Чего хотят от хирургов знаменитые женщины и сколько это стоит

Блогер, предпринимательница и жена рэпера Джигана родила четверых детей и решила обновить форму груди. Оксана не стала скрывать перемены - она же блогер. Женщина остановила свой выбор на самой дорогой клинике столицы, поэтому ей операция стоила почти 600 тыс. руб. Обычно цены в 2 раза меньше.

Самойлова увеличила грудь после первых родов и кормления дочери. «На повторную операцию решиться гораздо сложнее, мотивации недостаточно. Это на первую с родным «минус первым» летишь на крыльях и ничего не замечаешь, - рассказала Оксана. - Я ни дня не пожалела о том, что когда-то сделала грудь. Но 10 лет и четверо детей изрядно подпортили форму. Да и заменить имплант было нелишним».

В среднем грудные импланты меняют через 15 лет, но если нет проблем, то можно не трогать. Несмотря на то что теперь мода на небольшую естественную грудь, Самойлова выбрала аппетитные формы. Блогеру заменили импланты объемом 320 мл на 465 мл.

Слава, 42 года