Одевает звезд, играет диджей-сеты: как Маша Цигаль стала знаменитым российским дизайнером

Модельер Маша Цигаль не стала художницей, как ее предки, но внесла свою весомую лепту в российскую моду. В одежду ее бренда одеваются до сих пор многие отечественные знаменитости, а сама Маша теперь учит людей экологичной моде.

Детство

Мария Цигаль родилась 3 января 1980 года в Москве в семье, связанной с искусством. Ее отец Александр Цигаль – народный художник РФ, мать Анна Бирштейн – художник-живописец.

Предки Маши тоже посвятили себя творчеству: дед по отцовской линии Владимир Цигаль был скульптором-монументалистом, а бабушка и дедушка по материнской – это художник Макс Бирнштейн и мастер советского плаката Нина Ватолина.