Баста накормит мясом, а Жуков вернет в 90-е: сколько денег просят знаменитости за блюда в своих ресторанах

В нашу подборку мы намеренно не включили самые дорогие заведения - здесь только те звездные кафе и рестораны, где наиболее низкие цены. Хотя и в них, признаться, чаще всего дешево посидеть не получится.
«Frank by Баста»
Фото: соцсети
Сюда часто идут за ребрышками BBQ, а также атмосферой сериала «Карточный домик». Большой выбор шаурмы и бургеров. У Басты целая сеть ресторанов - только в Москве 10 заведений, а еще есть в других городах.
Цены: ребра свиные (большая порция) на выбор: с картофелем и розмарином или с фасолью в соусе тако - 760 руб.; «Ребро Ноггано» на 4 персоны (выдержка 30 дней, томится более 17 часов, 2500 г) - 7000 руб.; шаурма с реберным мясом, азиатская шаурма с креветками или вегачизбургер - по 490 руб., кракенбургер с осьминогом и соусом из печеных перцев - 990 руб.
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«Руки ВВерх! Бар» Сергея Жукова
Фото: соцсети
10 лет назад Сергей открыл свой первый «Руки ВВерх! Бар». Сейчас бары работают во многих городах страны, и в Москве, конечно, тоже. «Успех в правильно выбранном формате. У нас можно не просто вкусно поесть, выпить и попеть в караоке, а как на машине времени перенестись в атмосферу 90-х и нулевых, когда наши гости были молоды, беззаботны и влюблены», - делился бизнес-секретами Сергей в интервью «Телепрограмме».
Кругом гостям намекают: 90-е снова в тренде. В барах проходят тематические музыкальные вечеринки - к примеру, «Мы из 90-х». Есть караоке с подборкой из трех тысяч песен: и ретро, и современные композиции. Бывает, что и звезды выступают, и сам хозяин Сергей Жуков заглянет с друзьями.
Цены: цезарь с лососем «Павлиашвили» - 790 руб.; диета Сергея Жукова (соломка из болгарского перца, сельдерея, моркови, огурцов, соус дорблю - 390 руб.; шаверма «Крошка моя» - 490 руб.; бургер «Мамин симпатяга» - 610 руб.
Gucci Cafe и Крид с Тимати
Фото: соцсети
В апреле музыканты и бизнесмены Егор Крид и Тимати открыли Gucci Cafe. На логотипе и в меню название написано в зеркальном отображении - прав на знаменитый итальянский бренд у владельцев нет, а так поди докажи, что абракадабра - это Gucci.
Цены в заведении обычные московские - то есть довольно высокие. Фото: соцсети
Музыкантов консультирует известный ресторатор Антон Пинский. Внутри - диваны, над столиками нависают розовые лампы, много логотипов.
Заведение итальянское, меню старается охватить самые разные вкусы. Из фишек - звездные блюда. Например, Kreed Pasta (1058 руб.) - паста с песто, пропаренными в сувиде кусочками индейки, кедровыми орехами и брокколи. Есть десерт с говорящим названием «Роза холостяка» (650 руб.). Напомним, и Тимати, и Крид были главными героями шоу «Холостяк».
Подача десерта эффектная. Приносят десерт из мороженого, клубники, ликера и живую розу - ее опускают в сосуд с жидким азотом, она мгновенно замерзает, а клиенту предлагают ударить по бутону. Ставшие хрупкими лепестки эффектно падают в тарелку с десертом.
Розу от Крида одной из первых отведала певица Клава Кока. Фото: соцсети
Коктейль «Gucci Дед» (890 руб., рислинг, мараскино, миндаль и вишня) придумал Тимати. Коктейль сначала поджигают, а потом брызгают парфюмом.
Другие цены: спагетти с артишоками и сыром пекорино - 890 руб.; зеленый салат с авокадо и зелеными бобами - 680 руб.; суп минестроне - 490 руб.
«Хот-дог Бульдог» и Гарик Харламов
Фото: соцсети
Полтора года назад открылась сеть стритфудов Hot Dog Bulldog. Учредители компании - солидные рестораторы. А резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов вложился своим именем. Гарик проект стабильно пиарит, его образ используется в рекламе. А значит, свой вкусный процент комик получает. Хот-доги там приличные, хоть и дороговато для перекуса.
Цены: хот-дог «Гусарский» (колбаска из мраморной свинины, соус, лук, салат, маринованные огурцы) - 389 руб., трюфель-муфель дог (колбаска на выбор, соус трюфельный, варенье из черной смородины, лук фри) - 399 руб.; картофель деревенский или куриные наггетсы (6 шт.) - 189 руб.
«Булка» и Федор Бондарчук
Фото: bulkabakery.ru
У режиссера Федора Бондарчука в Москве три «Булки». Федор Сергеевич - один из совладельцев этого бизнеса. Тут и хлебная лавка с кондитерской, и ресторанчик при пекарне. Кругом пахнет выпечкой. Большой выбор напитков для кофеманов, на вынос 20% скидка. После 21.00 скидка 50% на хлеб и выпечку с собой.
Фото: соцсети
Цены: биобагет пшеничный, багет из гречишной муки - 160 руб.; орешек с вареной сгущенкой - 50 руб.; меренга с черешней и грушей - 290 руб.; утка сувид с картофельным гратеном - 850 руб.; скумбрия из дровяной печи с соусом бер блан и рапаном - 850 руб.; кофе раф лавандовый - 420 руб.
«Толстый фраер» и Александр Розенбаум
Основатель и совладелец сети питерских пивных «Толстый фраер» - певец Александр Розенбаум. Фишка - стилизация под эпоху СССР: здесь и весы, и доска объявлений «Здесь был Вася» и пивной ларек с бидонами.
Фото: tolstiy-fraer.ru
Туристы могут на месте купить сувениры. Порции большие - это же Питер!
Фото: tolstiy-fraer.ru
Цены: оливье - 250 руб.; макароны по-матросски - 330 руб.; огромная домашняя котлета с картофельным пюре и соус BBQ - 450 руб; суп с лесными грибами - 300 руб.; капучино - 180 руб.