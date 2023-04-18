Звезда «Счастливы вместе» Юлия Захарова о романе с Константином Богомоловым: «Его супруга не очень адекватно относилась»

Актриса Юлия Захарова (Лена Полено из сериала «Счастливы вместе») в новом интервью вспомнила свои отношения с известным режиссером Константином Богомоловым. Когда будущая звезда училась в театральном вузе, у нее случился многолетний роман с именитым постановщиком, тогда еще ее однокурсником. Но сегодня режиссер предпочитает о нем не вспоминать.

«Он однажды мне давным давно написал такую смску: «Пожалуйста, не говори в интервью, что я твой муж». Я еще так обиделась, мы же в очень хороших отношениях расстались, и он чрезвычайно щедрый, добрый человек…» - поделилась Захарова с Юлией Ягафаровой в YouTube-шоу «О жизни».

«Сейчас он женат на офигенной женщине (Ксении Собчак, - Прим. авт.) и Ксения Анатольевна всегда совершенно открыто, позитивно и адекватно относится к историям бывших. А вот, мне кажется, предыдущая супруга Константина Юрьевича (Дарья Мороз, - Прим. авт.), она не очень адекватно и умно относилась к истории бывших и, скорее всего, запрещала ему общаться. Он из друзей меня везде удалил».

«Недавно подписался. Вот когда заново женился, смотрю, подписался на меня. Думаю: как приятно! Ну как же, мы же все-таки однокурсники».