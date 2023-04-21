Бот сразу начинает с козырей – его познания вызывают оторопь:

«Фильм повествует о жизни Людмилы Гурченко, молодой провинциальной девушки, которая приезжает в Москву в надежде начать новую жизнь. Там она встречает молодого и увлеченного работой журналиста Владимира Рязанова, с которым начинает строить свою карьеру и личную жизнь. Но вскоре на пути Людмилы возникают серьезные трудности, с которыми ей приходится бороться, а Владимир сталкивается со своими внутренними противоречиями. Все это происходит в сложный и нестабильный период истории Советского Союза - 60-е годы XX века».

Откуда там Людмила Гурченко, бот? Ну ладно – что-то сдвинулось в электронных мозгах, допускаем. Возможно – автоматическая реакция на имя «Людмила» и время – 60-е годы, когда началась карьера Гурченко. Но дальше появляется какая-то Галка! И бот несет невообразимое.

«Продолжу: фильм повествует о взаимоотношениях трех подруг - Кати, Люды и Галки, которые учатся и работают в Москве. Катя становится председателем коллектива на заводе и у нее сложности с парнем, Люда устраивается на работу в институт, где знакомится с молодым ученым, но их отношения омрачены прошлым Люды, а Галка пытается завести карьеру актрисы и влюбляется в режиссера».

Ну и каша у тебя в голове, бот! Продолжаем.

«Катя оказывается беременной, но ее парень, пожелавший уехать в Америку, отказывается жениться. Люда, которую долго не брали на работу из-за ее прошлого, увольняется после того, как по вине бывшего мужа они оказываются в конфликте с милицией. Галке предлагают роль в фильме, но условия съемок вызывают сомнения. В конце фильма Катя выходит замуж за другого парня, Люда прощается со своим бывшим мужем и возвращается на прежнюю работу, а Галка уезжает на съемки из Москвы. Фильм заканчивается отъездом всех трех друзей на поезде в разные города».

Похоже, у бота какая-то другая реальность, где показывают совсем другое кино.

«Ирония судьбы» - неведомый врач Заволокин

