ - Шахназаров, который уже отчаялся найти актера на главную роль, тут же утвердил непрофессионального наглеца. Картину, вышедшую в 1986 году, посмотрели 34 миллиона зрителей, она получила множество призов и даже Госпремию. Но дальше этой роли карьера Дунаевского так и не продвинулась. Он сыграл несколько относительно заметных ролей («Дорогая Елена Сергеевна», «Небеса обетованные») и начал ездить с гастролями по стране, устраивая творческие встречи со зрителями, это приносило больше денег, чем съемки. Так он и похоронил актерский талант.
После распада СССР Дунаевский эмигрировал в Израиль (Михаил Козаков, с которым актера познакомил Эльдар Рязанов, помог Федору найти роль в одном из спектаклей в Тель-Авиве), но счастья там не обрел. «Курьер» вернулся в Москву, чтобы получить режиссерское образование во ВГИКе на курсе Сергея Соловьева. Но и режиссером толком не стал - не доучился.
Жил некоторое время в Германии, занимался логистическими услугами в Италии, создал музыкальную группу Banda Dunaevsky и даже читал рэп. Результатом кочевой жизни стало несколько браков - и официальных, и гражданских, а также пятеро детей от разных жен. Теперь Дунаевский живет в России и изредка появляется на ТВ (то в ток-шоу, то в сериалах - «Ольга», «Морозова»).
Игорь Красавин («Не покидай...»)
Фото: соцсети
Как и Федор Дунаевский, Игорь попал в кино случайно. В 17 лет его, школьника, в минском метро заметил режиссер Леонид Нечаев и сразу понял, что поиск актера на главную роль в картине «Не покидай...» (музыкальная экранизация пьесы Уильяма Теккерея «Кольцо и роза) закончился. Романтичный юноша с роскошной шевелюрой стал идеальным кандидатом на роль принца Патрика.
Для Игоря роль в фильме «Не покидай...» стала единственной. Фото: кадр из фильма
. И если в случае с Дунаевским стабильному успеху помешал грохот медных труб, то у Игоря все было проще - после состоявшейся в 1989 году премьеры фильма «Не покидай...» уйти в кино с головой ему запретили родители. Мама с папой настояли на получении высшего образования, и парень поступил в Белорусский политех, окончил его и начал работать инженером по проектировке мостов и тоннелей. Удачно женился, у него родилась дочь. А в 2009 году скоропостижно скончался в возрасте 38 лет после разрыва аневризмы артерии головного мозга.
Игорь Лях («Любовь и голуби»)
Фото: соцсети
«Что характерно: Ленька не одобрил!» Этого рыжеволосого курносого парня, которого папаша в комедии «Любовь и голуби» попытался выпороть, да был опрокинут за забор, помнят все.
«Любовь и голуби» сделали Игоря (в кадре с Ниной Дорошиной) знаменитым, но закрепить успех артист не сумел. Фото: кадр из фильма
Выпускник Щепки идеально дебютировал в картине Владимира Меньшова. Казалось бы, после такого старта в народном хите для него все двери открыты! Но реальность оказалась не столь радужной. Актер редко получал интересные роли, по несколько лет не снимался и в начале 90-х практически завязал с кино.
Он решил посвятить себя педагогике, устроился на работу в Щепкинское театральное училище, где преподавал актерское мастерство, за что даже был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Изредка Лях появлялся в небольших ролях в комедиях чуть иного уровня, нежели «Любовь и голуби» («Елки», «Тариф «Новогодний» и др.). В 2018 году Игорь Владимирович умер от остановки сердца в возрасте 55 лет.
Александр Михайлов («Формула любви»)
Фото: You Tube
Розовощекий юноша из «Формулы любви» запомнился публике не меньше харизматичного графа Калиостро в исполнении Нодара Мгалоблишвили. А ведь помещика Лешеньку Федяшева сыграл неопытный актер 23 лет от роду.
После «Формулы любви» Александр (в кадре с Еленой Валюшкиной) решил завязать с кино. Фото: кадр из фильма
. До этого выпускник Щукинского театрального училища Александр Михайлов сыграл пару незначительных ролей. Зато одновременно с «Формулой любви» вышла еще одна заметная работа - сериал «Михайло Ломоносов», где Александр воплотил образ великого ученого в юности. Удивительно, но на этом актер завязал! В 26 лет он принял решение посвятить себя духовной жизни - устроился певчим в храм, а потом окончил и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Теперь с женой Еленой Михайловой он выпускает духовную музыку и ставит музыкальные спектакли.
- Почему фильм оставляет такое светлое впечатление? - рассуждает Михайлов. - Ведь Калиостро боролся с Богом, хотел доказать, что человек сильнее Творца. Но получается, что Бог победил... Между прочим, роль Алексея стала для меня автобиографичной. В юности я был очень похож на своего героя - такой же витающий в облаках юноша. Прочитал сценарий, понял, что это про меня. В конце фильма мой герой взрослеет, женится, у него начинается новая жизнь. У меня было так же...
Юозас Киселюс («Долгая дорога в дюнах»)
Фото: кадр из фильма
Сложно представить советского зрителя, который в 80-е не следил бы за любовным треугольником в сериале «Долгая дорога в дюнах», снятом латышскими кинематографистами. Кого выберет Марта - Артура или Рихарда? На роль Марты режиссер картины Алоиз Бренч пригласил Лилиту Озолиня, Артура сыграл Юозас Киселюс, Рихарда - Ромуальдас Раманаускас.
Как оказалось, в жизни Ромуальдас и Юозас были друзьями, но сыграть соперников не отказались. После премьеры белокурый литовец Киселюс, собиравшийся до актерства стать лесничим, проснулся в качестве одного из главных романтических киногероев страны.
В карьере Юозаса (в кадре с Лилитой Озолиня) так и не случилось картины, сравнимой по популярности с «Долгой дорогой в дюнах». Фото: кадр из фильма
Увы, после успеха картины он так и не сыграл в кино и на ТВ ничего стоящего. Проблем с предложениями актер не испытывал, но сконцентрировался на работе в Вильнюсском театре драмы, изредка появляясь в кино. Юозас ждал нетривиальных предложений, но режиссеры видели в нем только вариации на тему Артура.
Киселюс дважды был женат. От первого брака у него две дочери - Года и Юрга, во втором родился сын Йонас. Работа в театре не приносила много денег, поэтому Юозас соглашался на рекламу или низкопробные сериалы и, разумеется, не мог не переживать из-за этого.
Актер умер 10 мая 1991 года, совсем немного не дожив до 42 лет, - не выдержало сердце.
Борис Быстров («Волшебная лампа Аладдина»)
Фото: Pressa Stars
Абсолютно голливудский типаж Бориса не мог остаться незамеченным. В 21 год студент Школы-студии МХАТ дебютировал в кино, сыграв главную роль в экранизации сказки про Аладдина. Выстроенный декораторами в Херсонесе Багдад был невероятно убедителен. И каким эталонным получился загорелый советский Аладдин!
Сейчас красавец Аладдин (в кадре с Додо Чоговадзе) является признанным мастером дубляжа. Фото: кадр из фильма
По идее такого фактурного артиста должны были разорвать на мелкие кусочки (и соответственно большие роли). Но по каким-то неведомым причинам этого не случилось: после яркого дебюта Борис получил всего четыре роли за четыре года - и все были, мягко говоря, не главными. Потом были известные проекты («Приключения желтого чемоданчика», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «ТАСС уполномочен заявить...»), но и здесь актер играл отнюдь не первую скрипку.
Гением эпизода, как Бронислав Брондуков или Семен Фарада, Борис, увы, не стал. Зато не отчаялся и стал виртуозно проявлять себя в озвучании. Его голосом говорили персонажи популярнейших американских мультсериалов «Футурама» и «Симпсоны», а также Богомол из «Кунг-фу Панды», медведь Балу из «Чудес на виражах», кролик Багс Банни и герои мегауспешных голливудских блокбастеров «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Список Шиндлера», «Клан Сопрано», «Шерлок» и других. В 2021 году Быстрову было присвоено звание народного артиста России.
Дочь артиста Екатерина Кмит (53 года) - актриса, сын Николай (34 года) по примеру папы занимается дубляжом.