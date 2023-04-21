Жизнь «плохого мальчика балета» Сергея Полунина: нестабильное состояние, скандальные тату и фотосессии

Талант Сергея Полунина завораживает и потрясает, однако не все так однозначно: в свое время артист заслужил прозвище «плохой парень балета» из-за нездоровых увлечений.
Пластичный мальчик с абсолютным слухом
Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в городе Херсоне, в семье Владимира и Галины Полуниных. Отец будущей звезды балета некоторое время работал в Португалии, на стройке. Мальчик рос удивительно гибким и пластичным, поэтому уже в трехлетнем возрасте он оказался в секции гимнастики – родители решили, что у мальчика есть спортивные задатки.
Однако вскоре выяснилось, что у Сережи еще и абсолютный слух. Тогда было решено перевести его в школу хореографии. Когда ему исполнилось 8 лет, мама повезла сына в Киев – было ясно, что способному мальчику нужно учиться дальше, в хореографическом училище.
Именно тогда отец отправился в Португалию – чтобы обеспечить будущее сына. Обучение стоило недешево, поэтому даже бабушка устроилась на работу: вся семья стремилась помочь Сергею. И их труды не пропали напрасно.
Начало карьеры
Сергей Полунин на сцене. Фото: Global Look Press
В 2002 году 13-летний Полунин вышел в финал престижного международного конкурса, затем последовала Школа королевского балета в Лондоне – там Сергей продолжал упорно трудиться и побеждать в конкурсах. В результате в 17 лет юноша был принят в состав балетной труппы Королевского театра в британском Ковент-Гардене.
Балет в Англии
Высокий, стройный (65 кг при росте 180 см) артист, казалось, без труда взлетал над сценой, - настолько легкими и пластичными были все его движения.
К 19 годам он сделался премьером Ковент-Гардена – самым юным за всю историю театра. Он исполнял самые выигрышные партии в «Баядерке», «Золушке», «Спящей красавице»…
«Плохой парень» Сергей Полунин
Сергей Полунин в фильме "Красный воробей". Фото: кадр из фильма
Однако вскоре сотрудничество было подпорчено неидеальной репутацией танцора: о нем заговорили как о капризном и эпатажном артисте – его называли «плохим парнем балета».
Газеты писали о многочисленных татуировках, которыми Сергей украсил свое тело, добавляя, что психическое состояние Полунина нестабильно. По словам самого артиста, он страдал от напряженной атмосферы в театре.
«Как говорил Стив Джобс, если ты четыре дня подряд просыпаешься с мыслью, что тебе не хочется идти на работу, не ходи. Пока молодой, надо пробовать новое. Став премьером в Лондоне, понимаешь, что это вообще не то, чего ты хотел.
Я хотел полной свободы, много денег, по морю ходить на яхте, в рекламе сниматься, в кино — в общем, быть большим селебрити. Ничего такого не случилось, и я понял, что надо отсюда двигаться», - рассказывал танцовщик.
Премьер-бунтарь: балет и эпатажные фотосессии
Сергей Полунин на сцене. Фото: соцсети звезды, автор Виталий Кривцов
Он решил прекратить сотрудничество – и перебрался в Москву, приняв российское гражданство. Его приняли в балетную труппу Театра имени Станиславского.
Благодаря своему уникальному таланту Полунин и в России вскоре стал премьером: его очень быстро стали узнавать, он танцевал не только в Москве, но и в Новосибирске, исполняя главные партии в постановках «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Спартак».
Сергей Полунин принял участие в конкурсе «Большой балет», организованном телеканалом «Культура» - и стал победителем в номинации «Лучший танцовщик». В 2016 году артиста пригласили в Баварский балет – и там он тоже танцевал ведущие партии.
Спустя три года поклонники Сергея смогли увидеть шоу Satori, в котором он рассказывал о собственной жизни и творческом пути. Спектакль прошел в одном из самых престижных залов – московском Crocus City Hall, Полунин составил его из своих лучших партий. Артист отправился на гастроли по России – и в каждом городе его ждал аншлаг.
Не останавливаясь на достигнутом, Сергей Полунин пробовал себя не только в балете, но и в других проектах. Он снялся в рекламе Dior Homme, в клипе певца Hozier, а потом появился обнаженным на обложке издания King Kong – вместе с Памелой Андерсон.
Это вызвало широкий резонанс и шквал критики. Однако Полунина это не остановило: он снялся для календаря Pirelli вместе с другими звездами. А в 2018 году начал сотрудничать с модным домом Balmain.
На сцене Новосибирского театра танцовщик снялся в клипе Макса Фадеева «Стану ли я счастливее». Большой интерес вызвало выступление Полунина во время концерта, посвященного 60-летнему запуску ракеты «Восток-1» и первому полету человека в космос, - он состоялся в апреле 2021 года на космодроме «Байконур». Кроме того, артист стал членом жюри шоу «Dance Революция».
Боевик и эротическая драма
Сергей Полунин в фильме "Обыкновенная страсть". Фото: кадр из фильма
Яркого фактурного артиста можно увидеть и на экране: кроме документального фильма «Танцовщик», он исполнил роль графа Андрени в художественной картине «Убийство в Восточном экспрессе», потом – в боевике «Красный воробей». Не обошлись без звезды балета и съемки биографической картины «Нуреев. Белый ворон».
Кроме того, поклонники с воодушевлением приняли участие Полунина в эротической драме «Обыкновенная страсть» - поначалу на главную роль предполагалось взять Данилу Козловского, но снимок Полунина на обложке глянцевого журнала решил дело в его пользу.
Вошел в топ-5 самых богатых деятелей культуры
Согласно поданной Полуниным декларации, за 2019 год он заработал 61,58 миллионов рублей – и вошел в топ-5 самых финансово успешных деятелей культуры. Сергею Полунину принадлежит интернет-магазин бренда Poluninink Store, в котором можно купить оригинальные товары.
Слухи и романы
Наталья Осипова. Фото: соцсети
С балериной Хелен Кроуфорд Полунин встречался около двух лет. Расстались они после того, как Хелен настойчиво заговорила о браке.
Ходили слухи о романе танцовщика с коллегой Юлией Столярчук, - впрочем, сам Сергей не подтверждал этих слухов. А вот партнерша Наталья Осипова вызвала в его сердце настолько сильные чувства, что он чуть было не женился – они были вместе два года, но потом Наталья ушла от него к другому.
Елена Ильиных и дети
Сергей Полунин и Елена Ильиных. Фото: Global Look Press
Некоторое время Сергей был безутешен. Но вскоре произошло его знакомство с Еленой Ильиных – чемпионкой по фигурному катанию. Пара не только участвовала в балетном спектакле «Распутин»: между Сергеем и Еленой разгорелись нешуточные чувства. В 2020 году у них родился сын, которому дали звучное и необычное имя – Мир.
Сергей Полунин и Елена Ильиных с сыном Миром. Фото: соцсети
Спустя два года, в апреле 2022 года, на свет появился еще один мальчик, получивший имя Дар. А через месяц после рождения Дара Полунин сделал Елене предложение.
Сергей Полунин с сыном Даром. Фото: соцсети
Благотворительность и Академия хореографии
Сергей Полунин уделяет большое внимание благотворительности: он руководит фондами, цель которых – поиск талантливых детей и помощь их развитию. Его компания Polunin Inc объединяет танцовщиков и хореографов разных стран.
А с 2019 года Полунин - ректор Академии хореографии Севастополя. Он много делает для совершенствования системы обучения будущих артистов балета: например, разработал систему, позволяющую для каждого подростка подобрать индивидуальную диету, исходя из его веса и других данных.
Татуировки
Сергей Полунин демонстрирует татуировку с Владимиром Путиным. Фото: скрин программы "Судьба человека"
На теле Полунина – множество татуировок: он начал делать их еще в Лондоне, открыв там собственный тату-салон вместе с приятелем. Среди рисунков, украшающих грудь и руки танцовщика, - трезубец и портрет Владимира Путина, а на виске красуется изображение птицы-тройки.
«Мастер и Маргарита» и другие новинки
Популярность артиста балета продолжает расти. В 2023 году он вышел на сцену в «Крокус Сити Холле», где проходил юбилейный концерт певца SHAMAN (Ярослава Дронова): под песню «Встанем» Полунин исполнил хореографический номер. Он стал лауреатом президентской премии для молодых деятелей культуры. Сергей продолжает гастролировать.
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Среди новый постановок – «Мастер и Маргарита», главные партии в спектакле исполняют Сергей Полунин и его жена Елена Ильиных. Танцовщика по-прежнему встречают овациями, а это значит – у него еще многое впереди.