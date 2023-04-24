Записываемся «на реснички»: как модель Ксения Шипилова попала под влияние абьюзера и создала бьюти-империю

Бьюти-империя 32-летней Ксении Шипиловой приносит, в среднем, десять миллионов рублей в месяц. Сотни тысяч подписчиков следят за жизнью Ксении Шипиловой в социальных сетях и копируют ее модные образы. Когда наша героиня была совсем юной, она мечтала о политической карьере, но, поняв, что в этой сфере слишком много ограничений, Ксения Шипилова решила заняться бизнесом на красоте.
Активистка из Иваново
Родители Ксении Шипиловой родом из Украины: отец из Донецка, а мама — одесситка. Ксения Шипилова родилась 11 января 1991 года в городе Болграде Одесской области. Потом вся семья переехала в Иваново, куда папу будущей знаменитости — кадрового военного — направили по службе.
Достаток в семье был совсем небольшой. Но, несмотря на скромные финансовые возможности, родители стремились дать Ксении и ее старшей сестре Цветолине хорошее образование. Ксения Шипилова с трех лет занималась плаванием, училась музыке и вокалу.
Ксения Шипилова с мамой. Фото: соцсети
В школьные годы будущая бизнес-леди активно принимала участие в общественной жизни школы и города: была председателем молодежного движения, занималась восстановлением детских дворовых площадок, выиграла конкурс «Лидер 21 века».
После окончания школы Ксения Шипилова поступила на факультет дизайна в Ивановскую текстильную академию, параллельно работая на местном телеканале.
Красота по-ивановски
Ксения Шипилова дважды подавала заявку на участие в конкурсе «Ивановская красавица». В первый раз, когда ей было 16 лет, отбор не прошла. Но уже через год вошла в тройку самых красивых девушек Иваново.
Сразу же Ксению Шипилову пригласили пройти кастинг на конкурс красоты «Мисс Россия». Но пришлось уговаривать маму, которая была категорически против этой затеи. Аргументы нашла сестра Цветолина, и родительница согласилась.
Ксения Шипилова в свой день рождения. Фото: соцсети
Ксения Шипилова вышла в финал Всероссийского конкурса красоты и получила титул второй «Вице-мисс Россия – 2009». Дальше больше — участие в «Мисс Мира–2009». До финала, правда, не добралась. Но войти в число 120-ти самых красивых девушек мира тоже было лестно.
Реснички и бьюти-боксы
Участие в конкурсах красоты никак не повлияло на дальнейшую судьбу Ксении Шипиловой. Казалось бы, после такого триумфа следовало бы пойти в модельный бизнес, но она предпочла заняться политикой. Ксении Шипиловой было всего девятнадцать лет, когда ей предложили работу в Фонде поддержки гражданских инициатив.
Она переехала в Москву и перевелась учиться в МГУ на экономический факультет. Затем последовало приглашение в «Молодую гвардию». Здесь Ксения Шипилова поняла, что политика — не ее стезя.
Ксения Шипилова со старшей сестрой Цветолиной. Фото: соцсети
В этот момент Ксения Шипилова уже придумала свой первый бизнес. Вместе с сестрой они запустили онлайн-магазин бижутерии, которым сейчас, в основном, занимается Цветолина.
Бизнес-леди не захотела останавливаться, долго думала, чем бы еще ей было интересно заниматься — оказалось ресничками. Услуги по наращиванию ресниц тогда только появились в столице. Ксения Шипилова, сама пользовавшаяся подобной бьюти-процедурой, решила развивать именно это направление.
Так появился первый LashBar. Параллельно с развитием бизнеса, набирал популярность и личный блог Ксении Шипиловой, где она делилась лайфхаками красоты, тестировала косметические средства и заодно продвигала свое дело.
Ксения Шипилова дружна со Стешей Маликовой. Фото: соцсети
За небольшой промежуток времени Ксения Шипилова стала владелицей сети кабинетов красоты. Вместе с услугами по уходу за ресницами Ксения Шипилова придумала продавать бьюти-боксы — наборы, в которых были собраны различные косметические средства.
Они пользовались бешеной популярностью, несмотря на высокую цену. Клиенток становилось все больше, они просили расширить услуги, и тогда появилась сеть салонов красоты премиум-класса — Keep looking.
Человек, который поломал
В 18 лет в жизни Ксении Шипиловой случилась несчастная любовь. Девушка попала в абьюзивные отношения. Возлюбленный как будто взялся за воспитание неопытной красавицы, контролировал, ревновал, а потом резко оборвал общение. Ксения Шипилова тяжело переживала разрыв, сильно похудела. Однако, она признается, что та история заставила ее повзрослеть и закалила характер.
Тайным покровителем Ксении Шипиловой, по слухам, был известный ресторатор Аркадий Новиков. Якобы именно благодаря ему, бизнес Ксении Шипиловой столь успешно развивается. Но как ни пытались папарацци застать их вместе, ничего не получилось. Сама же Ксения Шипилова эти домыслы отрицает.
Ресторатор Аркадий Новиков. Фото: Global Look Press
Сейчас 32-летняя Ксения Шипилова продолжает развивать бизнес, активно участвует в благотворительных акциях и сотрудничает с фондами. Считает, что пока не готова бросить карьеру ради создания семьи.