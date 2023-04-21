Как будет выглядеть ребенок Зепюр Брутян и Павла Прилучного

Сама актриса признается, что сейчас у нее наступил период «гнездования». Зепюр активно покупает вещи, которые могут понадобиться ей после родов. По словам артистки, она боится, что забудет приобрести что-то важное, например, шапочку для ребенка или развивающиеся игрушки.

В общем, Зепюр с нетерпением ждет встречи с будущим младенцем. Кстати, с помощью искусственного интеллекта Teleprogramma.pro решила выяснить, как он будет выглядеть.

Для этого мы загрузили в приложение Future baby фото Зепюр Брутян и Павла Прилучного. И, проанализировав снимки обоих родителей, приложение выдало вот такое фото.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.