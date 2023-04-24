Записываемся «на реснички»: как модель Ксения Шипилова попала под влияние абьюзера и создала бьюти-империю

Бьюти-империя 32-летней Ксении Шипиловой приносит, в среднем, десять миллионов рублей в месяц. Сотни тысяч подписчиков следят за жизнью Ксении Шипиловой в социальных сетях и копируют ее модные образы. Когда наша героиня была совсем юной, она мечтала о политической карьере, но, поняв, что в этой сфере слишком много ограничений, Ксения Шипилова решила заняться бизнесом на красоте.

Активистка из Иваново

Родители Ксении Шипиловой родом из Украины: отец из Донецка, а мама — одесситка. Ксения Шипилова родилась 11 января 1991 года в городе Болграде Одесской области. Потом вся семья переехала в Иваново, куда папу будущей знаменитости — кадрового военного — направили по службе.

Достаток в семье был совсем небольшой. Но, несмотря на скромные финансовые возможности, родители стремились дать Ксении и ее старшей сестре Цветолине хорошее образование. Ксения Шипилова с трех лет занималась плаванием, училась музыке и вокалу.