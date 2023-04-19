С обложки Playboy — голодать в Африку: как Вики Одинцова стала моделью, висела на краю дубайского небоскреба и попала на реалити-шоу

С детства Виктория занималась в модельной школе, ходила на хореографию, а по окончании школы поступила в Пермский университет, во время учебы в котором перевелась в Санкт-Петербургский институт технологий и дизайна, окончила его в 2016 году.

Модельный бизнес

Во время учебы Виктория много снималась в рекламе для глянца, участвовала в модных показах. На одном из мероприятий ее заметил фотограф Александр Маврин, который специализируется на эротической съемке. Он предложил Одинцовой сотрудничество, по слухам, для большего успеха посоветовал подкорректировать внешность. Виктория якобы послушалась — увеличила грудь, сделала пухлые губы. Теперь ее параметры составляют 90х63х92 при росте 173 см и весе 55 кг. Но свои пластические операции не комментирует.