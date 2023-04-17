Не «Прасковья из Подмосковья»: как Сергей Кристовский женился четыре раза, создал «УмуТурман» и позвал Гурченко бэк-вокалисткой

В 2004 году песни братьев Сергея и Владимира Кристовских взорвали музыкальное пространство страны. Фишкой группы «УмаТурман» стали ироничные тексты, смесь бардовского звучания и рока. Основателем и лидером коллектива был старший брат Сергей Кристовский. Он никогда и не мечтал о музыкальной карьере, но тяжелая травма определила судьбу. Пытаясь уйти от депрессии, Сергей Кристовский взял в руки гитару.

Спорт, травма и гитара

Будущая рок-звезда родился в 31 июля 1971 года в многодетной семье в Нижнем Новгороде. Сергей был старшим ребенком, средним — Владимир, младшим – сестренка Сергея Владимира Надя.

Мама братьев Кристовских работала инженером, а отец был профессиональным спортсменом и играл в хоккейной команде «Динамо». Родители увлекались творчеством - Ольга Владимировна писала стихи, а Евгений Висвальдович играл на гитаре. Они всегда поддерживали детей.