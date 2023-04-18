Откуда Александр Розенбаум знает блатную лексику и почему от него ушла первая жена: тайны честного барда

Он никогда не хитрит и не юлит – честно признается в своих пороках, не скрывая, что за долгую жизнь каких только искушений и испытаний ему не выпало. Но при этом Александр Розенбаум не устает повторять, что счастлив со своей женой Еленой. Они научились беречь и прощать друг друга. А прощать – было за что…
Сын врачей, поклонник Высоцкого
Александр Розенбаум в юности - с волосами. Фото: соцсети
Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде, в семье «без пяти минут» врачей: отец, Яков Шмарьевич, и мама, Софья Семеновна, заканчивали Первый Медицинский институт. По национальности Александр Розенбаум - еврей. Вскоре родителей распределили в маленький город Зыряновск в Восточно-Казахстанской области, там родился младший сын – Владимир.
В Казахстане семья прожила 6 лет, а в первый класс Саша пошел уже в родном городе – Розенбаумы вернулись в Ленинград. Помимо учебы, он успевал заниматься музыкой, которая влекла его все сильнее: освоил гитару, исполнял песни Окуджавы, Галича и других бардов, а потом и сам начал писать стихи и песни. Кумирами Розенбаума в музыке с детства были Владимир Высоцкий и «Битлз».
Врач на «скорой»
Александр Розенбаум в начале музыкальной карьеры. Фото: соцсети
Окончив школу, он пошел по стопам родителей – поступил в мединститут и стал врачом-терапевтом. Какое-то время Александр буквально разрывался между двумя жизненными призваниями: он отдавал все силы и сердце работе на «Скорой помощи», спасал людей, и в то же время продолжал сочинять песни, руки так и тянулись к гитаре.
Заочно он окончил джазовое училище и стал профессиональным аранжировщиком. И тогда, осознав, что заниматься сразу двумя направлениями нереально, он после долгих сомнений и терзаний все-таки выбрал музыку.
«Блатные» песни и народное признание
Первые «блатные» песни Розенбаум написал еще в юности, на первых курсах института.
«Сам удивлялся тому, что выходило из-под пера: откуда я мог знать блатную лексику, как сумел прочувствовать казачью романтику? Я словно погружался в подсознание. За что-то стал угоден Богу, раз он решил наградить меня этой способностью», - вспоминал позднее музыкант.
Его творческая биография началась с маленьких залов «Ленконцерта» - поначалу играл в составе ансамблей, а собственные песни исполнял «подпольно». Это были «квартирники»: их записывали на бобинные и кассетные магнитофоны, и записи очень быстро получили огромную популярность.
При этом самого исполнителя никто в глаза не видел, - слушая «Лиговку», «Гоп-стоп», «Червончики», слушатели пересказывали друг другу легенды о том, что Розенбаум – то ли вор в законе, то ли пожилой эмигрант, тоскующий по родине.
Карьера после 30 лет
Александр Розенбаум на сцене с "Братьями Жемчужными". Фото: соцсети
Розенбауму уже исполнилось 30 лет, когда он, наконец, появился на большой сцене. Теперь можно было купить «легальные» диски с его песнями – «Домашний концерт», «Памяти Аркадия Северного» (этот диск он записал вместе с «Братьями Жемчужными»).
Многие его песни мгновенно становились хитами – и остаются ими спустя десятилетия: «Утиная охота», «Вальс бостон», «Есаул молоденький», «Нарисуйте мне дом», «Вещая судьба», «Заходите к нам на огонек»…
«Афганский» цикл
Александр Розенбаум в Афганистане. Фото: соцсети
А потом Александр Розенбаум побывал в Афганистане. И еще раз, и еще, и еще… Пел для советских бойцов, разговаривал с ними, жил со всеми вместе в палатке… Многое понял, многое перевернулось в его душе. Именно после этих поездок появился его «Афганский цикл» - «Черный тюльпан» и другие песни навсегда запали в сердца тех, кто там побывал, кому довелось хоронить друзей – «которым в двадцать лет могилы роют».
О войне и о любви
Песни Розенбаума год от года становились все более глубокими – на смену «блатному» репертуару пришли философские композиции, казачьи песни, он писал о Великой Отечественной войне, о Гражданской, о судьбах белогвардейских офицеров и красноармейцев, эмигрантов и простых солдат своей страны. Почитатели таланта Розенбаума хорошо знают и любят его песни «А может, не было войны», «Романс генерала Чарноты», «Проводи-ка меня, батя, на войну»…
Александр Розенбаум и Григорий Лепс на сцене. Фото: соцсети
Музыкант не раз становился лауреатом премии «Золотой граммофон», «Шансон года», он выпустил десятки альбомов, каждый из которых становился открытием для его слушателей. Одним из таких открытий был песня «Вечерняя застольная» - своеобразный реквием, который Розенбаум исполнил вместе с Иосифом Кобзоном и Григорием Лепсом.
Роли в кино
Александр Розенбаум – не только талантливый поэт и музыкант, он еще и очень фактурный мужчина с эффектной внешностью, и это использовали режиссеры, снимая его в кино. Началось с песен – композиции Розенбаума прозвучали в фильмах «Боль и надежды Афганистана», «Друг», «Афганский излом»…
Александр Розенбаум в роли Джафара. Фото: кадр из фильма "Чтобы выжить"
А потом зрители увидели его на экране – он сыграл бандита Джафара в картине «Чтобы выжить», музыканта в фильме «Побег на край света», есть у него роли и еще в нескольких проектах.
«Блатная» песня «Начальник из сыскной» звучит в популярном сериале «Бригада», в сериале «Две судьбы» можно услышать «Заходите к нам на огонек», а сам музыкант уже давно перестал считать – сколько у него песен. Вот уже много лет Розенбаум – один из членов жюри музыкального конкурса «Три аккорда», он оценивает участников порой строго, но справедливо и профессионально.
«Толстый фраер», корпоративы и благотворительные концерты
Александр Розенбаум на сцене. Фото: соцсети
Александр Розенбаум – владелец ресторанного бизнеса: сети пивных «Толстый фраер» в Петербурге. Бизнес принадлежит ему и его зятю, и, надо полагать, приносит неплохой доход.
Певца нередко приглашают на корпоративы и частные вечеринки: по сведениям СМИ, такая встреча обойдется пригласившим в 4,5 миллиона рублей. И, конечно, музыкант зарабатывает концертами – его гастрольный график весьма плотен, и в залах – постоянный аншлаг.
В то же время Розенбаум часто дает бесплатные концерты: он поет для студентов и военных, для врачей и моряков. А еще – для заключенных: он считает, что люди, отбывающие наказание, не должны лишаться музыки и песен.
Он дает благотворительные концерты, сборы от которых идет пострадавшим от межнациональных конфликтов, а также на другие цели: например, на поддержку молодых поэтов, детей-инвалидов, ветеранов, блокадников.
Почему ушла первая жена
В своем возрасте – Розенбауму 71 год – музыкант остается стройным и подтянутым: при росте 174 см он весит 73 кг. Обладатель спортивной фигуры и бархатистого проникновенного голоса с юности пользовался успехом у девушек, и в первый раз женился совсем юным. Правда, этот брак распался меньше чем через год: молодая жена просто собрала вещи и ушла.
«Таня не хотела ничего обсуждать. Она была бесконечно мягким человеком, и ее жестокость по отношению ко мне была необъяснима. Я вынужденно дал согласие на развод — не сволочь же и не сопляк», - рассказывал Александр Яковлевич.
Вторая жена, единственная дочь и четверо внуков
Александр Розенбаум с женой и дочкой. Фото: соцсети
А вот Елена Савшинская, которая тоже училась в мединституте, стала его женой на всю жизнь. У супругов – единственная дочь Анна. Она замужем за спортсменом-пловцом из Израиля – Тиберио Чаки. В детстве Анна была слабенькой, часто болела, родители всеми силами старались укрепить здоровье девочки.
И Александр Яковлевич очень переживал, когда Анна забеременела и родила первенца – Дэвида. Родители Анны считали, что на этом дочь и остановится, но вскоре на свет появился второй мальчик – его назвали Александром, в честь деда. А потом родились близнецы Андрей и Виктор.
Александр Розенбаум и Елена Савшинская. Фото С. Кипяткова, соцсеть Тамары Грищенковой
В свое время ходили разные слухи о романах Розенбаума. Например, известная певица Надежда Бабкина признавалась, что у нее были отношения с музыкантом. Впрочем, сам Александр Яковлевич ни разу не назвал ни одного женского имени, с которыми его связывала молва: он считает, что это было бы не по-мужски.
Он вообще избегает разговоров о личной жизни, повторяя, что его дом – это его крепость, и оберегает жену от общения с представителями СМИ. Розенбаум продолжает называть Санкт-Петербург Ленинградом, и то ли в шутку, то ли всерьез утверждает: «Это город Лены – моей жены».
Розенбаум сейчас – интервью, гастроли и семейное счастье
Александр Розенбаум с внуками. Фото: соцсети
Певец принял участие в шоу «Осторожно: Собчак», где отвечал на самые каверзные вопросы ведущей откровенно и с достоинством. Он продолжает занимать кресло члена жюри на конкурсе «Три аккорда», много гастролирует – его рады видеть в городах страны.
В марте 2023 года поклонникам пришлось поволноваться – Розенбаум внезапно оказался на операционном столе, необходимо было удалить тромб. К счастью, все прошло хорошо, и музыкант продолжил гастрольный тур. Александр Яковлевич не старается казаться лучше, чем он есть: он повторяет, что далеко не безгрешен, но они с женой счастливы, потому что научились доверять и прощать друг друга.
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Сбылась его мечта, о которой он пел в молодости в песне «Нарисуйте мне дом» - «да такой, где бы жить не мешали, где, устав от боев, снова б силы копил, и в котором никто никогда бы меня не ужалил…» На своих концертах Розенбаум открывает перед зрителями душу – и за это его любят и ценят миллионы поклонников.