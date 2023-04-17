На «Маршрутке» к славе: как переживания Кати IOWA стали хитами, зачем она засветилась на «Давай поженимся!» и тайно венчалась в заброшенной кирхе

Екатерина Иванчикова известная как IOWA — из тех музыкантов, которые выдают хиты от счастья, а не от печали. Поводов для радости у нее становится все больше - растущая популярность, счастливый брак и рождение ребенка. Но так ли всегда безоблачно было в карьере солистки группы IOWA.
Рокерша из Беларуси
Катя Иванчикова родилась в Беларуси 18 августа 1987 года. Никто в ее семье не был связан с артистической или музыкальной средой: мама - воспитательница в детском саду, а папа - механизатор. Тем не менее, девочка всегда мечтала о сцене.
Играть на фортепьяно Катя IOWA научилась в музыкальной школе в Доме культуры городка Чаусы, где прошли юность и детство звезды. В старших классах началось увлечение IOWA тяжелым роком. В этот же период и появилась ее кличка «Айова». Так назывался альбом группы Slipknot, который обожала будущая знаменитость.
Катя IOWA в клипе на песню «Маршрутка». Фото: кадр из клипа, 2014 год
Высшее образование Катя IOWA получала в Минске. Здесь она сделала первые шаги в шоу-бизнесе — прошла кастинг в телешоу, похожее на российскую «Фабрику звезд». На последнем этапе жюри срезало начинающую звезду, но потом внезапно заболела одна из участниц, ей на замену позвали Катю IOWA.
Получив диплом педагога Минского университета, который ей ни разу не пригодился, Катя IOWA и ее друзья решили создать свою рок-банду. Над названием голову долго не ломали — в рок-тусовке Катю кроме, как Айова больше не называли. В 2009-м году появилась группа IOWA, в состав которой вошли певица Катя Иванчикова, гитарист Леонид Терещенко и барабанщик Василий Буланов.
«Ищу мужа»
Тексты всех песен Катя IOWA пишет сама. Свои первые стихи она начала сочинять еще в старших классах школы, когда впервые влюбилась. Избранник был старше девушки. Они в итоге расстались. Свои переживания певица выплеснула на бумаге.
Группа гастролировала по Беларуси, поклонников становилось все больше. IOWA решила покорять Россию, и музыканты переехали в Санкт-Петербург.
Группа IOWA. Фото: соцсети
Хоть публика в Северной Столице их тепло принимала, путь к популярности был непростым. Катя IOWA вспоминала, как однажды ее мама, приехавшая навестить дочь, сдала в ломбард свое обручальное кольцо, чтобы купить еды начинающим рокерам. IOWA успела выкупить украшение в последний момент. Мама Кати никогда не упрекала дочь, всегда верила в нее и поддерживала.
Катя IOWA с мамой Ниной Иванчиковой. Фото: соцсети
В 2012 году Катя IOWA написала песню «Мама», которая вошла в двадцатку лучших по итогам года, а клип на композицию собрал миллионы просмотров. Вокалистка засветилась и на передаче у Ларисы Гузеевой «Давай поженимся!». Только не как участница. Группа презентовала в эфире Первого канала сингл «Ищу мужа» в 2013 году.
В 2015 году IOWA собрала урожай премий. В родной Беларуси им вручили «Лиру» —национальную музыкальную премию за «За популяризацию белорусской музыки за рубежом». На Премии RU.TV коллектив попал в номинацию «Лучшая группа». Следом коллектив отметили на Премии Муз-ТВ в двух категориях «Прорыв года» «Песня года» за сингл «Маршрутка». В сентябре IOWA стали номинантами MTV EMA как «Лучшие российские артисты». В конце этом же году музыканты получили «Золотой граммофон» и презентовали песню «Улыбайся».
У Катя IOWA есть успешные коллаборации с другими исполнителями. Вместе с солистом американской рок-группы System of a Down Сержем Танкяном она записала песню, которая стала саундтреком к российскому историческому боевику «Коловрат».
Катя IOWA и певица Елка. Фото: соцсети
Катя IOWA записала дуэт с Еленой Темниковой, вместе с певицей Елкой снялась в клипе «Яблоко».
Добрые дела
Помимо творчества, Катя IOWA занимается благотворительностью. Еще в детстве она подбирала на улице бездомных и больных животных и выхаживала их.
Уже став знаменитой, Катя IOWA пришла на помощь благотворительному фонду «Доброделы». Одним из проектов НКО была «Добропочта». В канун Нового года знаменитости подписывали открытки с добрыми пожеланиями тем, кто оказался в беде. Первой из немногих звезд на просьбу фандрайзера НКО откликнулась IOWA, привлекла других артистов и музыкантов. В дальнейшем она стала одним из активных волонтеров фонда. Так же артистка заботится о бездомных животных. Еженедельно рассказывает в своем микроблоге о том, как и чем помогает.
«Счастливые два идиота»
Катя IOWA счастлива в браке с гитаристом группы Леонидом Терещенко. Они встретились, когда были студентами. Певица влюбилась в обаятельного музыканта, их любовь стала мощным двигателем, который поднимал коллектив на вершины музыкальных чартов. Своим отношениям с будущим мужем Катя IOWA посвятила песни, ставшие хитами, один из них - «Маршрутка». А строчка из песни «Мама» - «Счастливые два идиота» - написана, как будто о них.
Невеста и жених - Катя IOWA и Леонид Терещенко. Фото: соцсети
31 марта этого года у пары родился первенец. Пол ребенка звездные родители пока держат в секрете. Сейчас Катя IOWA поставила на паузу творческие планы, все ее время занимает малыш.
Катя IOWA и Леонид Терещенко с новорожденным малышом на выписке из клиники. Фото: соцсети
Но и о поклонниках Катя IOWA старается не забывать. В ее микроблоге можно часто увидеть советы молодым исполнителям: как создать группу, как заниматься ее продвижением, как писать песни.