Трое мужчин Чулпан Хаматовой: кого любила «Рассветная звезда» и почему осталась одна

Чулпан Хаматова никогда не любила делиться с публикой подробностями своей личной жизни. Однако многие моменты все равно стали достоянием общественности: например, много разговоров вызвало расставание актрисы с режиссером Шейном и ее последующее признание в том, что она вновь влюблена.
Стеснительная, но эпатажная школьница
Чулпан Хаматова родилась 1 октября 1975 года в Казани – столице Татарстана. Родители-инженеры дали дочери татарское имя, означающее в переводе «утренняя звезда», или «рассветная звезда». Вскоре в семье появился еще один ребенок – младший брат Чулпан, Шамиль. Интересно, что Чулпан, родившаяся и выросшая в Казани, так и не выучила татарский язык, потому что все ее близкие говорили по-русски.
Девочка росла очень впечатлительной, ей достаточно было посмотреть грустное кино или прочесть книгу с трогательным сюжетом, чтобы потом несколько дней переживать описанное – порой она даже плакала над судьбами героев.
Чулпан с удовольствием ходила в театры, но о том, чтобы самой становиться актрисой, даже не думала: она смущалась, когда приходилось читать стихи перед классом, а о сцене было страшно даже подумать.
Чулпан Хаматова в юности. Фото: кадр из фильма "Страна глухих"
И все же в старших классах Чулпан начала участвовать в школьных постановках: преодолев стеснительность, девочка играла мачеху главной героини в «Сказке о мертвой царевне» и даже Маленького принца. Повзрослев, она стала доставлять огорчения учителям: ее постоянно рваные джинсы, «вольнодумство» и нежелание «шагать в ногу» раздражало.
Но при этом Хаматова отлично училась, так что придраться формально было не к чему. Ей легко давались точные науки, и она без труда поступила в финансово-экономический вуз. Но проучилась там недолго: поняла, что ее призвание – театр. Вместе с мамой Чулпан приехала в Москву, где ее приняли в ГИТИС.
Театральные постановки
Актриса не раз повторяла, что театр для нее – нечто особенное и значит гораздо больше, чем кино. Она играла на разных сценах – Молодежного (РАМТ), Театра Антона Чехова, «Театра Луны»… В «Современнике» Чулпан играла в «Трех товарищах» и «Трех сестрах», в Театре наций – в «Рассказах Шукшина» и «Бедной Лизе».
В 2021 году в «Театре наций» с большим успехом ставился спектакль «Горбачев». В нем были задействованы только два актера: Евгений Миронов исполнял роль Михаила Сергеевича Горбачева, а Чулпан Хаматова – его жены, Раисы Максимовны.
От «Времени танцора» и «Страны глухих» - до «Доктора Лизы» и «Зулейхи…»
Чулпан Хаматова в фильме "Лунный папа". Фото: кадр из фильма
И все же главную известность Хаматовой принесло кино. Она начала сниматься еще на первом курсе, но первые роли остались незамеченными. Талантливую девушку заметили после работы в картине «Время танцора» - она была номинирована на премию «Ника» за лучшую женскую роль.
Настоящим прорывом стала роль Риты в драме Валерия Тодоровского «Страна глухих» - Чулпан даже выучила язык глухих, чтобы лучше вжиться в роль. Ее охотно приглашали в немецкие и австрийские фильмы, потом актриса заставила говорить о себе, снявшись в драме о подводниках «72 метра».
Чулпан Хаматова в фильме "Доктор Лиза". Фото: кадр из фильма
Большой успех ждал Хаматову после выхода исторического сериала «Дети Арбата» и экранизации романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Роли следовали одна за одной, многие из них вызывали споры и становились событиями в культурной жизни страны.
Именно такими стали работы актрисы в драме «Доктор Лиза» (она сыграла главную роль – врача Елизавету Глинку) и в сериале «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной.
Телеведущая, фигуристка и певица
Чулпан Хаматова и Роман Костомаров в шоу "Ледниковый период". Фото: Global Look Press
Чулпан Хаматова участвовала и в телепроектах – была ведущей ток-шоу «Другая жизнь», передач «Взгляд» и «Жди меня». В 2007 году актриса пришла на шоу «Ледниковый период», чтобы встать на коньки и выиграть главный приз в паре с Романом Костомаровым. А с Дианой Арбениной она спела дуэтом песню «Южный полюс» и снялась в клипе «Ночных снайперов».
Награды и звания Чулпан Хаматовой
Помимо «Ники» за роль в фильме «Время танцора», Чулпан Хаматова удостоена множества других наград: за работы в картинах «Лунный папа», «Львиная доля», «Доктор Живаго» и других. Роли в спектаклях «Три товарища», «Дневник Анны Франк», «Рассказы Шукшина» тоже принести актрисе немало призов.
Чулпан Хаматова – народная артистка РФ. В 2006 году ей вручили орден Дружбы за успехи в развитии театрального искусства, а в 2014 году – Государственную премию РФ за вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства.
Заработки уменьшились в 10 раз
Чтобы играть в Рижском театре, Чулпан Хаматовой надо выучить латышский. язык. Фото: соцсети
До своего отъезда из России Хаматова зарабатывала в «Современнике» и «Театре наций» 250 тысяч рублей за одну постановку. В Риге, по данным СМИ, ее гонорар значительно меньше: актрисе платят порядка 20 тысяч рублей за спектакль.
Иван Волков – студенческая любовь и две дочери
Чулпан Хаматова с первым мужем Иваном Волковым и свекровью Ольгой Волковой. Фото: скрин программы "Судьба человека"
В 1995 году, еще студенткой, Чулпан вышла замуж за однокурсника Ивана Волкова – сына известной актрисы Ольги Волковой. Свекровь полюбила невестку, звала ее «Чулпаша» и очень радовалась рождению в 2002 году внучки Арины.
Вторая дочь Чулпан, Ася, стала приемной – актриса взяла малышку в Доме малютки. К тому времени она уже рассталась с Иваном Волковым.
Алексей Дубинин – роман со звездой балета
Однажды Хаматова отправилась на гастроли в Германию – в составе труппы «Современника», и познакомилась там с эмигрантом из России, танцовщиком балета Алексеем Дубининым. Между ними начался роман, Дубинин вернулся в Россию и стал гражданским мужем актрисы. Но в 2007 году эти отношения исчерпали себя.
Александр Шейн – режиссер и его муза
Чулпан Хаматова и Александр Шейн. Фото: соцсети
Третьей попыткой Чулпан построить семью стал брак с режиссером и продюсером Александром Шейном. Вскоре она стала мамой – в семье родилась дочь Ия. Чулпан и Александр прожили вместе до 2017 года, но потом стало известно об их расставании.
Чулпан Хаматова с дочками. Фото: соцсети
Как обстоят дела «на личном фронте» у Хаматовой сейчас – остается только догадываться: она никогда не откровенничает на эти темы, правда, в 2021 году обмолвилась, что влюблена, но имени избранника не назвала. Актриса выглядит значительно моложе своих лет: при росте 164 см она весит около 51 кг.
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Фонд «Подари жизнь»
В 2006 году актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун – ее партнерша по фильму «Страна глухих» - основали благотворительный фонд «Подари жизнь», цель которого – помогать детям с онкологическими заболеваниями. За несколько лет фонд собрал сотни миллионов рублей, благодаря инициативе Хаматовой в столице открыли Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии.
Жизнь после России
Чулпан Хаматова в фильме "Зулейха открывает глаза". Фото: кадр из фильма
В 2022 году Чулпан Хаматова перебралась на жительство в Латвию вместе с дочерями. Она уволилась из «Современника», в котором играла последние годы, и поступила на работу в Новый Рижский театр. Пока трудно сказать, как и где будет складываться жизнь актрисы дальше. Известно лишь, что возвращаться в Россию она не планирует.