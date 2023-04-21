Фигуристка Оксана Домнина: каких успехов добилась на Олимпиаде, почему уходила от Костомарова и как помогла ему выкарабкаться

Семья Оксаны Домниной и Романа Костомарова в 2023 году столкнулась с настоящей бедой. Олимпийский чемпион оказался на грани жизни и смерти. Долгие месяцы рядом с ним в реанимации находилась жена Оксана, она проявила настоящее мужество и самоотверженность.

Эти черты характера фигуристки помогали ей в спортивном прошлом, а теперь понадобятся в ближайшем будущем, ведь перенесшему ампутацию Костомарову нужна реабилитация. Впрочем, обо всем по порядку, в нашем материале ниже.

Детство

Звезда фигурного катания Оксана Домнина родилась в Кирове 17 августа 1984 года. Родители с детства определили ее будущее, отдав в фигурное катание. Девочке было 6 лет, когда она стала заниматься, ее быстро приметил тренер и забрал в танцы на льду. Через два года у Оксаны появилась пара – Антон Рябов, их стала тренировать Ирина Федоровых.