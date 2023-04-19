Почему Анна Асти ушла из Artik & Asti, кто для нее главный мужчина и будут ли у нее дети: заветные мечты популярной певицы

Целых 10 лет Анна радовала слушателей песнями, которые исполняла в составе дуэта Artik & Asti. А потом внезапно объявила о своем уходе из коллектива. Она кардинально сменила имидж, спела с Филиппом Киркоровым и буквально ворвалась в верхние строчки рейтингов.
Певица с юридическим образованием
Анна Асти в детстве с бабушкой. Фото: соцсети
Анна Дзюба родилась 24 июня 1990 года в украинском городе Черкассы, что раскинулся на берегу Днепра. В семье уже была дочь — старшая сестра Ани. Их мама — Тамара Ивановна Дзюба — работала преподавателем курсов шитья в школе. Вдвоем сестры нередко устраивали для родителей и соседей представления, и было понятно, что девочки обладают несомненными творческими способностями.
Отец Анны — владелец сети кафе Анатолий Дзюба — все-таки настоял, чтобы, получив аттестат, Аня поступила на юридический факультет: ему хотелось для дочери надежной специальности, которая сможет ее прокормить в дальнейшем. Дочь уступила, хотя ее гораздо больше привлекало эстрадно-цирковое училище.
Аня была уверена: пробиться на эстраду без денег и связей — дело безнадежное. Впрочем, она продолжала заниматься творчеством: записывала песни в своем исполнении и выкладывала их в интернете.
Начало карьеры
Анна Асти в юности. Фото: соцсети
И однажды мечты девушки о сцене сбылись — причем самым невероятным образом. В один прекрасный день ей позвонил Артем Умрихин — продюсер, сотрудничавший с Иваном Дорном, Джиганом, Анной Седоковой и другими артистами.
Он искал солистку для своего проекта, и голос Анны, записи которой он нашел в Сети, ему очень понравился. Очень скоро на свет появился первый трек дуэта Artik & Asti — «Моя последняя надежда». Это был 2010 год, и с тех пор началось восхождение Анны к вершинам музыкального олимпа.
Artik & Asti — эпатаж и успех
Artik & Asti. Фото: Global Look Press
Молодые исполнители, воодушевленные успехом, перебрались в Москву. Они активно записывали альбомы, давали концерты, ездили на гастроли… Их первый диск, вышедший в 2013 году, носил название «РайОдинНаДвоих» и имел большой успех. Ребята получили премию канала Russian Music Box в категории «Лучшая раскрутка».
На пути к успеху Artik & Asti не боялись эпатажа: много шума наделал их клип на песню «Тебе все можно»: в нем снялась Агния Дитковските, а сюжет был очень похож на известный эротический фильм «50 оттенков серого».
Однако ход оказался верным: клип принес им еще несколько престижных музыкальных наград. Не менее откровенным получился клип «Пахну лишь тобой» с Глюкозой в главной роли.
Работоспособность дуэта вызывала восхищение: один за другим они выпускали новые альбомы — «Здесь и сейчас», «Номер 1», «Грустный дэнс», «7 (Part 2)», «Миллениум Х».
Сольная карьера: новые песни и дуэт с Киркоровым
С началом сольной карьеры Анна Асти полностью изменила имидж. Фото: соцсети
В 2021 году Анна Асти решила строить сольную карьеру. Она объявила о выходе из дуэта на своей страничке в соцсети, что стало немалым разочарованием для поклонников. Вместо нее с Артемом Умрихиным стала петь новая солистка — Севиль Велиева.
А Анна высказалась на эту тему откровенно: «Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте — это не вечная история». Талантливую исполнительницу пригласили в передачу «Вечерний Ургант» — там она появилась под псевдонимом Anna Asti (Анна Асти).
Анна Асти и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
А уже в начале 2022 года Анна подписала договор с Universal Music Group. Исполнять старые композиции, которые сделали ей имя, у нее больше не было прав, так что пришла пора петь новые.
Вскоре поклонники смогли увидеть и оценить сольный дебют Анны — клип на песню «Феникс». А настоящим прорывом можно назвать эмоциональный трек «Хобби», который Анна записала вместе с Филиппом Киркоровым.
Миллионы за концерт
Анна Асти хорошо зарабатывает на новогодних корпоративах. Фото: Global Look Press
На доходы звезда не жалуется. Например, по данным СМИ, в новогоднюю ночь Анна Асти спела на двух концертах, за каждый из которых получила 4 миллиона рублей.
«Когда мы познакомились, сразу поняла, что это он!»
В начале творческого пути Анна имела довольно пухлое телосложение, за что ее нередко критиковали подписчики. Но через некоторое время она добилась стройной фигуры — при росте 175 кг стала весить 55 кг.
Анна Асти с мужем Станиславом Юркиным. Фото: соцсети
Девушка не любит рассказывать о своей личной жизни. Лишь в 2017 году она дала интервью, в котором призналась:
«Да, я в отношениях и абсолютно счастлива. Конечно, нашим частым встречам мешает моя работа, я скучаю очень сильно. Но зато нам никогда не бывает скучно. Мы так много времени находимся на расстоянии и отдельно друг от друга, что наслаждаемся каждой минутой, проведенной вместе».
А в 2020 году певица вышла замуж за своего возлюбленного — бизнесмена Станислава Юркина. Вскоре оказалось, что он не только заботливый муж, но и первый помощник, и крепкое плечо: уйдя в сольную карьеру, Анна обрела в лице Станислава персонального менеджера и организатора.
«Меня так любит Боженька, что то, о чем я подумаю, как правило, сбывается. Одна из таких, которыми я могу поделиться, — это мой муж. Я его прям загадывала, и когда мы познакомились, сразу поняла, что это он!» — признавалась Анна в интервью.
Супруги всерьез задумываются о детях, но пока Анна старается все силы отдавать работе.
«Золотой граммофон», сольный альбом и новые достижения
Анна Асти на сцене. Фото: Global Look Press
Зрители тепло приняли композицию «По барам» в исполнении Анны Асти, а вскоре она представила свой сольный альбом «Феникс», в который вошли 11 песен. Гастроли по России прошли с большим успехом.
Кроме Филиппа Киркорова, артистка пела дуэтом с JONY — автором песни «Комета». В 2022 году Анна Асти стала обладательницей «Золотого граммофона».
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По всей видимости, сольная карьера певицы находится на самом пике, и вскоре поклонники смогут услышать новые песни, исполненные необычным и запоминающимся голосом Aнны Asti.