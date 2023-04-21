Как будет выглядеть ребенок Зепюр Брутян и Павла Прилучного

Актриса Зепюр Брутян готовится познать радость материнства. Пока жена Павла Прилучного не раскрывала пол будущего ребенка. Однако подписчики Зепюр по форме живота артистки уже вычислили, что на свет появится мальчик.
«Мальчик будет! Сразу видно», —отметили они в комментариях.
Сама актриса признается, что сейчас у нее наступил период «гнездования». Зепюр активно покупает вещи, которые могут понадобиться ей после родов. По словам артистки, она боится, что забудет приобрести что-то важное, например, шапочку для ребенка или развивающиеся игрушки.
В общем, Зепюр с нетерпением ждет встречи с будущим младенцем. Кстати, с помощью искусственного интеллекта Teleprogramma.pro решила выяснить, как он будет выглядеть.
Для этого мы загрузили в приложение Future baby фото Зепюр Брутян и Павла Прилучного. И, проанализировав снимки обоих родителей, приложение выдало вот такое фото.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Вот как выглядит ребенок Зепюр Брутян и Павла Прилучного по версии приложения
Как видите, ребенок получился с характером, и, как видно по снимку, готовым удивляться окружающему миру.