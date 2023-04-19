Кирилл Дыцевич: как сложилась карьера первого «Мистера Беларусь» и почему он развелся с Настасьей Самбурской

Актер театра и кино Кирилл Дыцевич полюбился зрителям не только на родине, в Беларуси, но и на Украине и в России. Сейчас он живет в Москве и уже устроил свою личную жизнь — счастливо женат и даже стал отцом. Где он успел сняться и сыграть, почему развелся с Настасьей Самбурской и кто она, его нынешняя жена — в материале ниже.

Родом из Беларуси

Кирилл Валерьевич Дыцевич родился 21 декабря 1992 года в белорусском городе Береза. Он — единственный ребенок в семье, и родители старались воспитать его всесторонне развитым. Больше всего мальчик увлекался творчеством: пел, танцевал, участвовал в мероприятиях.