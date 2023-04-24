«Дюймовочка русских сериалов»: с кем Леля Баранова заводила романы, как пережила гибель любимого и боролась с лишним весом

В свои 22 года Леля Баранова сыграла уже более чем в сорока сериалах. Ее популярность и востребованность как актрисы и блогера растет с каждым годом. Но еще больший интерес у поклонников и завистников звезды вызывает ее личная жизнь. С 15 лет Леля начала встречаться с известными актерами. Один из романов оборвала трагедия.

Такая хрупкая и сильная

Путь к популярности Лели Барановой не назовешь тернистым. Юная актриса с легкостью проходила кастинги. Режиссеров привлекала ее ангельская красота и миниатюрность.

Оля (так на самом деле зовут звезду — Прим. авт.) Баранова родилась в Москве 5 июля 2000 года. Воспитанием Лели Барановой и ее младшего брата занималась одна мама. Отец оставил семью, когда будущей знаменитости было три года.

Мама поддерживала все увлечения детей. Младший брат Кирилл занимался боксом и несколько раз становился чемпионом столицы в этом виде спорта. С Лелей мама ходила на кастинги, поддерживала и развивала ее артистические наклонности.