Пять сыновей российских звезд, выросших настоящими красавцами

Теперь пришло время подарить радостные минуты женской аудитории - и порассматривать, какими красавцами вымахали сыновья звезд российского шоу-бизнеса.
Артем Погребняк (16 лет)
Говорят, сейчас семья бывшего футболиста сборной России по футболу Павла Погребняка переживает не лучшие времена. Отношения с супругой Марией спортсмен поставил на паузу. Зато дети пары продолжают расти, несмотря ни на что.
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И вот старший сын Артем, родившийся в 2007 году, уже успел перегнать довольно высокую маму и активно догоняет еще более высокого папу: усиленно тренируется, играет в подмосковной футбольной команде «СК-Богородское», забивает первые голы и привлекает внимание женской аудитории в соцсетях. Кто знает, может, скоро и до сборной России по футболу доберется.
Матвей Петренко (16 лет)
Фото: соцсети
От Игоря Петренко у актрисы Екатерины Климовой родились двое сыновей - Матвей и Корней. В этом году первому исполнится 17 лет. Недавно артистка решила показать всем, как подрос малыш. Фото произвели фурор. Матвей похож и на маму-красавицу, и на отца-молодца. «И Петренко еще судится за алименты для сыновей? Стыдно!» - пишут негодующие подписчики.
Артем Аршавин (17 лет)
Фото: соцсети
Сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина - одного из самых перспективных российских футболистов в прошлом, ушедшего из семьи, вырос улучшенной копией отца. Тоже щеки будто в румянах, ослепительная улыбка и мамин модельный шарм. Футбол Артема не прельщает: хорошенько посмотрев на себя в зеркало, он решил пойти в театральную студию и уже пробует вести мероприятия. Очевидно, впереди театральный вуз и, возможно, успешная карьера.
Иван Золотухин (18 лет)
Фото: соцсети
Паренек вымахал в копию Валерия Золотухина времен фильмов «Пакет» или «Хозяин тайги». Парень родился в результате внебрачной связи советского артиста и актрисы Таганки Ирины Линдт. Когда папа умер, Ваня был совсем маленьким, и ему еще долго об этом не говорили. Зато теперь он возмужал и готов продолжать родительское дело - с детства занимался в театральном центре «Премьера», пробовал себя в спектаклях мамы в «Театре Луны», а затем поступил в Московскую театральную школу Олега Табакова при театре «Табакерка».
Лукас Портман (21 год)
Фото: соцсети
Ну какой еще сын мог вырасти у Натальи Водяновой? Конечно, мамин симпатяга. Светлые волосы, выразительные черты лица, голубые глаза и обаятельная улыбка. Сын нижегородской супермодели и британского аристократа для пущей брутальности уже украсил тело татуировками и, конечно, разбил не одно женское сердце. Действующую пассию Лукас представил в соцсетях совсем недавно - это Зое Колеман. Вместе они уже шесть месяцев. Свои чувства парень выражает очень нежно: «С днем рождения ангела, который благословил последние полгода моей жизни!»