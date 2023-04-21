Жизнь «плохого мальчика балета» Сергея Полунина: нестабильное состояние, скандальные тату и фотосессии

Талант Сергея Полунина завораживает и потрясает, однако не все так однозначно: в свое время артист заслужил прозвище «плохой парень балета» из-за нездоровых увлечений.

Пластичный мальчик с абсолютным слухом

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в городе Херсоне, в семье Владимира и Галины Полуниных. Отец будущей звезды балета некоторое время работал в Португалии, на стройке. Мальчик рос удивительно гибким и пластичным, поэтому уже в трехлетнем возрасте он оказался в секции гимнастики – родители решили, что у мальчика есть спортивные задатки.

Однако вскоре выяснилось, что у Сережи еще и абсолютный слух. Тогда было решено перевести его в школу хореографии. Когда ему исполнилось 8 лет, мама повезла сына в Киев – было ясно, что способному мальчику нужно учиться дальше, в хореографическом училище.

Именно тогда отец отправился в Португалию – чтобы обеспечить будущее сына. Обучение стоило недешево, поэтому даже бабушка устроилась на работу: вся семья стремилась помочь Сергею. И их труды не пропали напрасно.

Начало карьеры

