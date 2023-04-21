Одевает звезд, играет диджей-сеты: как Маша Цигаль стала знаменитым российским дизайнером

Модельер Маша Цигаль не стала художницей, как ее предки, но внесла свою весомую лепту в российскую моду. В одежду ее бренда одеваются до сих пор многие отечественные знаменитости, а сама Маша теперь учит людей экологичной моде.
Детство
Мария Цигаль родилась 3 января 1980 года в Москве в семье, связанной с искусством. Ее отец Александр Цигаль – народный художник РФ, мать Анна Бирштейн – художник-живописец.
Предки Маши тоже посвятили себя творчеству: дед по отцовской линии Владимир Цигаль был скульптором-монументалистом, а бабушка и дедушка по материнской – это художник Макс Бирнштейн и мастер советского плаката Нина Ватолина.
Маша Цигаль в детстве. Фото: соцсети
С самого детства Маша рисовала, посещала художественную школу, училась у родных живописи. Родители были уверены, что их дочка станет художницей.
И ее путь, казалось, был предопределен: девочка поступила в 1994 году в Московский художественно-строительный институт имени С. Г. Строганова на отделение «Художественное оформление стекла». Только на полпути поняла, что ей это совсем не ее. И учебу бросила.
Маша Цигаль с дедушкой, бабушкой и мамой. Фото: соцсети
За это родители, как рассказывала сама Маша в соцсетях, устроили ей огромный скандал и даже выселили из дома, чтобы сама разбиралась в своей жизни. Тогда девушка стала искать свой путь.
Середина девяностых годов как раз ознаменовалась расцветом клубной индустрии, и Цигаль стала помогать дизайнеру, модельеру Андрею Бартеневу устраивать авангардные показы в клубах Москвы.
Маша Цигаль и Андрей Бартенев. Фото: соцсети
Начало карьеры
Кроме клубных показов, Мария нашла себя в модной индустрии как стилист – она начала работать на съемках клипов у Федора Бондарчука и других известных режиссеров.
И вскоре сама представила миру собственную коллекцию одежды «Будем как солнце» из расплавленных граммпластинок, за которую получила первое место на «Ассамблее неукрощенной моды» в Риге из рук модельера Пако Рабанна.
Маша Цигаль в юности. Фото: соцсети
Первый успех воодушевил Машу на дальнейшее творчество, и она вновь решила начать что-то плавить – так появилась коллекция из оргстекла. О Маше тогда заговорил весь глянцевый мир, ее дважды признали лучшим дизайнером года, хвалебные отзывы в прессе, знакомства с самыми звездными людьми в тусовке очень быстро стали в ее жизни обыденностью.
«Хотя я делала показы во всех модных клубах Москвы и в России, я понимала, что у меня не хватает знаний, и очень захотела получить профессиональное образование дизайнера, которое стоит очень дорого, а денег, особенно после ситуации со «Строгановкой», взять было негде.
Я не побоялась и подала документы на грант в Британский Совет BRITISH COUNCIL, уехала в Лондон, получила MBA по Fashion Marketing, осталась жить и работать в Лондоне», - рассказывала про свое профессиональное образование Цигаль в соцсетях.
Карьера в Лондоне
Цигаль через Бартенева вышла на знаменитого британского скульптора, авангардиста Эндрю Логана, он пристроил ее ассистенткой к модельеру Сандре Роуз, одной из ярких и влиятельных в фэшн-индустрии Лондона. Маша и еще несколько студентов перебрались из общежития в дом к «начальнице», и россиянке приходилось выполнять самую разную работу – от приема факса и разбора манекенов до уборки на кухне.
Маша Цигаль в доме у Сандры Роуз. Фото: соцсети
В Лондоне Мария прожила два года. За это время она была ассистенткой на шоу Тьерри Мюглера, поучаствовала в конкурсе компании «Смирнофф» и на выигранные деньги выпустила коллекцию из нюдовой кожи и замши с красным бисером. Ее показ прошел на альтернативной Неделе моды в Лондоне и имел оглушительный успех.
Маша Цигаль на показе в Лондоне. Фото: соцсети
Цигаль получила приглашение на должность стилиста известнейшего танцевального клуба в Англии – Ministry of Sound. И вскоре вернулась в Москву. Всего в Лондоне Маша пробыла два года.
Карьера
Вернувшись, Мария сразу взялась за работу. Ей теперь хотелось делать одежду, которая была бы не только модной, но и удобной. Создавая новые коллекции, Маша работала со звездами шоу-бизнеса. И стала автором образа девочек-школьниц для группы «Тату». Также она начала сотрудничать с Димой Биланом, Дэцлом и другими знаменитостями.
Закулисье модного показа Маши Цигаль. Фото: соцсети
В 2003 году Маша основала бренд Masha Tsigal и первая из русских дизайнеров вывела на подиум звезд, а не профессиональных моделей. Например, одежду модельера демонстрировали певица Лика Стар, телеведущая Аврора, Катя Лель, Дима Билан, Лева и Шура Би-2. Коллекции от Цигаль были регулярно представлены на Российской неделе моды.
Маша ввела в моду плюшевые спортивные костюмчики, которые покорили даже Уитни Хьюстон. Когда певица была в Москве с гастролями, она приобрела сразу пять комплектов, а в одном из них даже вышла на сцену.
Маша Цигаль на своем модном показе. Фото: соцсети
На какое-то время Цигаль ушла в тень, перестала устраивать модные показы и переключилась на музыку. Она выступала в качестве диджея, продолжает делать это и сегодня.
Не обошел Марию стороной и тренд на экологичность. Модельер начала пересматривать свой взгляд на фэшн-производство и вскоре представила апсайкл-коллекцию: это старые вещи, которые перешиты-переделаны на новый лад. Коллекция Upcycle Couture произвела фурор и бурно обсуждалась в свете.
Маша Цигаль создает апсайкл-коллекции. Фото: соцсети
Другие проекты
Цигаль успела сняться в кино, несмотря на свой загруженный график. Ее сосед, давний знакомый режиссер Григорий Константинопольский пригласил ее на роль девушки легкого поведения в фильме «Русский Бес» в 2018 году.
В 2023 году Цигаль поучаствовала в проекте «Модный vs. Народный» на НТВ, но не как одна из героинь, а в качестве эксперта.
Маша Цигаль и Надежда Бабкина на шоу "Модный vs. Народный". Фото: соцсети
Личная жизнь
О личном Маша старается не распространяться. Известно, что она ни разу не была замужем, а жила в гражданском браке с дизайнером Никитой Нагибиным и даже родила ему сына.
Никита Нагибин. Фото: соцсети
Пара познакомилась на одной из тусовок в 90-е годы. Поначалу они просто общались в кругу друзей, а уже в нулевые повстречались вновь, и уже взглянули друг на друга по-другому – вспыхнули чувства. А через месяц после встречи вскрылось, что пара ждет ребенка.
Арсений Цигаль, сын Маши Цигаль и Никиты Нагибина. Фото: соцсети
В феврале 2006 года Маша стала мамой – у нее родился сын Арсений. С его отцом Маша много раз расставалась, и даже ответила отказом на предложение о замужестве, когда Никита ей его делал. Очередное расставание вскоре после рождения сына стало последним.
Внешность
За своей внешностью Маша стала пристально следить уже после 30 лет. В ход пошли последние достижения косметологии и пластической хирургии. Девушка увеличила губы, а также сделала подтяжку лица. Этого звездный модельер не скрывает и подробно рассказывает о всех своих бьюти-процедурах в соцсетях.
Маша Цигаль до пластики. Фото: соцсети
Также Маша решилась на увеличение ягодиц, или глютеопластику. Ей установили импланты, и девушка оказалась невероятно довольна результатом.
Маша Цигаль после пластики. Фото: соцсети
При этом, Маша регулярно занимается йогой, пол-дэнсом и ежедневно делает зарядку. При росте 165 см она сегодня весит 50 кг.
Тату
Маша очень давно стала украшать свое тело татуировками. Она признается, что как художник считает свое тело арт-объектом и стремится сделать его неповторимым.
Причем, первые тату она делала там, где их не было видно постороннему человеку, - корону и сердце. И уже со временем перешла на открытые части тела. Так, обе руки звездного модельера украшает цветочный орнамент.
Маша Цигаль с татуировками. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В настоящее время Мария продолжает трудиться над новыми коллекциями одежды, а также успешно реализует другие проекты. Например, она сотрудничает с ресторанами Ginza Project, Chaynaya Gazgolder, занимается дизайном яхт, ковров. Также по-прежнему Маша работает со звездами и преподает детям и подросткам дизайн одежды в собственной школе.