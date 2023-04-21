Фигуристка Оксана Домнина: каких успехов добилась на Олимпиаде, почему уходила от Костомарова и как помогла ему выкарабкаться

Семья Оксаны Домниной и Романа Костомарова в 2023 году столкнулась с настоящей бедой. Олимпийский чемпион оказался на грани жизни и смерти. Долгие месяцы рядом с ним в реанимации находилась жена Оксана, она проявила настоящее мужество и самоотверженность.
Эти черты характера фигуристки помогали ей в спортивном прошлом, а теперь понадобятся в ближайшем будущем, ведь перенесшему ампутацию Костомарову нужна реабилитация. Впрочем, обо всем по порядку, в нашем материале ниже.
Детство
Звезда фигурного катания Оксана Домнина родилась в Кирове 17 августа 1984 года. Родители с детства определили ее будущее, отдав в фигурное катание. Девочке было 6 лет, когда она стала заниматься, ее быстро приметил тренер и забрал в танцы на льду. Через два года у Оксаны появилась пара – Антон Рябов, их стала тренировать Ирина Федоровых.
Оксана Домнина в детстве. Фото: соцсети
Начало карьеры
В 2000 году Оксану, рост которой 173 см и весом 53 кг поставили в пару с Иваном Лобановым, и дуэт начал проявлять себя на турнирах. Фигуристы заняли восьмое место на взрослом чемпионате России и девятое – на юниорском. Правда, сезон они окончили порознь – Оксана переехала к тренеру Алексею Горшкову в Одинцово, а Иван остался в Кирове.
Оксана Домнина в юности. Фото: Global Look Press
В столичном регионе Оксане в пару поставили Максима Болотина. Сезон 2000-2001 они откатали плодотворно, выйдя в финал юниорской серии «Гран-При», взяли «бронзу» на чемпионате России среди юниоров. Но в конце сезона между ними пропало взаимопонимание, и их разъединили.
В 2002 году Оксане представили нового партнера, Максима Шабалина. И в следующем сезоне они выиграли юниорский чемпионат мира.
Оксана Домнина и Максим Шабалин. Фото: Global Look Press
В паре с Шабалиным
С новым партнером у Домниной старт получился успешным. И в 2004 году они стали вице-чемпионами России, а в следующем году уже выиграли этот турнир. В 2007 году они вернулись на пьедестал – снова стали чемпионами страны.
Оксана Домнина и Максим Шабалин на Чемпионате Европы-2007. Фото: Global Look Press
На главном турнире Европы в 2007 году Домнина и Шабалин выступили блестяще с произвольным танцем, но уступили по сумме баллов французам. В итоге – вторая ступенька пьедестала.
На старте сезона 2007-2008 пара показала достойный результат на финале мировой серии Гран-при. Шабалин травмировал колено, и они с Оксаной пропустили чемпионат России, но уже на Чемпионате Европы стали победителями. Правда, такой успех стоил очень дорого: травма у партнера Домниной обострилась, потребовалась операция, и чемпионат мира они пропустили.
Оксана Домнина и Максим Шабалин на турнире Cup of Russia в 2008 году. Фото: Global Look Press
Летом 2008 года фигуристы приняли решение сменить тренера и отправились под крыло Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова в США. И в следующий сезон вошли с победы – стали первыми на турнире серии Гран-при Cup of China, затем стали вторыми на Cup of Russia, в финале – получили «серебро».
Чтобы не рисковать, дуэт отказался от участия в чемпионате России и подготовились к старту в Европе. Но не смогли попасть даже в тройку финалистов – Шабалин упал, они стали лишь пятыми.
К чемпионату мира-2009 в Лос-Анджелесе пара подготовилась основательно, в итоге они взяли «золото». И стали первой в истории танцев на льду парой, победившей на чемпионатах мира - среди юниоров и «взрослый» - в неизменном составе.
Олимпиада
В Ванкувере на Олимпийских играх-2010 Домнина и Шабалин смогли завоевать бронзовые медали. В том же году фигуристку на родине наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Она приняла решение завершить карьеру вскоре после возвращения из Канады.
Оксана Домнина и Максим Шабалин на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Фото: Global Look Press
После карьеры
Домнина после завершения карьеры была приглашена Ильей Авербухом в ледовый спектакль «Ромео и Джульетта». Труппа состояла из шести олимпийских чемпионов, среди которых был и Роман Костомаров. Премьера прошла в 2017 году, Домнина сыграла роль Чумы.
Оксана Домнина (слева) с труппой спектакля "Ромео и Джульетта". Фото: Global Look Press
В 2018 году Домнина отправилась с гастролями в составе шоу Авербуха «Вместе и навсегда», Программа была посвящена Олимпиаде, это была творческая поддержка россиянам, не допущенным на Игры.
Оксана Домнина в спектакле "Волшебник страны Оз". Фото: соцсети
В следующем году Домнина выступала в новом спектакле Авербуха – «Волшебник страны Оз», а следом ей достались роли в постановках «Щелкунчик и мышиный король», «Морозко». На театральный лед в 2021 году Оксана вышла в пьесе «Анна Каренина», премьера прошла в Сочи летом.
Другие проекты
Домнина стала постоянной участницей шоу Первого канала «Ледниковый период». Фигуристка дебютировала на экране в 2012 году в сезоне «Кубок профессионалов». Соревновались 10 пар спортсменов, в ходе испытаний им приходилось меняться партнерами. Стартовала Домнина с Шабалиным, но уже во втором этапе ей пришлось танцевать с Петром Чернышевым.
Оксана Домнина и Максим Шабалин. Фото: Global Look Press
В 2013 году в «Ледниковом периоде» Домниной достался актер Владимир Яглыч. Между ними сложился блистательный тандем, от выступления к выступлению они демонстрировали высокие результаты и ожидаемо из фаворитов шоу стали его победителями.
В следующем году пару Домниной составил конькобежец Иван Скобрев, и они быстро выбились в лидеры сезона. В результате Скобрев помог Оксане второй раз подряд стать победительницей проекта.
Оксана Домнина и Вольфганг Черни. Фото: Global Look Press
Также за историю проекта Домнина каталась с артистом Даниилом Спиваковским, затем с актером Вольфгангом Черни. Бронзовыми призерами в 2021 году по итогам сезона стал дуэт Домниной с актером Кириллом Зайцевым.
Оксана Домнина и Кирилл Зайцев. Фото: соцсети
В 2022 году Домнина выступала на шоу с Маратом Башаровым. Они поделили третью ступеньку пьедестала с другим дуэтом - Викторией Синициной и Иваном Скобревым.
Личная жизнь
Оксана Домнина стала второй женой фигуриста Романа Костомарова. Она была подругой его первой супруги Юлии Лаутовой и даже была на их свадьбе гостем в 2004 году. С Романом они были знакомы с 2001 года.
Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото: Global Look Press
Когда Костомаров развелся с Лаутовой в 2007 году, он начал ухаживать за Домниной. Девушка всячески избегала ухаживаний, поскольку чемпион как-никак был мужем ее подруги. Но в итоге Костомаров добился взаимности.
Против Домниной была мама фигуриста Валентина Николаевна. Она винила Оксану в семейном разладе, считала, что это из-за нее пара развелась. И целый год не воспринимала новую пассию сына, отказывалась с ней общаться.
Оксана Домнина с дочкой Настей и Романом Костомаровым. Фото: соцсети
Пара четыре года прожила в гражданском браке. В 2011 году у них родился первенец – дочка Настя. А через два года Домнина ушла от Костомарова.
Причин было сразу две: она не дождалась от него предложения руки и сердца, и у нее случился роман с актером Владимиром Яглычем, с которым танцевала в паре на «Ледниковом периоде».
Оксана Домнина и Владимир Яглыч. Фото: Global Look Press
Костомарова тяжело отпустил Домнину, даже набил символическое тату на руке Love — crucifixion («Любовь — распятие»). Но в итоге Оксана вернулась к Роману, который поспешил тут же сделать ей предложение, чтобы уже никуда не отпускать – они поженились в 2014 году.
А в январе 2016 года Костомаров снова стал отцом. На этот раз Домнина подарила ему сына – назвали Ильей.
Оксана Домнина с сыном Ильей, дочкой Настей и мужем Романом Костомаровым. Фото: соцсети
Сегодня
В 2023 году в семью Оксаны Домниной и Романа Костомарова пришла беда. Муж фигуристки слег с пневмонией, его госпитализировали, а вскоре новости одна за другой шокировали Домнину и всех неравнодушных к судьбе Костомарова: у чемпиона развился сепсис, начался некроз, потребовалась ампутация. И не одна.
Лишившись нижних и верхних конечностей, фигурист перенес инсульт. Все это время Домнина не отходила от постели мужа.
Опасность миновала, Костомаров пошел на выздоровление, на Пасху 16 апреля к нему впервые за время лечение впустили детей. Фигуристу предстоит длительная реабилитация и протезирование.
Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото: Global Look Press