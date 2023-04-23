Пять сыновей российских звезд, выросших настоящими красавцами

Теперь пришло время подарить радостные минуты женской аудитории - и порассматривать, какими красавцами вымахали сыновья звезд российского шоу-бизнеса.

Артем Погребняк (16 лет)

Говорят, сейчас семья бывшего футболиста сборной России по футболу Павла Погребняка переживает не лучшие времена. Отношения с супругой Марией спортсмен поставил на паузу. Зато дети пары продолжают расти, несмотря ни на что.

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И вот старший сын Артем, родившийся в 2007 году, уже успел перегнать довольно высокую маму и активно догоняет еще более высокого папу: усиленно тренируется, играет в подмосковной футбольной команде «СК-Богородское», забивает первые голы и привлекает внимание женской аудитории в соцсетях. Кто знает, может, скоро и до сборной России по футболу доберется.

Матвей Петренко (16 лет)