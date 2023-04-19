С обложки Playboy — голодать в Африку: как Вики Одинцова стала моделью, висела на краю дубайского небоскреба и попала на реалити-шоу

Модель Вики Одинцова, или Виктория Сергеевна Одинцова, родилась в Соликамске 15 ноября 1993 года, став вторым ребенком в семье — у нее есть брат Виктор. О родителях звезды подиумов известно мало, лишь то, что недавно они отпраздновали серебряную свадьбу.
Виктория Одинцова в детстве. Фото: соцсети
С детства Виктория занималась в модельной школе, ходила на хореографию, а по окончании школы поступила в Пермский университет, во время учебы в котором перевелась в Санкт-Петербургский институт технологий и дизайна, окончила его в 2016 году.
Модельный бизнес
Во время учебы Виктория много снималась в рекламе для глянца, участвовала в модных показах. На одном из мероприятий ее заметил фотограф Александр Маврин, который специализируется на эротической съемке. Он предложил Одинцовой сотрудничество, по слухам, для большего успеха посоветовал подкорректировать внешность. Виктория якобы послушалась — увеличила грудь, сделала пухлые губы. Теперь ее параметры составляют 90х63х92 при росте 173 см и весе 55 кг. Но свои пластические операции не комментирует.
Виктория Одинцова рекламирует нижнее белье. Фото: соцсети
Вики взялась за скульптурирование тела в спортзале. Тренировки пошли ей на пользу, и вскоре она стала ведущей моделью студии Mavrin Models. Красавицу заметили не только в России, но и за рубежом.
В 2015 году Одинцова попала на обложку мужского журнала Playboy и стремительно прославилась. После этого модель стали приглашать другие издания. И через год ее фото появились на сайте нидерландского FHM. Саму красотку откровенные фото не смущают.
Виктория Одинцова в купальнике. Фото: соцсети
Идеальные формы Одинцовой с успехом помогают ей рекламировать нижнее белье, одежду, косметику для тела и волос. Например, она была лицом бренда модной одежды Guess.
Другие проекты
Одинцова Вики — успешный блогер, она ведет аккаунты во многих соцсетях, включая YouTube. Также девушка пробовала себя в телеиндустрии в 2019 году — была ведущей второго сезона реалити-шоу New model show на канале World Fashion Channel.
Виктория Одинцова в клипе Григория Лепса. Кадр из клипа
В 2020 году Виктория снялась в клипе «Одежда между нами» Григория Лепса. А за четыре года жо этого появилась в видео Егора Крида на песню «Мне нравится».
В 2021 году Виктория приняла участие в шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Ей пришлось несладко — еду нужно было зарабатывать на различных испытаниях, есть червей и жуков. Зато взамен модель получила бесценный опыт выживания и общения с людьми. Несмотря на внешнюю хрупкость, звезда смогла почти дойти до финала.
Виктория Одинцова в шоу «Звезды в Африке». Кадр из шоу
В 2022 году Одинцова вернулась в стан участников шоу «Звезды в Африке». Это был третий сезон, в котором встретились знаменитости из первого и второго сезонов — образовали соответствующие команды.
Одинцова успела запомниться зрителям конфликтом со Светланой Пермяковой, которой упал картофель, когда она готовила еду. Актриса подняла его и продолжила варить, но модель это увидела и начала осуждать — мол, еду с пола не едят. Актер Антон Филипенко пытался ухаживать за красавицей, но не добился успеха. Другой соратник Виктории по команде обвинил ее в краже сумки, а когда выяснилось, что это была шутка других ребят, даже не извинился перед Одинцовой.
Личная жизнь
Личная жизнь красавицы стала объектом пристального внимания сразу после того, как она снялась в клипе Егора Крида «Мне нравится» в 2016 году. У них случился роман, который пара старалась не афишировать. Встречались молодые люди около полугода и расстались.
Виктория Одинцова и Егор Крид. Фото: соцсети
Одинцовой приписывали отношения с Павлом Дуровым, Тимуром Батрутдиновым и даже автогонщиком Фернандо Алонсо.
В 2020 году поговаривали, что Одинцова собралась замуж за Димаша Адилета, но это была шутка, которую пара активно развивала. А вот про отношения с футболистом Александром Кокориным до сих пор ничего не ясно. Но парочку видели вместе.
Виктория Одинцова и Димаш Адилет. Фото: соцсети
Сама Одинцова опровергает слухи, что оказывала эскорт-услуги состоятельным мужчинам — эти разнотолки ходят в Сети по сей день. В интервью Лауре Джугелии на YouTube Виктория рассказывала, что собиралась замуж, была беременна, но потеряла ребенка на 10 неделе. С женихом они расстались. Имени несостоявшегося мужа модель не назвала.
Интересные факты
Модель активно продвигает свои блоги и видеоканал. В 2017 году она шокировала весь мир, запечатлевшись на крыше 300-метрового небоскреба. Причем, без страховки красотка повисла на одной руке над пропастью. Опубликованный в Сети ролик посмотрели более 6 млн пользователей, и эта цифра продолжает расти.
Виктория Одинцова повисла на огромной высоте. Фото: соцсети