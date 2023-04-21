В это невозможно поверить, но кое-кто не знает, о чем рассказывают фильмы «Любовь и голуби» и «Ирония судьбы, или С легким паром!» Правда, этот «кое-кто» - не человек, а робот, так что простим ему это. Тем более, что создатели вложили в ChatGPT удивительную фантазию – если он не знает, о чем кино, он начинает придумывать, и получается диковато и забавно. Приводим его ответы.
«Москва слезам не верит» - волшебное появление Людмилы Гурченко, странная Галка и жених из Америки
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Бот сразу начинает с козырей – его познания вызывают оторопь:
«Фильм повествует о жизни Людмилы Гурченко, молодой провинциальной девушки, которая приезжает в Москву в надежде начать новую жизнь. Там она встречает молодого и увлеченного работой журналиста Владимира Рязанова, с которым начинает строить свою карьеру и личную жизнь. Но вскоре на пути Людмилы возникают серьезные трудности, с которыми ей приходится бороться, а Владимир сталкивается со своими внутренними противоречиями. Все это происходит в сложный и нестабильный период истории Советского Союза - 60-е годы XX века».
Откуда там Людмила Гурченко, бот? Ну ладно – что-то сдвинулось в электронных мозгах, допускаем. Возможно – автоматическая реакция на имя «Людмила» и время – 60-е годы, когда началась карьера Гурченко. Но дальше появляется какая-то Галка! И бот несет невообразимое.
«Продолжу: фильм повествует о взаимоотношениях трех подруг - Кати, Люды и Галки, которые учатся и работают в Москве. Катя становится председателем коллектива на заводе и у нее сложности с парнем, Люда устраивается на работу в институт, где знакомится с молодым ученым, но их отношения омрачены прошлым Люды, а Галка пытается завести карьеру актрисы и влюбляется в режиссера».
Ну и каша у тебя в голове, бот! Продолжаем.
«Катя оказывается беременной, но ее парень, пожелавший уехать в Америку, отказывается жениться. Люда, которую долго не брали на работу из-за ее прошлого, увольняется после того, как по вине бывшего мужа они оказываются в конфликте с милицией. Галке предлагают роль в фильме, но условия съемок вызывают сомнения. В конце фильма Катя выходит замуж за другого парня, Люда прощается со своим бывшим мужем и возвращается на прежнюю работу, а Галка уезжает на съемки из Москвы. Фильм заканчивается отъездом всех трех друзей на поезде в разные города».
Похоже, у бота какая-то другая реальность, где показывают совсем другое кино.
«Ирония судьбы» - неведомый врач Заволокин
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
«Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» - это советская комедия-мелодрама, вышедшая в 1975 году. Сюжет фильма начинается в канун Нового года, когда главный герой, молодой врач Заволокин, возвращается домой после дежурства в больнице».
Начало хорошее, бот. Разве что фамилия врача… Ну ладно, спишем на помехи. Почему бы не продолжить в том же духе? Но нет… Фантазия уносит искусственный интеллект в неведомые дали.
«Он случайно попадает в поезд, который отправляется в Ленинград, а не в Москву, как он думал. В Ленинграде он знакомится с девушкой Надей, которая живет в квартире, которую ему дали в качестве временного жилья. Заволокин и Надя проводят вместе новогоднюю ночь. Так начинается забавная ирония судьбы, когда Заволокин и Надя живут в одной квартире, думая, что это их собственное жилье. В их жизни происходят разные события, которые они решают вместе, и они начинают влюбляться друг в друга. Однако, когда Заволокин вспоминает о своей невесте, он решает вернуться к ней. Но в конце фильма он понимает, что настоящая любовь - это Надя, и они вместе встречают Новый год».
В принципе, не так уж далеко от оригинала, согласитесь. Браво, бот!
«Служебный роман» - интриги и любовь к работе
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
«Служебный роман» - это советская комедия, вышедшая в 1977 году. Фильм рассказывает историю романа между двумя сотрудниками института - Людмилой Прокофьевной Калиновской и Андреем Михайловичем Разумовским. Они влюбляются друг в друга, но не могут быть вместе из-за жестких правил и норм, которые существуют в их институте».
Ну вообще-то в фильме ни намека на какие-то правила, запрещающие двум людям встречаться. Может быть, бот смешал в одну кучу две истории любви – Калугиной и Новосельцева, и Рыжовой и Самохвалова? Во втором случае и правда есть негласный запрет – ведь у героев есть семьи… Что же было дальше, бот?
«Людмила и Андрей несчастны в своих личных жизнях и ищут любовь и счастье. Однако их роман сталкивается с множеством препятствий. Начальство не одобряет их отношения, а коллеги считают, что они не должны заниматься личными делами на работе. Кроме того, у них есть конкуренты, которые хотят занять их места в институте. В конце концов, Людмила и Андрей решают бросить свою работу и начать новую жизнь вместе. Они уезжают в другой город и начинают жить вместе, но их прошлое их преследует. Они понимают, что не могут жить без своей работы и возвращаются в институт, где продолжают работать вместе и любить друг друга».
Да здравствует любовь к работе и перевыполнение производственного плана – не так ли, бот?
«Любовь и голуби» - побег влюбленных от милиции
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
«Любовь и голуби» - это советская комедия, вышедшая в 1984 году. Фильм рассказывает историю любви двух молодых людей - Ивана и Надежды, которые встречаются на курорте и влюбляются друг в друга».
Опять ошибочка, бот. Не очень-то они молодые, и зовут их иначе.
«Однако, когда они возвращаются в город, они понимают, что живут в разных мирах, и у них нет ничего общего. Но они продолжают встречаться и пытаются сохранить свою любовь, несмотря на все трудности и препятствия. В конце фильма они решают бежать вместе и начать новую жизнь. Фильм снят в жанре романтической комедии и является одним из самых популярных фильмов советской эпохи».
Да что ж такое, почему у тебя все герои куда-то сбегают, бот? Что случилось после того, как Иван и Надежда сбежали?
«Фильм не дает явного ответа на этот вопрос, но можно предположить, что Иван и Надежда начали новую жизнь вместе, скрываясь от преследования милиции и пытаясь начать все сначала».
Ого – вот уже и милиция подтянулась!
«В любом случае, фильм заканчивается сценой, где Иван и Надежда счастливы и влюблены, и мы можем предположить, что они будут вместе и будут бороться за свою любовь».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Оптимизм искусственного интеллекта внушает уважение, - как и его неуемная фантазия. Что ж, скоро мы продолжим расспрашивать его о легендарных советских фильмах, которые многие знают наизусть. Нас ждет еще немало интересного и забавного.