Трое мужчин Чулпан Хаматовой: кого любила «Рассветная звезда» и почему осталась одна

Чулпан Хаматова никогда не любила делиться с публикой подробностями своей личной жизни. Однако многие моменты все равно стали достоянием общественности: например, много разговоров вызвало расставание актрисы с режиссером Шейном и ее последующее признание в том, что она вновь влюблена.

Стеснительная, но эпатажная школьница

Чулпан Хаматова родилась 1 октября 1975 года в Казани – столице Татарстана. Родители-инженеры дали дочери татарское имя, означающее в переводе «утренняя звезда», или «рассветная звезда». Вскоре в семье появился еще один ребенок – младший брат Чулпан, Шамиль. Интересно, что Чулпан, родившаяся и выросшая в Казани, так и не выучила татарский язык, потому что все ее близкие говорили по-русски.

Девочка росла очень впечатлительной, ей достаточно было посмотреть грустное кино или прочесть книгу с трогательным сюжетом, чтобы потом несколько дней переживать описанное – порой она даже плакала над судьбами героев.

Чулпан с удовольствием ходила в театры, но о том, чтобы самой становиться актрисой, даже не думала: она смущалась, когда приходилось читать стихи перед классом, а о сцене было страшно даже подумать.

