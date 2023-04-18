Звезда «Счастливы вместе» Юлия Захарова о романе с Константином Богомоловым: «Его супруга не очень адекватно относилась»

Актриса Юлия Захарова (Лена Полено из сериала «Счастливы вместе») в новом интервью вспомнила свои отношения с известным режиссером Константином Богомоловым. Когда будущая звезда училась в театральном вузе, у нее случился многолетний роман с именитым постановщиком, тогда еще ее однокурсником. Но сегодня режиссер предпочитает о нем не вспоминать.
«Он однажды мне давным давно написал такую смску: «Пожалуйста, не говори в интервью, что я твой муж». Я еще так обиделась, мы же в очень хороших отношениях расстались, и он чрезвычайно щедрый, добрый человек…» - поделилась Захарова с Юлией Ягафаровой в YouTube-шоу «О жизни».
«Сейчас он женат на офигенной женщине (Ксении Собчак, - Прим. авт.) и Ксения Анатольевна всегда совершенно открыто, позитивно и адекватно относится к историям бывших. А вот, мне кажется, предыдущая супруга Константина Юрьевича (Дарья Мороз, - Прим. авт.), она не очень адекватно и умно относилась к истории бывших и, скорее всего, запрещала ему общаться. Он из друзей меня везде удалил».
«Недавно подписался. Вот когда заново женился, смотрю, подписался на меня. Думаю: как приятно! Ну как же, мы же все-таки однокурсники».
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Захарова отметила, что они с Богомоловым прожили вместе нерасписанными около шести лет. По ее словам, это очень порядочный мужчина, и она очень уважала его семью. Но к свадьбе эти отношения так и не привели. Константин не хотел детей и загс идти тоже не торопился. Со временем Юлия просто разлюбила его, но глубоко уважать не перестала.
«Меня все устраивало. Мне нравилась та степень свободы, которую он мне дает. Костя максимально дал мне то воспитание, которое может получить молодая несмышленая провинциалка. Он мне говорил: «Никогда не смей ни при мне, ни при ком и даже сама себе в голове обсуждать людей. Ты понимаешь, насколько это неприлично?» И он мне объяснил, и я с тех пор запомнила, что нельзя человека обсуждать за его внешность. Он меня поднял на уровень как личность».
«Заставлял меня книжки читать. Я помню, увидел Дарью Донцову у меня в сумке, выхватил ее, с криком понесся и выкинул в мусоропровод. Говорит: «Не смей! Чтоб я не видел эту поганую литературу у тебя!» И дал мне с полки воспоминания Мариенгофа. Я помню эти его уроки возвышения меня как личности. Я Косте очень благодарна».
Актриса признает, что ее любовь к Богомолову была девичьим увлечением гениальным человеком. Когда она поняла, что юношеская романтика прошла, то еще два года не могла ему в этом признаться из-за огромного уважения. Девушка ушла от режиссера с легкостью, а вот он еще долгое время не мог ее отпустить и очень деликатно заботился о ней, в том числе и материально.