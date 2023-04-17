Не «Прасковья из Подмосковья»: как Сергей Кристовский женился четыре раза, создал «УмуТурман» и позвал Гурченко бэк-вокалисткой

В 2004 году песни братьев Сергея и Владимира Кристовских взорвали музыкальное пространство страны. Фишкой группы «УмаТурман» стали ироничные тексты, смесь бардовского звучания и рока. Основателем и лидером коллектива был старший брат Сергей Кристовский. Он никогда и не мечтал о музыкальной карьере, но тяжелая травма определила судьбу. Пытаясь уйти от депрессии, Сергей Кристовский взял в руки гитару.
Спорт, травма и гитара
Будущая рок-звезда родился в 31 июля 1971 года в многодетной семье в Нижнем Новгороде. Сергей был старшим ребенком, средним — Владимир, младшим – сестренка Сергея Владимира Надя.
Мама братьев Кристовских работала инженером, а отец был профессиональным спортсменом и играл в хоккейной команде «Динамо». Родители увлекались творчеством - Ольга Владимировна писала стихи, а Евгений Висвальдович играл на гитаре. Они всегда поддерживали детей.
Хоккейная команда «Молния», примерно 82-83 годы. Сергей Кристовский крайний слева. Фото: соцсети
Сергей Кристовский рано начал заниматься спортом. Уже в два года уверенно стоял на коньках, потом играл в футбол, ходил в секцию плавания. Но самой большой его страстью был хоккей. Одно время Сергей Кристовский мечтал стать профессиональным хоккеистом, как и его отец. Однако получил тяжелую травму и о спортивной карьере пришлось забыть.
По жизни с музыкой
Увлеченному физкультурой и музыкой Сергею Кристовскому было не до образования, в институт он поступать не стал. В молодости кем он только не работал и грузчиком, и токарем, и почтальоном.
Так бы и перебирал Сергей Кристовский рабочие специальности, если бы друзья не устроили его в клуб ди-джеем. После спорта музыка стала его второй страстью. Когда Кристовский сидел дома в гипсе после очередного перелома, учился играть на гитаре и сочинял песни.
Сергей Кристовский в молодости. Фото: соцсети
Работая в ночном клубе, музыкант-самоучка впервые вышел на сцену. Тогда же Сергей Кристовский решил собрать свою группу. Первый коллектив назывался «Бродвей». В основном, они исполняли каверы и просуществовали совсем недолго.
Судьба группы «Шервуд», которую создал Сергей Кристовский, сложилась благополучнее — они играют и по сей день. В составе этого коллектива Сергей Кристовский уже исполнял песни собственного сочинения, выпустил несколько альбомов, и в Нижнем Новгороде они были очень популярны.
Рождение «УмыТурман», «Прасковья» и Людмила Гурченко
Как-то Владимир Кристовский показал свои песни старшему брату. Тот отредактировал материал, потом они сочинили еще, а потом записали первый альбом. Так в 2003 году появилась «УмаТурман». Но музыкантам уже было мало родного города, они отправили диск в продюсерские центры Москвы.
Крестной мамой Владимира и Сергея Кристовских в большом шоу-бизнесе стала певица Земфира*, которой понравилась песня «Прасковья». Исполнительница предложила «УмеТурман» выступить вместе на ее концерте.
Концерт группы «УмаТурман». Фото: Global Look Press
Первый диск группы «УмаТурман» «В городе N» разошелся миллионными тиражами. Вместе с «Прасковьей из Подмосковья» страна напевала «Проститься» и «Ума Турман».
В 2005 «УмаТурман» получила премию «Муз-ТВ» в двух номинациях «Прорыв года» и «Лучшая песня». В это же время братья Кристовские выпустили второй диск и собрали «Олимпийский».
Группа «УмаТурман» была настолько популярна, что для записи своей следующей пластинки в 2007 году они пригласили спеть Патрисию Каас, ее вокал можно услышать в песнях «Не позвонишь», «Париж». А в записи сингла «Любовь на сноуборде» участвовала легенда советского кино Людмила Гурченко.
«Уматурман» в кино
Одним названием группы Владимир и Сергей Кристовские как будто предопределили свое участие в киносъемках.
На пике популярности «УмыТурман» режиссер Тимур Бекмамбетов попросил музыкантов написать заглавный трек для блокбастера «Ночной дозор» и не прогадал. Сингл несколько недель возглавлял музыкальные чарты России и очень помог продвижению блокбастера.
В главной роли в «Ночном дозоре» снялся Константин Хабенский. Фото: кадр из фильма «Ночной дозор», 2004 год
Следующий кинохит братья Кристовские создают для популярного сериала «Папины дочки».
Сотрудничество с кинематографом Владимир и Сергей Кристовские продолжили через десять лет. Саундтрек «Ванюша» можно услышать в сказке «Последний богатырь».
Сольная карьера
Несмотря на популярность группы «УмаТурман» Сергей Кристовский мечтал о сольном творчестве. Ведь роль «первой скрипки» он благородно уступил младшему брату, харизматичная внешность которого привлекала больше поклонниц.
Братья Сергей и Владимир Кристовские. Фото: Global Look Press
В альбом «Черные города» вошли песни, которые Сергей Кристовский писал несколько лет параллельно, сочиняя для «УмыТурман».
Хит «Падали» своей следующей сольной пластинки «Завтра» музыкант спел вместе со звездой Comedy Club Мариной Кравец.
Привычка жениться и шестеро детей
Личная жизнь Сергея Кристовского такая же насыщенная, как и творческая. Недавно у музыканта в четвертом браке родился шестой ребенок.
Еще в школе Сергей Кристовский влюбился в одноклассницу Любу. Они планировали пожениться, но девушка расторгла помолвку.
Скоропалительный брак в отместку отвергшей его возлюбленной на девушке по имени Анна не принес счастья. Тогда за устройство личной жизни старшего сына взялась мама. Она познакомила его с дочерью своей коллеги - Натальей. В этом союзе у Сергея Кристовского родилось четверо детей — три сына и дочь.
Сергей Кристовский с дочкой и сыном. Фото: Global Look Press
В 2014 году певец познакомился с актрисой Натальей Земцовой, снимавшейся в сериале «Восьмидесятые». Никто из них не думал, что интрижка перерастет в серьезное чувство. Наталья родила сына Ивана, а певец ушел из семьи, и пара сыграла свадьбу. Их брак продлился шесть лет. В 2022 году они расстались по инициативе Натальи Земцовой.
Сергей Кристовский с третьей женой Натальей Земцовой. Фото: Global Look Press
Актриса узнала, что Сергей Кристовский встречается с фитнес-моделью Ксенией Кудашкиной. В интервью Наталья Земцова рассказывала, что это не первая интрижка мужа. Она сделала попытку сохранить семью. Однако потом сдалась и решилась на развод.
Сергей Кристовский с четвертой женой Ксенией Кудашкиной. Фото: Global Look Press
Новая любовь Сергея Кристовского младше него на 16 лет. В ноябре прошлого года у пары родился сын Кузьма, ставший шестым ребенком артиста. Сергей Кристовский старается поддерживать отношения со всеми детьми. Следит за успехами наследников и приобщает их к спорту.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Сергей Кристовский с младшим сыном Кузьмой. Фото: соцсети