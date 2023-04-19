Кирилл Дыцевич: как сложилась карьера первого «Мистера Беларусь» и почему он развелся с Настасьей Самбурской

Актер театра и кино Кирилл Дыцевич полюбился зрителям не только на родине, в Беларуси, но и на Украине и в России. Сейчас он живет в Москве и уже устроил свою личную жизнь — счастливо женат и даже стал отцом. Где он успел сняться и сыграть, почему развелся с Настасьей Самбурской и кто она, его нынешняя жена — в материале ниже.
Родом из Беларуси
Кирилл Валерьевич Дыцевич родился 21 декабря 1992 года в белорусском городе Береза. Он — единственный ребенок в семье, и родители старались воспитать его всесторонне развитым. Больше всего мальчик увлекался творчеством: пел, танцевал, участвовал в мероприятиях.
Кирилл Дыцевич в детстве. Фото: соцсети
Однако поступать Кирилл решил в политехнический вуз. Во время учебы творческой отдушиной для юноши стали ролики в Сети. Вместе с друзьями они находили смешные темы и обыгрывали их в вайнах. Так будущую звезду экрана заметили на театральном факультете и пригласили обучаться там. Кирилл не стал отказываться и перевелся туда.
Конкурс красоты
В 2014 году Дыцевич стал участником первого в стране конкурса красоты среди мужчин «Мистер Беларусь». Он подготовился основательно: записался в спортзал, добился отличной формы и при росте 193 см стал весить 80 кг. Также будущая звезда хорошо поработал над творческой частью своего выступления. Результаты превзошли ожидания — Кирилл был назван победителем.
Кирилл Дыцевич (справа) в студенчестве. Фото: соцсети
В награду Дыцевич получил путевку в Париж. С собой он взял маму Нину Владимировну и слетал в столицу Франции. А по возвращении был приглашен на телеканал ведущим.
Телевидение и кино
Дыцевич принял приглашение стать ведущим вокальной передачи «Вечера в Мирском замке» на канале ОНТ. Параллельно начал сниматься в кино. Дебютной в 2013 году для него стала роль в фильме «Букет», затем его пригласили в мелодрамы «Ненавижу и люблю», «Потому что люблю» и «Под знаком Луны».
А роль в сериале «Ради любви я все смогу» в 2015 году по-настоящему прославила его в Беларуси. Предложения о съемках ему начали поступать не только на родине, но и из России и Украины.
Кирилл Дыцевич в сериале «Потому что люблю». Кадр из сериала
В 2016 году с дипломом актера драмтеатра Дыцевич переехал в Москву, его взяли на работу в Московский театр им. А. Пушкина. Параллельно он снимался в сериалах. В том же году в его фильмографии появились проекты «Запретная любовь», «Любовь без правил» и другие мелодрамы.
На следующий год Дыцевич снялся в украинском детективе «Тот, кто не спит» и криминальной драме «Хороший парень», премьера которого прошла на канале «1+1». Еще один новый сериал с участием Кирилла увидели уже российские зрители — сериал «Каждому свое».
Кирилл Дыцевич в сериале «На краю». Кадр из сериала
Летом 2018 года актеру досталась главная роль в сериале на СТС «Большая игра». Еще одним большим проектом того года стала многосерийная мелодрама «Ныряльщица за жемчугом». На следующий год съемок у Дыцевича было не меньше: сериалы «На краю», «Солнечный ноябрь», «Любовь с закрытыми глазами», «Ищу тебя» вошли в творческую биографию звезды.
Кирилл Дыцевич в сериале «Тот, кто не спит». Фото: соцсети
Пандемийный 2020 год был не столь насыщен съемками, но несколько сериалов с участием белорусского актера все-таки вышли на экраны: «Подари мне счастье», «Хрустальная мечта», «Отдай мне свою мечту». В 2021 году Дыцевич продолжил сниматься в многосерийных проектах. Например, появился в мелодраме «Мой любимый друг».
Другие проекты
Кирилл снимался в клипе Григория Лепса «Одежда между нами» в 2020 году. Пару ему составила модель Вики Одинцова, они сыграли двух влюбленных.
Кирилл Дыцевич в клипе «Одежда между нами». Кадр из клипа
Личная жизнь
В 2015 году на съемках сериала «Ради любви я все смогу» Дыцевич познакомился с актрисой Кристиной Казинской. Они стали общаться, а поклонники заподозрили между ними роман. Но отношения не подтвердились. Приписывали актеру лав стори с украинской певицей Тиной Кароль, они часто выходили вместе с свет. Было ли это больше, чем дружба, история умалчивает.
Тина Кароль. Фото: Global Look Press
Летом 2017 года стало известно об отношениях Дыцевича с актрисой Настасьей Самбурской. Они провстречались несколько месяцев и осенью сыграли свадьбу. Только их брак оказался недолговечным, и в следующем году они развелись.
Актриса обмолвилась, что причиной разрыва стало неадекватное поведение ее избранника. В желтой прессе иные предположения: якобы свекровь Самбурской дала интервью, не посоветовавшись с семьей сына. Это возмутило Настасью, отношения испортились, Кирилл ушел из дома и уже не воссоединился с женой.
Кирилл Дыцевич и Настасья Самбурская. Фото: соцсети
В 2022 году Дыцевич женился на актрисе Кристине Вайнас. Свадьба была тайной, как познакомились звезды, тоже скрывают. Зато о счастливом событии в семье они не стали делать секрет — в январе 2023 года объявили о рождении сына Марселя.
Кирилл Дыцевич с женой и сыном. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Кирилл Дыцевич продолжает сниматься в мелодрамах, а также востребован на подмостках. С 2022 года он играет в антрепризах «Бывшие» и «Розыгрыш», показы которых в разных городах страны идут с аншлагами.
Кирилл Дыцевич (крайний справа) в пьесе «Бывшие». Фото: соцсети