На «Маршрутке» к славе: как переживания Кати IOWA стали хитами, зачем она засветилась на «Давай поженимся!» и тайно венчалась в заброшенной кирхе

Екатерина Иванчикова известная как IOWA — из тех музыкантов, которые выдают хиты от счастья, а не от печали. Поводов для радости у нее становится все больше - растущая популярность, счастливый брак и рождение ребенка. Но так ли всегда безоблачно было в карьере солистки группы IOWA.

Рокерша из Беларуси

Катя Иванчикова родилась в Беларуси 18 августа 1987 года. Никто в ее семье не был связан с артистической или музыкальной средой: мама - воспитательница в детском саду, а папа - механизатор. Тем не менее, девочка всегда мечтала о сцене.

Играть на фортепьяно Катя IOWA научилась в музыкальной школе в Доме культуры городка Чаусы, где прошли юность и детство звезды. В старших классах началось увлечение IOWA тяжелым роком. В этот же период и появилась ее кличка «Айова». Так назывался альбом группы Slipknot, который обожала будущая знаменитость.