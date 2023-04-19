Почему Анна Асти ушла из Artik & Asti, кто для нее главный мужчина и будут ли у нее дети: заветные мечты популярной певицы

Анна Дзюба родилась 24 июня 1990 года в украинском городе Черкассы, что раскинулся на берегу Днепра. В семье уже была дочь — старшая сестра Ани. Их мама — Тамара Ивановна Дзюба — работала преподавателем курсов шитья в школе. Вдвоем сестры нередко устраивали для родителей и соседей представления, и было понятно, что девочки обладают несомненными творческими способностями.

Отец Анны — владелец сети кафе Анатолий Дзюба — все-таки настоял, чтобы, получив аттестат, Аня поступила на юридический факультет: ему хотелось для дочери надежной специальности, которая сможет ее прокормить в дальнейшем. Дочь уступила, хотя ее гораздо больше привлекало эстрадно-цирковое училище.

Аня была уверена: пробиться на эстраду без денег и связей — дело безнадежное. Впрочем, она продолжала заниматься творчеством: записывала песни в своем исполнении и выкладывала их в интернете.

Начало карьеры

