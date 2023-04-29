Любовь против буйного нрава: как остепенились Алексей Макаров и Марат Башаров

После того как у Алексея Макарова и Марата Башарова появились новые спутницы жизни, возникло ощущение, что девушки невольно и весь образ жизни своих кавалеров поменяли. У и Алексея и с работой все наладилось, и взрывной характер стал менее взрывным. Неужели любовь заставила остепениться? Или годы берут свое?
Стюардесса по имени Поля
51-летний Макаров даже от коллег скрывал новый роман и женитьбу. Супругу Полину Алексей представил на премьере сериала «Актрисы», где он сыграл одну из главных ролей.
«Полина не новая жена, а любимая, - подчеркнул актер. - Не путайте термины. Жена ждет мужа дома после подвигов, после рабочего дня».
Оказывается, женился он год назад и уже успел и модным гардеробом обзавестись, и посвежеть, и фигуру сделать более подтянутой. Макаров признал, что тут не обошлось без влияния молодой супруги (Полина на 23 года моложе мужа), рядом с которой хочется выглядеть более юным.
Муза Алексея училась на филфаке Педагогического университета, а после защиты диплома окончила курсы бортпроводников. Летала Полина Загоскина два года, а потом ушла из профессии и теперь занимается репетиторством - преподает английский язык.
Пара познакомилась три года назад - в небе. Актер летел на гастроли, Полина трудилась старшей бортпроводницей. Макарову пришлось проявить настойчивость, чтобы добыть номер ее телефона. Именно после того, как роман набрал обороты, молодая женщина и уволилась из авиакомпании и стала репетитором. Первый романтический отпуск Алексей устроил невесте в Болгарии, потом были и другие курорты.
Многие отмечают, что Алексей стал шелковым рядом с Полиной: весь бунтарский дух остался в прошлом. Когда-то сын Любови Полищук крутил романы с актрисами Екатериной Семеновой, Марией Мироновой, Анастасией Макеевой, и последняя жаловалась на буйный нрав Алексея.
А еще Макаров был дважды женат, и не на кинозвездах, а на журналистке и артистке балета. От романа с актрисой Викторией Богатыревой у Алексея есть 13-летняя дочь Варвара, которая очень похожа на Любовь Полищук.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ася, пойманная на рыбалке
Говорят, под влиянием Аси Марат перестал «дружить» с алкоголем. Фото: соцсети
48-летний Марат Башаров на прошлой неделе посетил сразу нескольких премьер в компании с 35-летней актрисой Асей Борисовой. Наконец-то актер перестал скрывать свой роман с Асей, с которой он уже он год живет в своем загородном подмосковном доме. Там бывают и его 18-летняя дочь Амели (от первой жены), и 6-летний сын Марсель (от третьей супруги). Борисова тоже имеет семейное прошлое: она в разводе, у нее есть 8-летний сын Богдан.
Говорят, Ася влияет на Марата положительно - якобы он даже перестал выпивать. Ну и, хочется верить, руки сейчас он также не распускает. Напомним, вторая жена актера Екатерина Архарова и третья, Елизавета Шевыркова, публично обвиняли актера в том, что он их бил, когда выпивал. Интересно, что первая жена Башарова Лиза Круцко счастлива в новом браке и дружит с Маратом и Асей. «Ася актриса, познакомились на рыбалке, - вспоминает Башаров. - Был выезд на природу, и у меня случился очень удачный клев».
У вдохновленного новой любовью Башарова теперь полно работы в театре, он даже сыграл роль Царя в балете «Конек-горбунок» и исполнил партию князя Базинелли в оперетте «Граф Люксембург». Зимой Марат в очередной раз катался в «Ледниковом периоде», и, конечно, он по-прежнему много снимается в кино и сериалах. В общем, отношения с Асей явно пошли ему на пользу. Но жениться Марат не спешит: «Мы живем в гражданском браке. Если нужно, поженимся».