Любовь против буйного нрава: как остепенились Алексей Макаров и Марат Башаров

После того как у Алексея Макарова и Марата Башарова появились новые спутницы жизни, возникло ощущение, что девушки невольно и весь образ жизни своих кавалеров поменяли. У и Алексея и с работой все наладилось, и взрывной характер стал менее взрывным. Неужели любовь заставила остепениться? Или годы берут свое?

Стюардесса по имени Поля

51-летний Макаров даже от коллег скрывал новый роман и женитьбу. Супругу Полину Алексей представил на премьере сериала «Актрисы», где он сыграл одну из главных ролей.

«Полина не новая жена, а любимая, - подчеркнул актер. - Не путайте термины. Жена ждет мужа дома после подвигов, после рабочего дня».

Оказывается, женился он год назад и уже успел и модным гардеробом обзавестись, и посвежеть, и фигуру сделать более подтянутой. Макаров признал, что тут не обошлось без влияния молодой супруги (Полина на 23 года моложе мужа), рядом с которой хочется выглядеть более юным.

Муза Алексея училась на филфаке Педагогического университета, а после защиты диплома окончила курсы бортпроводников. Летала Полина Загоскина два года, а потом ушла из профессии и теперь занимается репетиторством - преподает английский язык.

Пара познакомилась три года назад - в небе. Актер летел на гастроли, Полина трудилась старшей бортпроводницей. Макарову пришлось проявить настойчивость, чтобы добыть номер ее телефона. Именно после того, как роман набрал обороты, молодая женщина и уволилась из авиакомпании и стала репетитором. Первый романтический отпуск Алексей устроил невесте в Болгарии, потом были и другие курорты.

Многие отмечают, что Алексей стал шелковым рядом с Полиной: весь бунтарский дух остался в прошлом. Когда-то сын Любови Полищук крутил романы с актрисами Екатериной Семеновой, Марией Мироновой, Анастасией Макеевой, и последняя жаловалась на буйный нрав Алексея.

А еще Макаров был дважды женат, и не на кинозвездах, а на журналистке и артистке балета. От романа с актрисой Викторией Богатыревой у Алексея есть 13-летняя дочь Варвара, которая очень похожа на Любовь Полищук.

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