Мари Краймбрери: почему сменила имя и страну, как стала певицей и виновна ли в разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского

Мари Краймбрери на самом деле зовут Мариной Вадимовной Жадан. Она родом из Кривого Рога (Украина), день рождения — 21 августа 1992 года. У нее есть старший брат-программист Олег. В четыре года девочку отдали на хореографию, и все детство она провела на паркете и сцене. Родители надеялись, что дочка станет переводчиком, но у Марины были другие планы: она мечтала о сцене.

В 15 лет травма мениска не позволила ей продолжать танцевать, и девушке пришлось забыть о своем желании стать профессиональной танцовщицей. Она пошла преподавать.

Параллельно писала стихи и даже впустила книгу лирики «Наедине с небом». И в 19 лет всерьез стала задумываться: а не стать ли ей певицей? Как раз судьба распорядилась так, что она переехала в Москву к своему возлюбленному, начала работать в продюсерском центре хореографом и видела, как становятся звездами.