«Дюймовочка русских сериалов»: с кем Леля Баранова заводила романы, как пережила гибель любимого и боролась с лишним весом

В свои 22 года Леля Баранова сыграла уже более чем в сорока сериалах. Ее популярность и востребованность как актрисы и блогера растет с каждым годом. Но еще больший интерес у поклонников и завистников звезды вызывает ее личная жизнь. С 15 лет Леля начала встречаться с известными актерами. Один из романов оборвала трагедия.
Такая хрупкая и сильная
Путь к популярности Лели Барановой не назовешь тернистым. Юная актриса с легкостью проходила кастинги. Режиссеров привлекала ее ангельская красота и миниатюрность.
Оля (так на самом деле зовут звезду — Прим. авт.) Баранова родилась в Москве 5 июля 2000 года. Воспитанием Лели Барановой и ее младшего брата занималась одна мама. Отец оставил семью, когда будущей знаменитости было три года.
Мама поддерживала все увлечения детей. Младший брат Кирилл занимался боксом и несколько раз становился чемпионом столицы в этом виде спорта. С Лелей мама ходила на кастинги, поддерживала и развивала ее артистические наклонности.
Леля Баранова в детстве. Фото: соцсети
С ранних лет Леля Баранова занималась в танцевальной студии Аллы Духовой «Тодес». Первые уроки актерского мастерства звезда брала в школьной театральной студии, работала ведущей на детском телеканале «Карусель», снялась в клипе диджея Смэша.
Леля Баранова с мамой Натальей. Фото: соцсети
С первых шагов в шоу-бизнесе актриса решила, что ее будут звать Леля — так ее называли родные. Псевдоним очень хорошо подходил к кукольной внешности Лели Барановой.
От «Универа» до «Фитнеса»
Первым сериалом, в котором появилась Леля Баранова, стал «Институт благородных девиц». Потом она мелькнула в «Универе. Новая Общага». Хоть роль была совсем небольшая, но зрители и продюсеры заметили яркую блондинку. С этого момента начинает набирать популярность и личный микроблог Лели Барановой. Тем временем, она регулярно получала небольшие роли в рейтинговых сериалах — «Наследники», «Женщины на грани», «Приключения маленьких итальянцев в России».
В 2015 партнерами Лели Барановой по съемочной площадке становятся актрисы Юлия Пересильд и Александра Бортич. В сериале о жизни Людмилы Гурченко Леля Баранова сыграла Машу — дочь легенды советского кино.
Леля Баранова и Юлия Пересильд в фильме «Людмила Гурченко». Фото: кадр из фильма «Людмила Гурченко», 2015 год
Востребованность актрисы постепенно росла. В 2017 году Леля Баранова снималась одновременно в трех проектах. Этот год выдался для нее очень насыщенным на творческие события: Леля Баранова стала студенткой школы-студии МХАТ, а в конце года на ТНТ вышел сериал «Улица», сделавший ее популярной.
Благодаря роли в этом проекте, она смогла поломать привычное амплуа крошки, нуждающейся в защите. Этот образ очень сильно раздражал Лелю Баранову, а в «Улице» она, наконец, сыграла стервозную, самонадеянную красотку.
Леля Баранова на съемках сериала «Улица». Фото: соцсети
На съемках этого проекта звезда влюбилась в своего партнера, актера Егора Клинаева. Чувства были взаимными. Завязался красивый роман. Но трагическая случайность оборвала его.
Не уходи, Егор
Это были не первые отношения Лели Барановой. Жизнь интереснее кино. Поклонники с большим энтузиазмом следили за ее реальными романами, чем за экранными. В 15 лет Леля Баранова начала встречаться с актером Сергеем Романовичем, сыгравшем в сериалах «Ольга» и «Чернобыль».
Красивые молодые актеры на первый взгляд были счастливы, папарацци не упускали их из виду. Многие очень удивились, когда спустя полгода Леля Баранова рассталась с Сергеем Романовичем.
Леля Баранова и Сергей Романович. Фото: соцсети
Связь с хоккеистом Камилем Шиафотдиновым тоже продлились недолго. Причиной разрыва стало несовпадение рабочих графиков — у нее съемки, у него тренировки и сборы. Молодые люди были больше сконцентрированы на своих профессиональных достижениях, чем на отношениях.
Леля Баранова и хоккеист Камиль Шиафотдинов. Фото: соцсети
А вот с актером Егором Клинаевым, партнером по сериалу «Улица», у Лели Барановой случилось полное «бинго». Они много времени проводили вместе и на съемках, и в свободное время.
Леля Баранова и Егор Клинаев. Фото: соцсети
В самый разгар их отношений Егор Клинаев трагически погиб. 18-летний артист стал свидетелем аварии, он остановил свой автомобиль и бросился помочь пострадавшим, но в этот момент его самого сбила машина. От полученных травм Егор Клинаев скончался на месте.
Лишние килограммы
Леля Баранова тяжело пережила смерть любимого. Борясь со стрессом, она начала много есть. В 2018 году Леля Баранова не снималась. А когда появилась в новом сезоне сериала «Фитнес», зрители удивились ее формам.
До этого ее можно было назвать «Дюймовочка русских сериалов» — Леля Баранова весила 45 килограммов при росте 158 сантиметров. За год она набрала 15 лишних килограмм. Актрису начали травить в соцсетях за лишний вес, а продюсеры отказались утверждать ее на новый сезон, пока не похудеет. Леля Баранова взяла себя в руки и за короткий промежуток времени вернулась в прежнюю форму.
Леля Баранова, набравшая вес. Фото: соцсети
Рабочий график Лели Барановой снова заполнен рекламными и сериальными съемками. Ей снова стали приписывать романы — то с исполнителем хита «Ягодка малинка» Хабибом Шариповым, с которым она появилась на VK Fest, то с актером Юрием Николаенко.
Но Леля Баранова слухи о романах опровергает, говорит, что сейчас не хочет отношений. Леля Баранова сосредоточена на карьере. С каждым годом знаменитость получает все больше интересных предложений, снимается параллельно в нескольких сериалах и телевизионных шоу.
Растет аудитория ее микроблога, у Лели Барановой уже порядка 600 тысячи подписчиков, рекламодатели охотно заключают с ней контракты. Леля Баранова довольна своей жизнью, жалеет лишь о том, что выбраться в кино с мамой и братом, как это было раньше, получается совсем редко.