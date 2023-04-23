Баста накормит мясом, а Жуков вернет в 90-е: сколько денег просят знаменитости за блюда в своих ресторанах

Сюда часто идут за ребрышками BBQ, а также атмосферой сериала «Карточный домик». Большой выбор шаурмы и бургеров. У Басты целая сеть ресторанов - только в Москве 10 заведений, а еще есть в других городах.

Цены: ребра свиные (большая порция) на выбор: с картофелем и розмарином или с фасолью в соусе тако - 760 руб.; «Ребро Ноггано» на 4 персоны (выдержка 30 дней, томится более 17 часов, 2500 г) - 7000 руб.; шаурма с реберным мясом, азиатская шаурма с креветками или вегачизбургер - по 490 руб., кракенбургер с осьминогом и соусом из печеных перцев - 990 руб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Руки ВВерх! Бар» Сергея Жукова