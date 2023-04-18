Откуда Александр Розенбаум знает блатную лексику и почему от него ушла первая жена: тайны честного барда

Окончив школу, он пошел по стопам родителей – поступил в мединститут и стал врачом-терапевтом. Какое-то время Александр буквально разрывался между двумя жизненными призваниями: он отдавал все силы и сердце работе на «Скорой помощи», спасал людей, и в то же время продолжал сочинять песни, руки так и тянулись к гитаре.

Заочно он окончил джазовое училище и стал профессиональным аранжировщиком. И тогда, осознав, что заниматься сразу двумя направлениями нереально, он после долгих сомнений и терзаний все-таки выбрал музыку.

«Блатные» песни и народное признание

Первые «блатные» песни Розенбаум написал еще в юности, на первых курсах института.

«Сам удивлялся тому, что выходило из-под пера: откуда я мог знать блатную лексику, как сумел прочувствовать казачью романтику? Я словно погружался в подсознание. За что-то стал угоден Богу, раз он решил наградить меня этой способностью», - вспоминал позднее музыкант.

Его творческая биография началась с маленьких залов «Ленконцерта» - поначалу играл в составе ансамблей, а собственные песни исполнял «подпольно». Это были «квартирники»: их записывали на бобинные и кассетные магнитофоны, и записи очень быстро получили огромную популярность.

При этом самого исполнителя никто в глаза не видел, - слушая «Лиговку», «Гоп-стоп», «Червончики», слушатели пересказывали друг другу легенды о том, что Розенбаум – то ли вор в законе, то ли пожилой эмигрант, тоскующий по родине.

Карьера после 30 лет

