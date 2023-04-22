Чего хотят от хирургов знаменитые женщины и сколько это стоит

Анна Семенович, 43 года
Певица делала операцию по уменьшению груди после того, как ей поставили диагноз «гигантомастия». «Такой диагноз женщине ставят, если ее бюст начинается от шестого размера, где каждая грудь весит от 2,5 кг. Гигантомастия - особенность организма: как только я поправляюсь даже на 1 кг, у меня сразу увеличивается грудь. Я обращалась к врачам, и мне посоветовали сделать редукцию. И я уменьшила грудь с девятого до пятого размера». Однако после операции грудь у Анны продолжила расти и сейчас шестого размера.
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Оксана Самойлова, 34 года
Фото: соцсети
Блогер, предпринимательница и жена рэпера Джигана родила четверых детей и решила обновить форму груди. Оксана не стала скрывать перемены - она же блогер. Женщина остановила свой выбор на самой дорогой клинике столицы, поэтому ей операция стоила почти 600 тыс. руб. Обычно цены в 2 раза меньше.
Самойлова увеличила грудь после первых родов и кормления дочери. «На повторную операцию решиться гораздо сложнее, мотивации недостаточно. Это на первую с родным «минус первым» летишь на крыльях и ничего не замечаешь, - рассказала Оксана. - Я ни дня не пожалела о том, что когда-то сделала грудь. Но 10 лет и четверо детей изрядно подпортили форму. Да и заменить имплант было нелишним».
В среднем грудные импланты меняют через 15 лет, но если нет проблем, то можно не трогать. Несмотря на то что теперь мода на небольшую естественную грудь, Самойлова выбрала аппетитные формы. Блогеру заменили импланты объемом 320 мл на 465 мл.
Слава, 42 года
Фото: соцсети
Это была ее первая пластика в жизни. Слава за один наркоз сделала липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка, заодно и грудь подтянула. Артистка не ставила импланты, просто хирург «взбодрил» естественные формы. Обвисание груди чаще всего связано с наследственным фактором, оно развивается после грудного вскармливания, резкого снижения веса или вследствие возрастных изменений.
Потерю упругости тканей часто невозможно устранить физическими упражнениями, массажем и другими безоперационными методами. Однако у операции есть масса противопоказаний и возможны осложнения. К счастью, у Славы все прошло благополучно и быстро зажило.
Полина Диброва, 33 года
Фото: соцсети
Жена телеведущего Дмитрия Диброва сделала себе подарок на 2023 год - новую грудь четвертого размера. Полина родила троих сыновей, а в прошлом году стала активно тренироваться, села на диету и серьезно похудела.
«Обладательницей форм я была всегда. В школе этого жуть как стеснялась: мальчишки обзывались и смеялись. Я нервничала, - вспоминала Полина. - Но вскоре то, что было поводом для насмешек, стало моей уникальностью. И дети все это только развили. Но тут пришла диета. В результате ушло все - руки, ноги, попа, а особенно грудь!»
Полина вернула утраченное с помощью хирурга и осталась очень довольна. Она утверждает, что доктор сделал ее такую же грудь, какой она была 15 лет назад - до кормления грудью и похудения.
Послеоперационный период - то еще испытание. «Наконец я почувствовала себя полноценным человеком, - призналась женщина на 8-й день. - Основная боль отступила, я не пользуюсь обезболивающими. У меня появилась возможность совершать те движения, на которые я не была способна первую неделю - поднимать руки. Я получила то, что я хотела».
КСТАТИ
Средняя стоимость операции по увеличению или уменьшению груди варьируется от 150 до 350 тыс. руб.